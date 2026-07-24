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El exdefensor de Newell's que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

"Tuve una lesión de la que me costó recuperarme", contó Augusto Mainguyague, quien dejó el fútbol cuando sólo tenía 28 años. En la actualidad se desempeña como secretario de gobierno de San Gregorio

Luis Castro

Por Luis Castro

24 de julio 2026 · 08:24hs
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El Colo Mainguyague actualmente trabaja en la comuna de San Gregorio.

El Colo Mainguyague actualmente trabaja en la comuna de San Gregorio.
El Colo en su debut en la primera de Newells el 25 de febrero de 2007 ante Lanús.

LA CAPITAL/Marcelo Bustamante

El Colo en su debut en la primera de Newell's el 25 de febrero de 2007 ante Lanús.
Mainguyague en el club Ancalú de San Gregorio.

Mainguyague en el club Ancalú de San Gregorio.
El exdefensor de Newells que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

El exdefensor de Newells que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

Con sólo siete años de trayectoria dentro del fútbol, Augusto Mainguyague decidió colgar los botines cuando apenas tenía 28 años y aún un tiempo como para seguir jugando a nivel profesional. El defensor surgido de la cantera de Newell's tuvo su último paso por Central Córdoba (Santiago del Estero) y decidió ponerle fin a su corta carrera y seguir dentro de un campo de juego, pero en las ligas regionales y con otras responsabilidades y presiones. "En mi último paso por Central Córdoba tenía una lesión que me costó sanar y, además, no me apareció un club que me convenciera. Eso me llevó a tomar la decisión de retirarme", contó el Colo, quien actualmente se desempeña en la función pública desde hace cinco años.

El Colo, nacido en Laboulaye (Córdoba), se instaló desde 2014 en San Gregorio y en la actualidad, con 40 años, ejerce el cargo de secretario de gobierno en la comuna del pueblo santafesino, que cuenta con alrededor de 5.500 habitantes y está ubicado a 220 kilómetros de Rosario. "Desde 2014 estoy en el pueblo, estoy como secretario de gobierno y tengo un food truck", contó Mainguyague en diálogo con Ovación.

Después de muchos años de entrenamientos en las inferiores de Newell's hasta cumplir con el sueño de jugar en primera división, con pocos años de trayectoria el ex defensor tomó la dura determinación de dejar el fútbol cuando apenas tenía 28 años. "Dejé por una tendinitis rotuliana de la que me costó recuperarme. Eso me llevó a tomar la decisión de dejar el fútbol", sostuvo.

La decisión del retiro y su arribo a San Gregorio

"Empecé en Newell's -continuó- y fui pasando por diferentes clubes, pero Iba bajando un poco de categoría. Luego me apareció la lesión en Central Córdoba y se me hizo más difícil conseguir un club que me llamara la atención. Así que opté por dejar. Un familiar en San Gregorio tiene una empresa grande relacionada al campo que necesitaba una mano derecha y luego de hablar con mi familia acepté", relató el Colo.

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Desde aquel momento en que se retiró tras su paso por el Ferroviario permaneció inactivo durante varios años, hasta que en 2024-25 se sumó al club Ancalú de San Gregorio para participar de la Liga Deportiva Central Vedia. De esa forma pudo despuntar el vicio dentro de un campo de juego y aportar sus conocimientos. "Jugué en 2024 y 2025, pero ahora lo hago con los veteranos", sostuvo el exdefensor.

La trayectoria de Mainguyague

Newell's (2007 - 2008 / 2011 - 2012): realizó las divisiones inferiores en la Lepra y debutó en primera división en febrero de 2007 ante Lanús y con José Machetti como DT interino. Luego formó parte de aquella recordada e inusual defensa de futbolistas pelirrojos impulsada por Ricardo Caruso Lombardi junto a Cristian Ansaldi, quien en un momento no era utilizado por esa particularidad. Tuvo un segundo ciclo en el club entre 2011 y 2012.

>>Leer más: El sorpresivo destino del ex-Newell's que dejó su club natal y va por un nuevo desafío

Club Bolívar (Bolivia, 2008 - 2009): sin lugar en la Lepra fue cedido a préstamo a la entidad boliviana, donde consiguió el hito más importante de su palmarés al consagrarse campeón del torneo Apertura 2009.

Instituto (2010): regresó a la Argentina para disputar el torneo de la segunda división. En la Gloria marcó su primer gol en el fútbol argentino durante una victoria clave.

>>Leer más: ¿Qué es de la vida de Julio Zamora?: del éxito a las peripecias del ídolo de Newell's que se probó en Central

Independiente Rivadavia (2010 - 2011): continuó su camino en la Primera Nacional defendiendo la camiseta de la Lepra mendocina, donde sumó rodaje regular en el primer equipo.

Central Córdoba (2012 - 2014): su última experiencia en los torneos federales organizados por la AFA fue vistiendo la camiseta del equipo de Santiago del Estero en el antiguo Torneo Argentino A. Se retiró de la actividad profesional con sólo 28 años.

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