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La Fórmula 1 anunció la vuelta de un circuito histórico en 2027: cómo quedará el calendario

El acuerdo se extiende por las próximas cinco temporadas. Este nuevo escenario reemplazará al Gran Premio de los Países Bajos, cuyo contrato vence este año

24 de abril 2026 · 12:30hs
El Istanbul Park estará presente en la próxima temporada luego de haberse retirado en 2021

El Istanbul Park estará presente en la próxima temporada luego de haberse retirado en 2021

En medio del receso, la Fórmula 1 confirmó que Turquía será una de las nuevas sedes que estará presentes a partir de la temporada 2027 y estará vigente hasta el 2031. Este regreso se suma al del GP de Portugal, que ya había sido anunciado hace unos meses atrás.

Este cambio en el calendario implica que se prescindirá del Gran Premio de los Países Bajos, el cual termina contrato en 2026, y estará enmarcada en un sistema de alternancia entre Barcelona y el Spa-Francorchamps de Bélgica a partir del próximo año. Además, desde la organización anunciaron que mantendrán el límite de 24 pruebas, la cifra límite acordada por los equipos.

Stefano Domenicali, CEO de la F1, se mostró entusiasmado por esta vuelta: "Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1".

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, enmarcó lo que representa para los locales albergar este evento: "La Fórmula 1 se encuentra entre los eventos deportivos más destacados del mundo y se distingue por su espectáculo, su base de aficionados jóvenes y su liderazgo. En nuestro país, la Fórmula 1 también cuenta con un amplio seguimiento entre todos los grupos de edad y con una base de aficionados verdaderamente apasionada".

>> Leer más: La Fórmula 1 anunció un cambio clave en el cronograma para el Gran Premio de Miami

Cómo es el circuito del GP de Turquía

Con nueve ediciones del Gran Premio en su historia, el Istanbul Park vuelve a la Máxima. Su estreno fue en el 2005, donde se mantuvo fijo en el calendario hasta el 2011. Luego, su retorno provisorio a la competencia fue en 2020 y 2021 como sede alternativa por la pandemia de COVID-19 .

Durante su recorrido, se consolidó como uno de los circuitos de mayor exigencia técnica, con 5,33 kilómetros que combinan curvas, subidas y bajadas pronunciadas similares a la nueva incorporación de Portimao. En sus características destaca la curva 8, de múltiples vértices y recorrido prolongado hacia la izquierda.

El último ganador allí fue Valtteri Bottas, quien en ese entonces estaba en Mercedes y actualmente representa a Cadillac. Además del finlandés, el otro integrante de la parrilla actual que sabes lo que es levantar el premio en el circuito es Lewis Hamilton, quien festejó su séptimo Campeonato de Pilotos en 2020 con la escudería Mercedes.

El máximo galardonado en la historia del circuito es el brasileño Felipe Massa, quien obtuvo tres victorias consecutivas entre 2006 y 2008 con Ferrari.

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