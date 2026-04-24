Central tiene un objetivo claro: qué necesita para clasificar hoy a octavos del Apertura

El Canalla visitará a Estudiantes de Río Cuarto desde las 19.15 de este viernes y tendrá la oportunidad de asegurarse su boleto a los playoffs del campeonato

Rosario Central está a un paso de los octavos de final del torneo Apertura y podría sellar su clasificación este viernes por la tarde, en su visita a Estudiantes de Río Cuarto . El equipo de Jorge Almirón tendrá una importante seguidilla de partidos entre las tres competencias, por lo que necesita comenzar a asegurarse algunos objetivos .

A días del viaje a Venezuela para enfrentar a Universidad Central por la Copa Libertadores, el Canalla chocará ante el Celeste, el equipo más débil de la temporada, recientemente ascendido y último en la tabla de posiciones. Por eso, tendrá una oportunidad clave para ya confirmar su boleto a los playoffs .

Si bien todos los cañones apuntan al certamen continental, Almirón pondrá la base del equipo titular en Córdoba , para buscar tres puntos necesarios y comenzar a acomodar el calendario antes del receso por el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante Estudiantes de Río Cuarto, tendrá varios resultados posibles que le abrirán la puerta de los playoffs, aunque también intentará cumplir con el objetivo de mantener la localía en dichas instancias. Cabe destacar que los cuatro primeros equipos de cada zona jugarán los octavos de final como local y también podrían hacerlo en cuartos y en semifinales.

Qué resultados necesita Central para clasificar

Central se ubica en el 4º puesto de la Zona B con 24 puntos en 14 fechas, apenas un punto por arriba de Belgrano (5º con 23 unidades) y a tres de Huracán (6º con 21). En tanto, Barracas Central y Gimnasia (ambos con 20 puntos) completan el cupo de clasificados y Tigre y Racing son los equipos que pelean por meterse, los dos con 19 unidades, a cinco del equipo de Almirón.

Estas cuentas ponen al Canalla en un contexto favorable para confirmar su pasaje a los playoffs este viernes mismo, ya que solamente con un empate ante Estudiantes de Río Cuarto tendrá asegurada su clasificación, una victoria lo acomodaría aún más en el grupo.

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No obstante, el objetivo de los de Arroyito es meterse entre los primeros cuatro lugares de su zona y pelearán por escalar a los primeros puestos, donde aparecen Independiente Rivadavia (1º con 30 puntos), River (2º con 26) y Argentinos Juniors (3º con 26). Además de la posibilidad de jugar en el Gigante de Arroyito, terminar entre los líderes le permitiría recortar distancias de viajes, en medio de un calendario apretado por el Apertura, la Libertadores y la Copa Argentina.

CentralMB Central necesita un saltito más hacia la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura. Marcelo Bustamante / La Capital

Los próximos partidos del Canalla

Durante los próximos 12 días, Central tendrá una serie de compromisos que podrían marcar a fuego el rumbo del primer semestre del año. Luego de su visita a Río Cuarto, partirá rumbo a Venezuela para enfrentar a Universidad Central el próximo martes 28 de abril.

En el última partido de la fase regular del Apertura, el postergado de la fecha 9, chocaría ante Tigre en Arroyito entre el sábado 2 y el domingo 3 de mayo (a confirmar), y el martes 5 de mayo recibirá a Libertad de Paraguay.

Si no hay sorpresas y confirma su clasificación a octavos de final del Apertura, jugará dicha instancia el siguiente fin de semana, entre el viernes 8 y el lunes 11 de mayo.