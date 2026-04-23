Emboscada mortal en Tucumán y Dorrego: perpetua para tres acusados de citar a un joven a un falso encuentro amoroso

Ángel Ocampo fue asesinado a balazos en mayo de 2022 tras ser engañado con una cita pactada por WhatsApp en pleno centro. Dos de los condenados también fueron sentenciados por herir de gravedad al policía Gabriel Sanabria.

El Nissan en el que se movieron los asesinos chocó contra un taxi en Catamarca y Moreno a dos minutos del crimen.

Tres personas fueron condenadas a prisión perpetua como coautores del homicidio de Ángel Ocampo , a quien citaron para una cita amorosa en una esquina céntrica donde lo acribillaron hace casi cuatro años . Dos de los condenados también fueron penados por una persecución a tiros en la que hirieron gravemente a un policía que sobrevivió.

Así terminó este jueves el j uicio oral contra Elías Vallejos, de 26 años; Sebastián Coronel, de 27, y Nadín Martínez, de 29 . Acusados por la fiscal de violencias altamente lesivas Agustina Eiris, un tribunal conformado por los jueces de primera instancia Rodrigo Santana, Paola Aguirre y Gonzalo López Quintanta comunicaron su sentencia a la pena máxima. Los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos días.

El plan para asesinar a Ocampo se perpetró horas después de otro resonante caso ocurrido un día antes y en el que participaron dos de los condenados. La madrugada del 27 de mayo de 2022, sobre las 2.30, Vallejos y Coronel estaban a bordo de un Peugeot 206 robado un mes antes junto con un menor de edad y otras dos personas que hasta no fueron identificadas . Circulaban en ese vehículo por Moreno y Battle y Ordóñez cuando fueron interceptados por personal de la Brigada Motorizada que patrullaba la zona.

Los jóvenes no quisieron ser revisados por los policías motorizados y emprendieron la huida por bulevar Oroño hacia el norte. Luego doblaron en contramano por Madre Cabrini y tomaron avenida Arijón hacia el oeste perseguidos por los agentes. Al llegar al 400 de esa avenida, el oficial Gabriel Sanabria se acercó con su moto al costado izquierdo del Peugeot y entonces el hombre que estaba sentado en asiento delantero derecho sacó un brazo por la ventanilla y le disparó .

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Sanabria cayó con una grave herida de bala en el abdomen y los sospechosos continuaron con la fuga hasta abandonar el vehículo en Hungría al 100, donde todos los ocupantes bajaron del auto y escaparon a pie. La búsqueda de los sospechosos derivó en una persecución que culminó con el allanamiento de una vivienda adonde vieron ingresar a uno de ellos.

En esa vivienda detuvieron por encubrimiento a los ocupantes, entre ellos la madre de Coronel. Sabiendo que lo buscaban por balear a Sanabria, Sebastián se escondió de la policía y horas más tarde terminó de darle forma a un plan para matar a Ángel David Ocampo por un motivo que tal vez nunca termine de esclarecerse, más allá de los vínculos comprobados de víctima y victimarios con tramas narcocriminales.

Emboscada

Según estableció la investigación con la información que se recuperó de los teléfonos celulares de los protagonistas, la tarde del 27 de mayo Coronel y Martínez decidieron asesinar a Ocampo, para lo cual llevaron adelante un plan basado en un engaño.

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Ya de madrugada del 28 de mayo, Nadín empezó a conversar vía WhatsApp con la víctima y la extensa charla derivó en una cita amorosa pactada para las 4.30 en la esquina de Tucumán y Dorrego, donde se encontrarían para irse a pasar lo que quedaba de la noche en algún hotel.

Ángel esperaba en esa esquina el taxi en el que Nadín le había dicho que llegaría. Sin embargo, la muchacha llegó al lugar en un Nissan Sentra robado en una entradera conducido por Vallejos y desde el cual Coronel le disparó a Ocampo al menos 15 veces con una pistola 9 milímetros.

Dos personas que salían de un boliche de la zona encontraron a Ocampo agonizante. El muchacho les dijo que lo habían asaltado y pidió que le desbloqueen el celular para poder avisarle a su novia pero el teléfono, sin batería, se apagó. Ocampo fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde dos horas después, sobre las 6.15, murió como consecuencia de las heridas de bala que presentaba en el pecho, brazos y piernas.

Sus atacantes, en tanto, no pudieron escapar según lo planeado. A un par de cuadras de la escena del crimen, en Moreno y Catamarca, chocaron con un taxi y eso los obligó a abandonar el Nissan y terminar el escape a pie.

El siniestro vial aportó a la investigación del homicidio imágenes de cámaras de vigilancia que captaron a Martínez, Vallejos y Coronel bajando del auto en el que se encontraron, además de una bala calibre 9 milímetros, un par de zapatillas de ella y un celular Samsung A10 que terminó precipitando, un par de meses después, las detenciones de Martínez y Coronel (Vallejos fue apresado en abril del año pasado).

Delitos varios

Vallejos, Martínez y Coronel fueron sentenciados a prisión perpetua como coautores de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. También se les achacó encubrimiento por haber utilizado un auto que sabían que era robado.

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En el caso de Vallejos y Coronel la sentencia contempla además una tentativa de homicidio al policía Sanabria, agravado por tratarse de un miembro de la fuezas de seguridad, y el encubrimiento que implica haber utilizado el Peugeot 206 a sabiendas de que era robado.

Y a Coronel también le achacaron otros dos hechos de encubrimiento por haber recibido otros dos vehículos robados —un Renault Sandero y una moto Honda Wave— así como la tenencia de seis armas de fuego de guerra secuestradas en dos allanamientos en los que había sido buscado, entre ellos uno en el que fue detenido el 13 de julio de 2022.