Di María no vuelve a Central "porque no está garantizada su seguridad", confirmó Belloso

Di María no vuelve a Central "porque no está garantizada su seguridad", confirmó el presidente Gonzalo Belloso

“Nos dijo que no se sentía seguro y que tomó la decisión después de la Copa América. No siente las garantías de seguridad y nos dijo que no podía volver al club. A nosotros nos duele, pero respetamos muchísimo la decisión”, aseguró.

“Central mañana tiene que jugar de nuevo y estamos muy bien. Estamos mirando lo que viene, este es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él lo confirmó el sábado”, aseveró Belloso para concluir con el tema y remarcar que la institución continúa adelante en su camino a cumplir con los objetivos anuales.

La decisión de Di María

Ante las distintas versiones que circularon durante los últimos meses, Belloso indicó: “De todo lo que se dijo en este último tiempo hay poco que sea cierto. Nunca hablamos de duración del contrato. Simplemente estuvo evaluando si lograba sentirse seguro con la familia o no, pero no se convencieron de eso”.

“Nosotros pudimos contarle nuestras propias experiencias, que con Carolina -Cristinziano- nosotros vivíamos en Uruguay cuando asumimos la presidencia del club. Tuvimos amenazas de todo tipo, verbales, críticas, en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como yo, pero las amenazas después se convirtieron en apoyo y he sentido un apoyo incondicional de los hinchas, de la ciudad, de las autoridades”, confesó Belloso sobre su victoria en las elecciones canallas.

Con respecto a la decisión final de Di María, decidió dejar la palabra al futbolista, pero cerró finalmente el tema: “Son cuestiones personales, con una familia que no sentirá la seguridad para quedarse en la ciudad. No podemos opinar de algo que es muy personal. Sí informó la situación, que no va a volver a Rosario Central este año”, anunció.

imagefideo.jpg Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso, durante los festejos por la consagración de la selección argentina como campeón de la Copa América.

“Somos un club de fútbol, no puedo hablar de seguridad porque no es mi área. Por supuesto que nosotros tenemos seguridad en nuestros planteles y en el club, pero no puedo garantizarle la seguridad a nadie donde no tengo ninguna posibilidad, esa será una cuestión municipal o provincial. Entiendo que todo el mundo ha estado a disposición, he tenido charlas con el intendente y el gobernador”, señaló.

Al ser consultado sobre la propuesta del club, el directivo remarcó que “era muy seria y sólida”, en la cual se incluían “un montón de puntos con objetivos”. Por ello, detalló que pensaban en “Ángel con el equipo y cuerpo técnico” con la “esperanza de ser competitivos”, pero que la negativa del jugador no los aparta de la idea de “seguir consiguiendo cosas”.

La ausencia de Fideo en el homenaje

Sobre la noche del viernes, en la que Central venció 4-2 a Sarmiento en el Gigante de Arroyito, se refirió a la ausencia de Di María en el homenaje a los campeones, el cual tuvo una placa de reconocimiento a Giovani Lo Celso.

“Invitamos a los dos, pero Angelito no estaba en la ciudad y vino Giovani, que pidió que fuera adentro del vestuario. Por una cuestión de perfil bajo o vergüenza, no sabemos por qué, pero lo respetamos. No pudo ser de la manera que esperábamos pero estamos agradecidos igualmente”, comentó.