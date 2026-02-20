Por qué Alpine y Franco Colapinto pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

POLICIALES
Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
Información General
Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Política
Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"
Política
La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"
Política
Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"
POLICIALES
Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
La Ciudad
Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad
Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
Economía
Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
La Ciudad
El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
Información General
Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Salud
¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
OVACION
Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
POLICIALES
Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES
Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
Información General
Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General
Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General
Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano