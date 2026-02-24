La Capital | Información General | peajes

Aumentaron los peajes en las rutas nacionales: cómo queda el cuadro de tarifas

La suba que fue aprobada por el Gobierno nacional rige desde esta semana. No habrá diferencias entre pagar en efectivo y con Tele Pase

24 de febrero 2026 · 15:05hs
Las tarifas de peajes aumentan para las rutas nacionales

Foto: La Capital / Archivo

Las tarifas de peajes aumentan para las rutas nacionales

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19%, desde esta semana, en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.

La aprobación se formalizó mediante la Resolución 248/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, tras cumplimentar con el procedimiento de "Elaboración Participativa de Normas", para que la ciudadanía se exprese.

En el texto oficial, se expuso que el pedido de aumento fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., solicitando la revisión de las tarifas para los Tramos I al X de la red vial nacional.

Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró "apropiada" la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que terminó aprobando tras la consulta pública.

La novedad que trae la actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

Los nuevos precios establecidos empezarán a regir desde este jueves 26 de febrero y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.

Cuánto cuesta viajar por ruta desde Rosario

+ Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500

+ Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000

+ Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500.

Autopista Ricchieri (Buenos Aires)

+ Motocicletas: $650 - Hora pico: $750

+ Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 - Hora pico: $1.500

+ Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 - Hora pico: $3.000

+ Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 - Hora pico: $3.000

+ Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 - Hora pico: $4.500

+ Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 - Hora pico: $6.000

+ Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 - Hora pico: $7.500

El cronograma de pagos de marzo de Anses se ajustará en función de los feriados

Anses en marzo: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

La vacuna antigripal será aplicada un mes antes de lo habitual

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal: quiénes deben recibirla

Se anunciaron las fechas del calendario escolar en Santa Fe 

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Las tres nuevas disposiciones de Anmat

Anmat prohibió productos para el pelo y un hilo de sutura por riesgo sanitario

Ver comentarios

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

Los titulares de taxis apuntaron contra la iniciativa de Federico Lifchitz que entró al Concejo y coincidieron en que "es un movimiento de prensa"
Por Gonzalo Santamaría
Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos

