Scaloni también revolucionó el negocio familiar en Pujato: furor por la pastelería de su hermana

La reciente presencia del entrenador de la selección argentina desató una inusual fila de clientes en Scala Bakery, el emprendimiento de Corina Scaloni que nació en Pujato y ya tiene una sucursal en Funes.

Lionel Scaloni revolucionó a la selección argentina. También a Pujato , que luego de la Copa del Mundo se desborda cada vez que el entrenador pasa por su pueblo. No conforme, eyectó el emprendimiento de su hermana, Corina, que en la última semana se desbordó de clientes mientras esperaban por un saludo del entrenador.

“¿Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender más? ¿Quién le va a ir a comprar si está en Pujato?” , dijo alguna vez Scaloni todavía con el campeonato del mundo de Qatar vigente. Sólo mencionando el Instagram de Scala Bakery disparó los seguidores: en un abrir y cerrar de ojos pasó de 2.600 seguidores en noviembre de 2023 a los más de 430 mil que mantiene en 2026. El salto exponencial le permitió pensar en grande y de Pujato se amplió a Funes, inaugurando un local en 2024 en el Mercado don Bosco.

Como si tuviera una varita mágica, Lionel Scaloni transforma todo lo que toca. Primero fue la selección argentina volviendo a lograr títulos luego de una larga sequía, después fue el propio pueblo Pujato que cada vez que el entrenador está de visita se colma de fanáticos en busca de una foto o una firma del DT. Las imágenes de la semana posmundial 2026 eran el ejemplo: decenas de hinchas apostados en la casa de los padres de Scaloni esperando al menos un saludo del ex-Newell's.

Y mientras las fotos se hacían esperar, muchos aprovecharon para conocer Scala Bakery, la pastelería de Corina Scaloni, hermana del técnico campeón en Qatar 2022. Así fue como durante toda la estadía del entrenador en Pujato, del local de Rodríguez y Dorrego se extendía una fila pocas veces vista.

Scala Bakery por Scaloni

En 2025, Scaloni fue consultado por el negocio de Corina y ante la afirmación de que los clientes llegan porque es "lo de Scaloni", el DT respondió: "Vos tenes que vender un buen producto. Lo hace mi hermana con las chicas que trabajan en Pujato y lo llevan a Funes. Está contenta porque es de ella".

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Scala Bakery nació en Pujato y tras el empujón que recibió por parte de Lionel, Corina se animó a abrir una sucursal en el Mercado Don Bosco de Funes. En su Instagram muestran el día a día del negocio y el acceso a su tienda online donde exhibe las box con porciones pequeñas de tortas, los postres y las tornas. Sin lugar a duda su producto estrella es el rogel XL de 30 porciones y 5 kilos, llamado El Gran Scala.

Además de Scaloni, por la panadería de Corina supo pasar Gabriela Sabatini, exfigura del tenis argentino. Fue al local de Funes, inaugurado en 2024. "Para los que no me conocen, soy Corina, contadora pública de profesión originaria y re-versionada en pastelera. Lo que empezó como un sueño hoy se hizo realidad. Y los míos saben lo que me costó dar este paso, siempre con los pies sobre la tierra y los valores de mis viejos: trabajo, responsabilidad, amor y respeto", había contado la hermana menor de Lionel en redes sociales.