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Roldán vivió una nueva jornada de reciclaje con la edición N°36 de "La Reci"

La propuesta se realizó el pasado sábado 25 de julio, en el Playón Tierra de Sueños 2, entre calles Eva Perón y Milstein

27 de julio 2026 · 15:55hs
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La plantación de árboles de especies nativas

La plantación de árboles de especies nativas, fue parte de la propuesta para seguir fortaleciendo y recuperando los espacios verdes de la ciudad.
Roldán vivió una nueva jornada de reciclaje con la edición N°36 de La Reci

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Roldán vivió una nueva jornada de reciclaje con la edición N°36 de La Reci

Roldán vivió una nueva jornada de reciclaje con la edición N°36 de La Reci

Con una propuesta donde se promueve el reciclaje y el compromiso ambiental a través de actividades recreativas y acciones de concientización, la Municipalidad de Roldán llevó adelante una nueva edición de La Reci, la número 36, que se desarrolló el sábado 25 en en Playón Tierra de Sueños 2. En esta oportunidad, la jornada tuvo un condimento especial con la realización de La ReciKaraoke, una propuesta para disfrutar, aprender y compartir en comunidad.

Reciclaje entre vecinos

Durante la actividad, los vecinos acercaron materiales reciclables como plásticos, metales, cartón, papel, aceite de cocina usado y electrodomésticos en desuso, que fueron canjeados por plantines.

Además, se realizó una jornada de plantación de árboles de especies nativas, para seguir fortaleciendo y recuperando los espacios verdes de la ciudad.

Como parte de la propuesta, los vecinos también participaron del karaoke y compartieron una tarde diferente al aire libre, que cerró con sorteos entre los asistentes.

>>Leer más: Nueva jornada de intercambio de matariales reciclables por ecotachos en Venado Tuerto

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