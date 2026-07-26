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Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Zoey Kuhn, de 23 años y oriunda de California, llegó en abril al equipo canalla, se consolidó como titular y volvió a convertir este sábado en la goleada por 5 a 0 ante la UAI.

26 de julio 2026 · 17:21hs
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Zoey Kuhn

Zoey Kuhn, la estadounidense canalla. 

El equipo femenino de Rosario Central sumó a su primera jugadora estadounidense en abril de este año. Se trata de la delantera Zoey Kuhn, de 23 años y oriunda de California, Estados Unidos. Desde que se vistió con la 9 auriazul, la jugadora ya convirtió siete goles.

Kuhn, nacida en 2004, formaba parte del equipo femenino de Azusa Pacific University Athletics en su California natal. En abril de 2026 llegó a Rosario y se sumó al plantel de Rosario Central como delantera.

Este sábado, en la décima fecha del campeonato femenino de Primera B de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), el canalla venció por 5 a 0 a UAI Urquiza en el Estadio Gigante de Arroyito, y la estadounidense no pasó desapercibida. En el minuto 43, Kuhn llegó por la derecha y remató al arco con un latigazo para anotar el cuarto gol.

Su rendimiento en la cancha ya se viene destacando con anterioridad al partido de este sábado: fue la autora de dos goles en el 9 a 0 a Aldosivi en la fecha anterior y, desde que llegó al canalla, ya sumó 7 goles en total.

Su nuevo hogar

"Me sentí muy bienvenida. Las chicas con muy buenas y el club es increíble", contó Zoey en una entrevista realizada en el programa de streaming local "Qué pasó el sábado".

"Me gusta el río, es muy hermoso. Simplemente me gustan las calles, la vida que tienen. La gente acá es muy amable", afirmó la joven jugadora en la entrevista tras ser consultada qué fue lo que más le gustó de Rosario.

Eso sí: Zoey habla un español que todavía no es muy fluido pero, a pesar de las dificultades del lenguaje, ya toma mate, conoció el fernet y come asado. Se podría decir que ya está argentinizada.

Zoey Kuhn vistiendo la camiseta 9 de su anterior equipo, Universidad Azusa Pacific, de California (Estados Unidos).

Zoey Kuhn vistiendo la camiseta 9 de su anterior equipo, Universidad Azusa Pacific, de California (Estados Unidos).

>>Leer más: Copa Santa Fe: Argentino enfrenta a Central, en el masculino y Adiur a SocialLux, en el femenino

Además, contó que en varias oportunidades fue a ver a Central y visitó el Gigante de Arroyito. Como era de esperar, la estadounidense se sorprendió con la "intensidad del juego masculino" y la multitudinaria asistencia a la cancha.

Un juego diferente

Zoey descubrió rápidamente que las formas de jugar en Estados Unidos y Argentina son diferentes. "La mayor diferencia es la física. El énfasis está en la velocidad y la fuerza. Hay que jugar rápido", sostuvo.

Sin embargo ella no se achica: "Soy muy rápida y agresiva. Tengo un buen juego de pies y habilidades técnicas", afirmó la 9 de Central.

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