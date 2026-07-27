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La llegada de García Basso a Newell's se frenó y buscan a Mateo García

El club del Parque no avanzó por el zaguero y está detrás del jugador cordobés, libre de Atlas y que puede ser extremo o mediocampista ofensivo

27 de julio 2026 · 06:10hs
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El último club del cordobés Mateo García fue Atlas de México.

El último club del cordobés Mateo García fue Atlas de México.

La negociación por Agustín García Basso estaba avanzada, pero se estancó y el zaguero de Racing no llegará a Newell’s. Surgieron diferencias entre ambos clubes en los términos de la operación. En el trazo grueso se había acordado que la entidad del Parque Independencia pague 300 mil dólares por el futbolista de 34 años, con quien tenía pactado un contrato por 2 años.

Por otro lado, la Lepra continúa detrás de un futbolista para el ataque y un nombre que apareció es el de Mateo García, según información del programa Contraseña Fútbol, de Canal 5. El zurdo, de 29 años, se formó en Instituto y puede jugar de extremo por izquierda o por derecha. También de volante ofensivo. Quedó libre recientemente de Atlas de México.

El interés de Kudelka por la contratación de un zaguero zurdo parece que quedará en un deseo. El viernes 31 de julio se cierra el mercado de pases y lo de García Basso parece que se encuentra definitivamente caído.

Agust&iacute;n Garc&iacute;a Basso se alej&oacute; de Newell's

Agustín García Basso se alejó de Newell's

Newell’s consideraba una alternativa el defensor de Racing. Es que puede jugar de zaguero izquierdo o de lateral izquierdo. Pero existieron diferencias y se descartó su llegada. En principio había acuerdo para la adquisición del pase en 300 mil dólares, aparte de que el futbolista estaba dispuesto a resignar una deuda de Racing de 150 mil dólares.

Zagueros al por mayor en Newell's

Para la zaga, Kudelka cuenta con el incorporado Lautaro Giannetti, Bruno Cabrera, Facundo Goitea, Ian Glavinovich y Oscar Salomón. Cantidad no es lo que le falte, aunque con García Basso se buscaba un salto de jerarquía.

Donde no sobran futbolistas es en los extremos del ataque. Menos aún para la función de enganche.

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A tal punto hay necesidad de extremos que contra Talleres ingresó un debutante, el zurdo Thomas Ríos.

Hoy Newell’s solo tiene a Walter Mazzantti, por derecha, y Walter Núñez, por izquierda.

Para contar con otro futbolista de ataque se gestiona la incorporación de Mateo García. El futbolista cordobés, de 29 años, comenzó su carrera en Instituto como enganche, pero cuando emigró al fútbol europeo jugó seguido de extremo.

El paso de Matías García por Europa

Su primer paso en el exterior fue en España. Jugó en Alcorcón, Osasuna y Las Palmas. Luego tuvo dos ciclos en Aris Salónica de Grecia (137 partidos, 20 goles y 6 asistencias), entre 2018 y 2023, con una incursión en el medio por Estrella Roja de Belgrado.

Con el club serbio llegó a disputar 6 encuentros de la Liga de Campeones de Europa en 2019.

A partir de 2023, García jugó en Atlas de México, contabilizando 75 encuentros, 5 goles y 4 asistencias.

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En el primer semestre de 2026, completó 12 partidos (6 de titular), con un gol y una asistencia.

A tener en cuenta, en varias de esas presentaciones lo hizo como mediocampista ofensivo. Si llega a la Lepra, Kudelka lo puede utilizar también de enlace, donde hoy solo tiene a Facundo Guch.

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