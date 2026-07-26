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Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Sobre el fin del sábado vecinos advirtieron a la policía sobre la presencia de dos personas con heridas de arma de fugo tendidos sobre las vías, a la altura de Cagancha y Cafferata

26 de julio 2026 · 09:48hs
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Una de las víctimas se encuentra internada en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

Foto: Héctor Rio / La Capital

Una de las víctimas se encuentra internada en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

Las vías férreas que cruzan la ciudad de este a oeste fueron testigo del drama desatado a últimas horas de la noche del sábado, en la zona oeste a la altura de Cagancha y Cafferata. Vecinos del lugar advirtieron de la presencia de dos personas heridas de arma de fuego tendidos sobre la traza ferroviaria, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a un joven de 24 años fallecido y una mujer de la misma edad gravemente herida. La joven está internada en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

La víctima fatal fue identificada como Cristián Lucero, de 24 años. De acuerdo al parte policial, el joven tenía un impacto de bala en el pecho y otro a la altura del cuello. En el lugar se encontraron tres vainas servidas.

En tanto la mujer presentaba un disparo en la zona del abdomen.

Los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias que asistieron al lugar determinaron el fallecimiento del joven, mientras que la mujer fue trasladada al Heca, donde permanece en observación, intubada y con pronóstico reservado.

En el caso interviene la fiscal Marina Vigo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 Rosario. Según se informó desde la fiscalía, los primeros datos y testimonios aportados a la investigación dan cuenta del ingreso de llamados al 911 poniendo en aviso de disparos de arma de fuego en la zona mencionada.

Al arribar personal policial constata la presencia de personas heridas en vía pública. Los médicos corroboran el fallecimiento de la víctima en el lugar presentando dos disparos de arma de fuego en zona de torax y cuello. En tanto, la joven, identificada como N.L.M., de 24 años, presentaba una herida por disparo de arma de fuego en zona de abdomen, siendo ingresada al Heca en estado reservado grave.

La fiscal interviniente solicitó al Gabinete Criminalístico de PDI el relevamiento de la escena del hecho, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos de la zona, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Además, se mandó a peritar las 3 vainas servidas halladas en el lugar.

Según datos aportados a la investigación dan cuenta que una persona no identificada al momento llega al lugar en automóvil, del que se reservan las características aportadas, y realiza múltiples disparos de arma de fuego contra un grupo de personas que se encontraban en vía pública y posteriormente se da a la fuga.

Al momento se encuentran en curso tareas investigativas en reserva para dar con la identificación del agresor y dilucidar la motivación del ataque.

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