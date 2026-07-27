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Cuándo vuelve a correr Colapinto: la larga espera del receso de la Fórmula 1

El piloto argentino tendrá varias semanas de descanso antes del Gran Premio de Países Bajos que se correrá en el Circuito de Zandvoort

27 de julio 2026 · 15:08hs
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Franco Colapinto tendrá unas semanas de descanso por el receso de la Fórmula 1.

AP

Franco Colapinto tendrá unas semanas de descanso por el receso de la Fórmula 1.

Franco Colapinto no tuvo su mejor día en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y terminó en el 15º puesto. Alpine, por su parte, sufrió aún más el éxito de Racing Bulls, con Pierre Gasly también fuera de la zona de puntos, y cayó al 6º lugar en el campeonato antes del receso de mitad de temporada.

Por eso, tanto el piloto argentino como la escudería francesa tendrán varias semanas de descanso para reponer fuerzas, corregir el cúmulo de errores que se presentaron en las últimas carreras y enderezar el camino de cara al segundo tramo del año.

El rendimiento de Alpine en el Hungaroring estuvo por debajo de las expectativas, con un auto que desde hace varias carreras que no es lo que se esperaba. La falta de buenas actualizaciones impidió que Colapinto y Gasly sigan dando pelea en la zona de puntos, aunque el pilarense logró quedarse con el 10º lugar en el GP de Bélgica.

Un decepcionante paso para Alpine

En tanto, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, aseguró que “terminar una carrera sin sumar puntos es decepcionante” y sostuvo que no pudieron estar “a la altura”, pero aclaró que lo importante es en qué posición terminan “en la última carrera”.

>> Leer más: Alpine, de cara al parón: el entretiempo que llega justo para reaccionar y no seguir cuesta abajo

“Sabemos que pronto llegarán novedades y mejoras, y necesitamos dar los grandes pasos adelante de los que somos capaces. Debemos aprovechar esta sensación como una motivación extra en Enstone para revertir la situación”, concluyó el italiano.

Franco Colapinto volverá a correr a finales de agosto.

Franco Colapinto volverá a correr a finales de agosto.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Luego de casi un mes de receso de la Fórmula 1 en pleno verano europeo, Franco Colapinto volverá a las pistas el próximo viernes 21 de agosto con el inicio de la actividad del Gran Premio de Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort, que será un fin de semana con formato de carrera sprint.

La primera y única sesión de entrenamientos libres comenzará a las 7.30 del viernes (horario en Argentina) y después dará paso a la clasificación de la sprint, que iniciará a las 11.30.

El sábado arrancará con la sprint a las 7 y, unas horas más tarde, será el turno de la clasificación habitual sobre las 11. Finalmente, la carrera del domingo 24 de agosto largará a las 10.

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