Franco Colapinto, sueños cumplidos y por cumplir, y el road show como trampolín a un GP de Argentina

Antes del road show del domingo en Palermo, Franco Colapinto se mostró ilusionado por el evento, que puede ser trampolín a un GP de Argentina de Fórmula 1

La sonrisa de Franco Colapinto, al terminar la conferencia de prensa previa al road show, clave para el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

Franco Colapinto está muy cerca de volver a las pistas. En una semana se reanudará la Fórmula 1 y el argentino está feliz. Porque no ve la hora de llegar a Miami , adonde irá "potenciado" con el respaldo de medio millón de argentinos que lo verán en el road show de Palermo. Un evento en que dejó en claro su vital importancia para volver a tener un GP de Argentina.

Cómodo, relajado. Así se lo vio al argentino en la rueda de prensa organizada por Mercado Libre, la empresa que es Team Partner de Alpine y Personal Partner de Colapinto, a quien acompaña desde su debut en Fórmula 1 en Williams, en 2024. El evento se realizó en las oficinas de Saavedra y coparticipó Renault Argentina.

El formato tuvo poco de "conferencia" porque solo preguntaron unos cinco o seis medios previamente establecidos y la mayoría no pudo hacerlo. De todas formas, el piloto argentino de la Fórmula 1 dejó cuestiones interesantes, como el sueño complido, el que cumplirá el domingo y los por venir, y sobre todo el road show visto desde las perspectiva de su real importancia para que haya de nuevo Gran Premio de Argentina de Fórmula 1.

Buenos Aires está alterada por la presencia de Colapinto y es literal. Los cortes de calle que ya se implementaron hacen por estas horas que el caos de tránsito lo sea más aún. Y no es el único motivo, ya que coincidentemente comienza la tradicional Feria del Libro en la Rural. Al cabo, está ciudad vive de acontecimientos así y los aceptan.

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Pero este viernes los caminos de la prensa acreditada y/o invitada a la conferencia de prensa que dio Colapinto, se encaminaron al límite de la ciudad, al lado de la General Paz en Saavedra, un sector de barrio de calles angostas donde prima el color marrón del Calamar en sus paredes. En efecto, del otro de la General Paz estaba la cancha de Platense.

Al imponente edificio de Mercado Libre llegó el reconocido hincha de Boca. No solo la prensa, mayoritaria de Buenos Aires, lo aguardaba. También numerosos empleados que desde temprano iban y venían, como haciendo guardia. Y que después del encuentro mediático tendrían su aparte con el piloto argentino. Junto a Colapinto estuvieron mecánicos de Alpine y sus representantes, la española María Catarineu y su esposo inglés Jamie Campbell-Walter.

De los hechos a los dichos

La Capital fue, sin lugar a dudas, el segundo en llegar a la cita, tal vez no el último en irse, cuando la seguridad de la empresa prácticamente les ordenó a todos los periodistas que se fueran cuando ya estaban en el frente del edificio.

El cálculo, o el mal cálculo de tiempo y distancia, alertó de que lo mejor era ser previsor. Y que a las 7.30, dos horas y media antes, ya se estuviera en el lugar de los hechos. Una de las caras visibles de las transmisiones de Formula 1 de Fox Sports, Flor Andersen, fue la primera. Desde City Bell, también hay que prever salir temprano en auto, ya que la autopista a La Plata colapsa.

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Después fue llegando todo el mundo, unos 50 trabajadores de prensa, incluidos camarógrafos, para escuchar a Colapinto y poder preguntarle también. Se entendía que no todos pudieran hacerlo, pero fue sorpresivo para muchos, inclusive medios muy importantes de Buenos Aires, no tener la oportunidad.

El formato con Iván De Pineda conduciendo lo más parecido a una charla, y con demasiadas intervenciones que acortaron las chances de preguntas al resto, siguió a la breve selección de entrevistadores: Juan Fossaroli era número puesto por ESPN, y después lo hicieron Telefé, TN, La Nación, Carburando, Campeones, y Felipe Mac Gough por Fox. Nadie más.

La devolución de tanto cariño

"Es un sueño de chico estar acá. Se va a generar algo muy lindo, si bien tengo un montón de gente que me quiere, que tengan la posibilidad de verme cerca es bárbaro", dijo a modo de prólogo Colapinto. Y destacó la celeridad para hacer el evento.

"Fue algo impresionante la velocidad de reacción para armar todo, con el equipo Alpine. No es fácil. Llevó su tiempo y su laburo pero estoy impresionado por el profesionalismo con que se hicieron las cosas", aplaudió.

Y continuó sobre las sensaciones que lo embargan a dos días de un evento inédito. "Que haya tantos argentinos alrededor mío será algo único. Que sea yo el piloto que maneje un auto de Formula 1 en Buenos Aires es increíble".

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A eso siguió su toque de siempre de buen humor, que no lo abandonó en el transcurso de la media hora que duró la charla: "Perdón los vecinos, deben estar puteando por el tránsito", dijo para enseguida verle el lado positivo: "después del road show van a estar tapados los pocitos de la calle", ya que se repavimentó todo el tramo de 2 kilómetros que se va a usar sobre avenida Libertador y Sarmiento.

Colapinto aclaró que será para él algo completamente diferente a lo que está acostumbrado: "Es loco, completamente diferente, nunca lo hice. Voy a hacer trompos que nunca hice en las calles pero soñaba con hacerlo, me genera mucha ilusión. Lo hago por mí pero también por los argentinos. Ver a la gente que hace tanto para verme y poder devolverle un cachito... traerles un auto acá y que me vean cerca, me hace feliz".

De la Flecha dorada la plateada

"El domingo me voy a dar cuenta de lo que significa esta movida, es poco fácil de imaginar. No soy de llorar de felicidad, capaz me pongo sensible. Voy a llevar papelitos para secarme", dijo a Fossaroli, luego de que lo "pinchara" para que se afloje en el road show.

Y ahí entonces sorprendió informando que "no voy a manejar solo el Alpine, sino el de Fangio, la flecha dorada, perdón, la de plata", reaccionó rápido al error, tras lo cual se rio porque "no sé si lo estoy spoileando". Más serio, apuntó que "manejar el auto de Fangio me emociona mucho más que dar unos trompos. Es una joya del automovilismo mundial".

Los sueños y el trabajo en equipo

"Para mi fue muy loco llegar adonde estoy, era imposible pensarlo cuando corría en karting, pero me lo creí tanto que a los 14 años probé y me fui a Europa. Lo más lindo es lo que se generó, no solo por los chicos sino por los que no tenían idea de Fórmula 1 y gracias a esto se acercaron. Que todo eso sea gracias a cumplir mi sueño es hermoso. Al final la Fórmula 1 es un deporte y el trabajo de mucha gente", se explayó.

Y abundó en la idea: "Si bien estoy solo en el auto, hay mil personas atrás, los de Alpine y el equipo personal que tienen la camiseta puesta".

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Cuando le preguntaron qué le diría a ese chico de 14 años que partió solo a Europa, Colapinto lo pensó mucho y tal vez un poco se emocionó: "Estaría muy orgulloso de ese chico que fui a los 14 años. A medida que crecí sentí que el sueño no era tan lejano, se empezó a volver una meta llegar a la Fórmula 1. El hecho de haber sido leal con la gente que siempre estuvo conmigo, pero también a mí mismo es lo que me dejó feliz. Fui fiel a mis objetivos".

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Y el piloto argentino deslizó que hay muchos más: "Soy poco conformista, así que quiero seguir cumpliendo otros sueños".

La periodista de La Nación, que trabajó en La Capital, Vanesa Valenti, fue la que lo consultó si sabía porqué se había generado alrededor suyo una Francomanía: "La Francomonia...", dijo y se quedó pensando: "que vergüenza me da. No sé qué contestar. Sé que esto que me pasa no lo vi en otro rookie. No esperaba que se diera eso, no solo en las carreras. Que vayan 500 mil personas el domingo... qué locura, no sé dónde van a entrar. Mi gran objetivo como persona es que me conozcan y les resulte agradable, eso es muy especial para mí".

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Siguiendo ese hilo, el nacido en Pilar agregó que "no me dejo de sorprender y no me adapto, no llego a dimensionar el volumen de lo que pasa. Sigo sintiendo que soy el mismo, y que me lleva tiempo adaptarme. Quiero mantenerme como siempre fui, pero también me debo acostumbrar a lo que se se genera".

El punto vital del road show

"Que medios de afuera vengan a cubrir el road show, medios oficiales, es único", dijo en relación a que estará Sky Sports, que tiene los derechos de la Fórmula 1 en Europa, y también la misma F-1 oficial. "Creo que a ningún road show fueron esos medios, así que es importante para el país mostrar al mundo lo que puede generar, sobre todo para que vuelva la Fórmula 1. La pasión que le ponemos a todo es difícil de explicarle a los europeos y a la Fórmula 1, así que es bárbaro que se vea esto allá".

Y fue al hueso con un tema que es medular. "Para mí correr en la Argentina es lo que más quiero hoy en esta vida. En enero vi el autódromo previo a ser desmantelado y verlo ahora es increíble, no tenía nada que ver. Era necesario hacerlo de nuevo para que vuelva la Fórmula 1. Están dando los pasos correctos, para 2027 o 2028. Por eso es tan importante lo del domingo".

"Veremos al Moto GP cómo funciona todo", en relación a la carrera que se disputará en 2027. "En el mapa el proyecto se ve todo muy lindo. Sé que hubo charlas para que vuelva la Fórmula 1 y lo veo todo positivo", agregó con la ilusión de todos los tuercas.

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Es la última pregunta y Colapinto contestó sobre qué significa este evento para lo más importante, su campaña en la Fórmula 1 que retomará la próxima semana en Miami. "Vivo esto como algo que me potenciará, porque estuve trabajando mucho para Miami en la fábrica en Enstone. Y ahora hicimos este evento posible. Que mi familia me pueda ver tan de cerca, capaz mi abuela viene, y me ve vestido de forma diferente, es increíble".