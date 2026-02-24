Con dos partidos postergados, así se jugará la fecha 7 del Torneo Apertura: días, horarios y árbitros Este martes arranca la séptima jornada de la Liga Profesional y se extenderá hasta el jueves. Los partidos que fueron aplazados y para cuando se reprogramarán 24 de febrero 2026 · 15:13hs

Lanús vs. Boca y Aldosivi vs. Argentinos serán reprogramados

Con el calendario acotado y la seguidilla de partidos, la pelota no se detiene y este martes se dará inicio a la fecha 7 del Torneo Apertura. Los encargados de abrir esta nueva jornada en el fútbol argentino serán Platense y Defensa y Justicia, quienes se enfrentarán desde las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Sin embargo, el cronograma no contará con la presencia de los 30 equipos. Debido a las competiciones internacionales que deben afrontar esta semana, tanto Argentinos Juniors (juega ante Barcelona por el repechaje de la Copa Libertadores) y Lanús (define la Recopa Internacional ante Flamengo) se vieron obligados a postergar sus enfrentamientos de esta fecha ante Aldosivi y Boca respectivamente. Ambos partidos están previstos para los primeros días de marzo.

Con respecto a los cuadros rosarinos, ambos tendrán acción el día miércoles. Newell's recibirá a Estudiantes de La Plata con Nicolás Lamolina de árbitro principal, mientras que Central visitará a Gimnasia en el Bosque con el arbitraje de Fernando Echenique.

Este será el último encuentro para ambos antes del clásico del próximo domingo en el Coloso Marcelo Bielsa. La Lepra viene de quedarse sin entrenadores tras la partida de la dupla Orsi-Gómez por la dura derrota ante Banfield, mientras que el Canalla viene de perder frente a Talleres por la mínima en el Gigante de Arroyito.

Cronograma de la fecha 7 del Torneo Apertura Martes 24 de febrero 17.00: Platense – Defensa y Justicia (Zona A). Árbitro: Bruno Amiconi 19.15: San Lorenzo – Instituto (Zona A). Árbitro: Andrés Merlos 19.45: Central Córdoba – Talleres (Cba) (Zona A). Árbitro: Yael Falcón Pérez 21.30: Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B). Árbitro: Andrés Gariano 22.00: Gimnasia (Mza) – Independiente (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino Miércoles 25 de febrero 17.00: Barracas Central – Tigre (Zona B). Árbitro: Pablo Dóvalo 17.00: Gimnasia (LP) – Rosario Central (Zona B). Árbitro: Fernando Echenique 19.30: Newell's – Estudiantes (LP) (Zona A). Árbitro: Nicolás Lamolina 19.30: Vélez Sarsfield – Deportivo Riestra (Zona A). Árbitro: Pablo Echavarría Jueves 26 de febrero 17.15: Racing Club – Independiente Rivadavia (Mza) (Zona B). Árbitro: Darío Herrera 17.15: Sarmiento – Unión (Interzonal). Árbitro: Daniel Zamora 19.30: Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B). Árbitro: Maximiliano Macheroni 19.30: River Plate – Banfield (Zona B). Árbitro: Hernán Mastrángelo Aplazados, a confirmar: Lanús – Boca (Zona A) Aldosivi – Argentinos (Zona B).