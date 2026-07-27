Newell's en la previa ante Independiente: recuperar lesionados y cerrar refuerzos

Después de un gran triunfo ante Talleres en el Coloso del Parque, los de Frank Kudelka piensan en el Rojo que también ganó en su debut

La gran victoria de Newell's ante Talleres en el primer encuentro del torneo Clausura dejó una preocupación y una certeza. La preocupación pasa por los jugadores que terminaron con dolencias y que probablemente se pierdan el próximo encuentro ante Independiente, mientras que la certeza es que la Lepra necesita urgentemente refuerzos.

Este lunes, el Rojinegro continuó con los preparativos para el partido del jueves, ya que no tuvo pausa y después de la victoria ante Talleres trabajó el domingo por la mañana y repitió este lunes en horario matinal. Facundo Guch, con un calambre, quedó bajo la lupa para si se recupera para chocar con el Diablo, mientras que Jerónimo Gómez Mattar y Martín Ortega están prácticamente fuera por sendas lesiones musculares.

A esta lista se le agrega Rodrigo Herrera, que en la previa del debut en el Apertura sufrió un esguince grave de codo izquierdo que le demandará aproximadamente cuatro semanas para su recuperación. La buena noticia es el regreso de Oscar Salomón al plantel profesional tras la lesión muscular que lo complicó en el final de la pretemporada.

Dos nombres que aparecen cerca del Parque

"Estamos cortos, necesitamos reforzarnos más, estamos en vías de hacerlo", advirtió Frank Kudelka tras el triunfo ante la T dejando en claro que, más allá de la alegría por haberse quedado con los tres puntos, está a la expectativa de poder cerrar varios jugadores para enfrentar el Clausura.

En ese camino, aparecieron dos nombres. Por un lado se encuentra Nicolás Laméndola, futbolista de Atlético Tucumán que puede jugar tanto como volante o mediapunta. El jugador que juega para el Decano fue titular para el equipo tucumano en el empate ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

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Laméndola jugó por el sector izquierdo ofensivo ante la Lepra mendocina y es una variante ante la salida de Luciano Herrera al fútbol mexicano. Pero no es el único que está cerca de calzarse la camiseta de Newell's, ya que hay otro nombre que aparece con grandes chances de ser Leproso.

Mateo García es delantero que también puede jugar como extremo izquierdo. Tiene 29 años y quedó con el pase en su poder tras su paso por Atlas de México. Surgió en Instituto de Córdoba y vistió los colores de Las Palmas, Osasuna, Estrella Roja de Belgrado, entre otros.

Más allá de estos dos nombres, podría aparecer uno más en la mitad de la cancha para equilibrar la posible salida de algún volante. A esta hora se frenó la llegada de Agustín García Basso, que se acerca a Millonarios de Colombia.