Tras casi dos años y medio, el árbitro Diego Ceballos volvió a dirigir en Primera. Tras ese período de ostracismo, el réferi controló el sábado el encuentro entre Arsenal y Belgrano, con el triunfo de los cordobeses por 2-0. En ese sentido, el cuestionado árbitro se refirió a sus graves errores en la final de Copa Argentina entre Boca y Central en 2015, lo que le valió la sanción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En diálogo con la TyC Sports, avaló la incorporación del VAR en el fútbol argentino y señaló que no tiene ningún inconveniente con Eduardo Coudet , que era el director técnico del Canalla en aquel controvertido partido definitivo por la Copa Argentina.

"El VAR me hubiera salvado la carrera. Estoy a favor del VAR. Te vuelvo a repetir, el VAR me hubiera salvado la carrera. Hago el gestito de la televisión y cobro la falta afuera del área. Si estoy haciendo justicia, al fin y al cabo", explicó.



Acerca de su relación con Coudet, ahora DT de Racing, Ceballos sostuvo: "No tengo ningún tipo de problema con Coudet, ningún rencor. Me gustaría sentarme y tomar un café algún día", dijo y añadió: "Él sabe que yo no le hice nada con intención. Acá todo se sabe, no se esconde nada. Lamentablemente me voy a volver a equivocar".

"No quería que se terminara mi carrera por un error. Espero no tener esa clase de equivocaciones. Yo sé que me voy a volver a equivocar, voy a cobrar mal una falta, expulsar mal a un jugador, estoy seguro. Pero hay que llevar al mínimo ese error, que en primera división es muy difícil. Un mal fallo cambia el resultado del partido y vos sos el culpable de todo. Y yo ya lo pagué", resumió.