Comienza la fecha 2 del torneo Clausura: partidos, días, horarios, árbitros y transmisión

La segunda fecha del torneo Clausura 2026 comienza este martes 28 de julio con cuatro partidos. Sin embargo, esta jornada tendrá tres encuentros postergados por los compromisos internacionales que involucran a tres equipos.
La segunda jornada de la Liga Profesional del último tramo del año comienza este martes con cuatro partidos. Sin embargo, habrá tres encuentros postergados
La segunda fecha del torneo Clausura 2026 comienza este martes 28 de julio con cuatro partidos. Sin embargo, esta jornada tendrá tres encuentros postergados por los compromisos internacionales que involucran a tres equipos.
La fecha 2 arrancará a las 19 con dos partidos en simultáneo: San Lorenzo recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, mientras que Banfield será local ante Sarmiento.
Boca, Tigre y Lanús no jugarán esta semana por la segunda fecha del Torneo Clausura debido a sus enfrentamientos por los playoffs de Copa Sudamericana pactados previamente.
El Xeneize debía recibir a Estudiantes de La Plata, mientras que el Matador tenía que enfrentar a Belgrano y el Grana debía visitar a Unión. Los tres encuentros reprogramados se disputarán entre el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto.
Central enfrentará este martes a Racing en el Gigante de Arroyito, con Hernán Mastrángelo como árbitro principal.
Newell’s, en tanto, visitará a Independiente el jueves 30 de julio en el estadio Libertadores de América con el arbitraje de Pablo Echavarría.
Ambos equipos llegan a la segunda fecha con realidades completamente diferentes.
La Lepra debutó con una victoria ante Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa. El equipo dirigido por Frank Kudelka se impuso por 1-0 gracias a un gol de penal de Matías Cóccaro. El Canalla, por su parte, cayó ante Belgrano en Córdoba. El equipo comandado por Jorge Almirón perdió 2-1 tras recibir un gol en los últimos minutos del partido.
>> Leer más: Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
19.00 | San Lorenzo vs. Gimnasia (M) (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Fernando Echenique
19.00 | Banfield vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Andrés Gariano
21.15 | Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC) (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Felipe Viola
21.15 | Central vs. Racing (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Hernán Mastrángelo
14.30 | Barracas Central vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Sebastián Zunino
17.00 | Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Bruno Amiconi
19.15 | Gimnasia (LP) vs. River (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Leandro Rey Hilfer
21.30 | Instituto vs. Platense (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Luis Lobo Medina
19.00 | Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Pablo Dóvalo
19.00 | Talleres vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Nazareno Arasa
21.15 | Independiente vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Pablo Echavarría
21.15 | Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (Interzonal) - TNT Sports. Árbitro: Andrés Merlos
19.00 | Boca vs. Estudiantes (LP)
21.15 | Tigre vs. Belgrano
19.00 | Unión vs. Lanús
La víctima fue atacada en la casa de su pareja, Axél A., de 20 años, quien quedó en prisión preventiva al ser imputado como autor del asesinato