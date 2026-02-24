La Capital | Ovación | fecha 7

Con dos partidos postergados, así se jugará la fecha 7 del Torneo Apertura: días, horarios y árbitros

Este martes arranca la séptima jornada de la Liga Profesional y se extenderá hasta el jueves. Los partidos que fueron aplazados y para cuando se reprogramarán

24 de febrero 2026 · 15:13hs
Lanús vs. Boca y Aldosivi vs. Argentinos serán reprogramados

Lanús vs. Boca y Aldosivi vs. Argentinos serán reprogramados

Con el calendario acotado y la seguidilla de partidos, la pelota no se detiene y este martes se dará inicio a la fecha 7 del Torneo Apertura. Los encargados de abrir esta nueva jornada en el fútbol argentino serán Platense y Defensa y Justicia, quienes se enfrentarán desde las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Sin embargo, el cronograma no contará con la presencia de los 30 equipos. Debido a las competiciones internacionales que deben afrontar esta semana, tanto Argentinos Juniors (juega ante Barcelona por el repechaje de la Copa Libertadores) y Lanús (define la Recopa Internacional ante Flamengo) se vieron obligados a postergar sus enfrentamientos de esta fecha ante Aldosivi y Boca respectivamente. Ambos partidos están previstos para los primeros días de marzo.

Con respecto a los cuadros rosarinos, ambos tendrán acción el día miércoles. Newell's recibirá a Estudiantes de La Plata con Nicolás Lamolina de árbitro principal, mientras que Central visitará a Gimnasia en el Bosque con el arbitraje de Fernando Echenique.

Este será el último encuentro para ambos antes del clásico del próximo domingo en el Coloso Marcelo Bielsa. La Lepra viene de quedarse sin entrenadores tras la partida de la dupla Orsi-Gómez por la dura derrota ante Banfield, mientras que el Canalla viene de perder frente a Talleres por la mínima en el Gigante de Arroyito.

Cronograma de la fecha 7 del Torneo Apertura

Martes 24 de febrero

17.00: Platense – Defensa y Justicia (Zona A). Árbitro: Bruno Amiconi

19.15: San Lorenzo – Instituto (Zona A). Árbitro: Andrés Merlos

19.45: Central Córdoba – Talleres (Cba) (Zona A). Árbitro: Yael Falcón Pérez

21.30: Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B). Árbitro: Andrés Gariano

22.00: Gimnasia (Mza) – Independiente (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino

Miércoles 25 de febrero

17.00: Barracas Central – Tigre (Zona B). Árbitro: Pablo Dóvalo

17.00: Gimnasia (LP) – Rosario Central (Zona B). Árbitro: Fernando Echenique

19.30: Newell's – Estudiantes (LP) (Zona A). Árbitro: Nicolás Lamolina

19.30: Vélez Sarsfield – Deportivo Riestra (Zona A). Árbitro: Pablo Echavarría

Jueves 26 de febrero

17.15: Racing Club – Independiente Rivadavia (Mza) (Zona B). Árbitro: Darío Herrera

17.15: Sarmiento – Unión (Interzonal). Árbitro: Daniel Zamora

19.30: Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B). Árbitro: Maximiliano Macheroni

19.30: River Plate – Banfield (Zona B). Árbitro: Hernán Mastrángelo

Aplazados, a confirmar:

Lanús – Boca (Zona A)

Aldosivi – Argentinos (Zona B).

Lucas Bernardi confía en poder revertir los malos resultados en Newells.

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Jorge Almirón sabe que su equipo viene de perder y pretende un Central que recupere esos puntos de visitante.

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Franco Colapinto se prepara para otra temporada en la Fórmula 1

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

gimnasia vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Los titulares de taxis apuntaron contra la iniciativa de Federico Lifchitz que entró al Concejo y coincidieron en que "es un movimiento de prensa"
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura
OVACIÓN

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría

La Ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

POLICIALES 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Gerontología: La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

Gerontología: "La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Ovación
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos
Economía

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista