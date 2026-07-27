El ex-Newell's y entrenador de Racing llega al Gigante con un arranque ganador

Juan Pablo Vojvoda, que debutó en el Clausura con una victoria ante Gimnasia, tendrá una nueva presentación con su equipo este martes, a las 21.15

Racing archivó la victoria ante Gimnasia en el debut del Clausura y ahora puso la mira en una de las paradas más complicadas del campeonato. El próximo compromiso será este martes, a las 21.15, frente a Central en el Gigante de Arroyito, donde el equipo dirigido por el ex-Newell's Juan Pablo Vojvoda buscará sostener el buen nivel futbolístico mostrado en el comienzo de su ciclo en Avellaneda.

Después del triunfo por 2 a 1 conseguido de local, el exdefensor comenzó a diagramar el equipo durante la semana y evalúa realizar algunas variantes, tanto por cuestiones tácticas como por el regreso de futbolistas que ya cumplieron sus sanciones. La principal novedad pasa por la chance de que Marco Di Césare vuelva a integrar la zaga central, mientras que también podrían aparecer otras variantes en la mitad de la cancha y el ataque.

De no surgir inconvenientes a último momento, la Academia formaría con : Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic y Santiago Solari; Tomás Pérez.

Sin embargo, Vojvoda terminará de definir el once principal en la última práctica antes del viaje a Rosario. El cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento mostrado en el estreno, aunque entiende que enfrentar a Central -debutó con una derrota ante Belgrano- como visitante demandará un equipo con mayor equilibrio y solidez defensiva.

El examen de la Academia

La visita al Gigante será un examen importante para Racing. Central suele hacerse fuerte en condición de local y buscará aprovechar el apoyo de su público para quedarse con los tres puntos, más aún después del inicio con derrota.

>>Leer más: Autocrítica de Facundo Mallo tras la caída de Central: "Arrancamos como no queríamos"

En la Academia hay confianza por el inicio del ciclo del ex-Newell's, que comenzó con dos victorias consecutivas entre la Copa Argentina y el Clausura. El objetivo ahora será ratificar esa evolución futbolística en un escenario de máxima exigencia y demostrar que el equipo está en condiciones de ser protagonista del campeonato.