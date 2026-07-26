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El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

El DT de Newell’s cuidó cuando se le venía Talleres, resguardó el triunfo y lo aprobaron. El de Central hizo una variante que sugirió lo mismo tras empatarle a Belgrano, perdió y lo siguen cuestionando

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

26 de julio 2026 · 19:46hs
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El saludo de Josué Reinatti

Leo Vincenti-Héctor Río

El saludo de Josué Reinatti, la resignación de Julián Fernández. Debutaron Newell's y Central con resultados opuestos y con sus entrenadores pensando en cambios parecidos en momentos parecidos. Las reacciones, claramente distintas.

Pasó el debut, pasaron las primeras emociones luego de ese infartante final del Mundial que parecía no dejar lugar a las domésticas. Pero para todo hay un momento y ya todo el mundo se puso en modo fútbol argentino. O rosarino, más bien. Central y Newell’s empezaron el derrotero del segundo semestre y es lo que se impondrá. Por eso, la primera fecha deja tela para cortar, con los técnicos Jorge Almirón y Frank Kudelka que tal vez en el momento más decisivo de sus partidos hicieron lo mismo, pero las repercusiones fueron diametralmente opuesto. Porque hay contextos, claro.

Claro que, en el medio de eso, Lionel Messi fue capaz de mantener el foco de atención siempre, como lo hizo el sábado en su visita a Arroyo Seco para estar al lado de Leones FC, conducido por su hermano Matías, enalteciendo como efecto colateral el triunfo de Central Córdoba.

Primero Central y después Newell's

Afuera de ese paréntesis entonces, el que menos vacaciones tuvo y mucho menos pretemporada, fue el que empezó el campeonato: Central. Y por cierto con una desazón muy grande. Porque en el mejor momento suyo después de un pobre comienzo, llegó el mazazo que le dio el impensado campeón Belgrano. Con un cambio justo antes, que desató la bronca canalla. Pero a eso se apuntará después.

>>Leer más: Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Y lo de Newell’s fue exactamente inverso. Hizo los méritos suficientes hasta llegar al gol, luego de lo cual el inofensivo Talleres lo asustó por demás en una contra que lo dejó demasiado expuesto y desde ahí se dedicó a cuidar el triunfo hasta el final, el que lo sostuvo sin dudas su arquero Josué Reinatti. De mero espectador, terminó siendo la figura del partido. Así se transformó tanto el trámite de un partido, pero en el caso leproso el resultado no se alteró.

El cambio que hizo Almirón

Se vuelve de nuevo al cambio de Almirón. Central había alcanzado al fin el empate, merecido sin dudas en ese tramo del partido, y seguía preocupando a un Belgrano aturdido. Y el técnico sacó a Angel Di María para poner a un lateral derecho, a un 4 bah. Promisorio él, con aptitudes ofensivas. Elías Verón se ubicó delante de Emanuel Coronel como volante y se presume que el entrenador buscó aprovechar su velocidad. Pero el resultado lo condenó. Y expuso todo aquello por lo que el presidente Gonzalo Belloso debió salir a darle un tremendo espaldarazo al fin del primer semestre.

Porque Almirón guardó a Giovanni Cantizano, al que todo hincha canalla quiere ver más. Ni siquiera lo puso con el resultado en contra en esos últimos minutos. Y a ningún hincha, seguramente, se le sacará de la cabeza que esa variante fue defensiva cuando el momento ameritaba ir por más. Las intenciones importan, al cabo.

Por eso, no hay muchas dudas de que el disconformismo hacia el entrenador será aún mayor que en el último partido en el Gigante, donde ya se hizo oír. Increíble, si se tienen en cuenta las válidas razones por las cuales Belloso lo defendió. Pero así están las cosas y hoy solo la continuidad en la Copa Libertadores apuntalará este ciclo. Que viene por la banquina, aunque de ningún modo debiera ser así.

>>Leer más: El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo ante Talleres

Los cambios que hizo Kudelka

Curioso el caso de Almirón. Porque se lo está apuntando por guardar. Y hoy nadie podría acusar a su colega Frank Kudelka de los mismo. Y sin embargo eso hizo el sábado por la noche en la victoria. Lo dicho, lo puso claramente en práctica cuando, luego de un ataque profundo que pudo darle el 2-0, Talleres le metió una contra extraordinaria que dejó a Rick mano a mano con Reinatti, que salvó lo que era el empate. Y desde ahí lo salvaría en más de una oportunidad hasta el final.

Es que, sea por las razones que sean, Kudelka metió cambios defensivos. Los primeros fueron por la salida obligada de Guch y la pensada de Walter Núñez, dos volantes extremos ofensivos que le dieron lugar a un 5 clásico como Marcelo Esponda y a un zaguero central como Lautaro Giannetti.

Y hubo más, entró Franco Escobar, otro defensor lateral-zaguero central, por un volante mixto de buen pie como Jerónimo Gómez Mattar, obligada también esta salida. Las señales eran bien concretas, a cuidar el 1-0.

Los momentos claramente distintos

Claro que el momento de Newell’s no es igual al de Central. Hace rato que le cuesta muchísimo sumar de a tres y mantener una tendencia alcista, a diferencia de Arroyito, que hace rato pelea cosas importantes. Eso diferencia claramente las actitudes y decisiones de sus técnicos, y las bancas de sus hinchas. ¿Quién puede cuestionarlo a Frank en el Parque, por lo mismo que en la otra vereda condena a Jorge?

Pero así son las cosas. Y hoy Kudelka, como lo hizo desde que agarró este fierro caliente que va siendo cada vez más tibiecito, goza de un crédito enorme que Almirón no tiene. Así terminó un poco el primer semestre, así empezó el segundo. Claramente ese mensaje dejó la primera fecha, que por supuesto será revisado más temprano que tarde.

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