Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a la costa central

Este fin de semana habrá una demostración de pádel en la costa central, será la primera de una serie de eventos deportivos en espacios públicos

Atrás del Centro de Expresiones Contemporáneas, en la zona conocida como Puerto Joven, esta semana se comenzó a armar la estructura de una cancha de pádel.

En septiembre, y durante quince días, Rosario será el centro de atención del mundo deportivo . Del sábado 12 al sábado 26 del noveno mes del año, se desarrollarán en la ciudad los Juegos Suramericanos, que reunirán a más de 4 mil atletas de quince países . Para empezar a palpitar todo ese evento, desde este fin de semana y hasta septiembre, en distintos espacios públicos se realizarán demostraciones, clases abiertas y competencias de distintas disciplinas. La gira incluirá deportes acuáticos, ajedrez, esgrima y E Sports, entre otras disciplinas. Mientras tanto, en la ciudad avanza la construcción de la infraestructura necesaria para alojar la competencia.

Los Juegos representan una oportunidad para la ciudad: no sólo por la inversión en los espacios deportivos que se están construyendo, sino también por el impacto del evento a nivel turístico y social . Varias experiencias señalan que, tras este tipo de competencias, crece el interés por la práctica del deporte, sobre todo de aquellas disciplinas no tradicionales.

"Será un evento histórico", sintetiza Julián Galdeano , secretario de Vinculación Institucional de la provincia y miembro del comité organizador de los Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán a Rosario, Santa Fe y Rafaela como sus sedes principales.

Con la cuenta regresiva para los juegos en marcha, la provincia lanzó una agenda de actividades que tienen como objetivo mostrar un anticipo de lo que van a ser las competencias . La propuesta comenzará este sábado en la costa central y se extenderá hasta comienzos de septiembre.

En el espacio público de Paseo de las Artes y el río (atrás del Centro de Expresiones Contemporáneas, en la zona conocida como Puerto Joven) esta semana se comenzó a armar la estructura de una cancha de pádel donde entre este jueves y el domingo se desarrollarán clases abiertas, exhibiciones y torneos de esta disciplina. Apenas una muestra de todo un calendario deportivo que se desarrollará en distintos espacios públicos de la ciudad para empezar a activar el espíritu de la competencia.

Promoción y deportes

Galeano destaca que, como parte de este tour, están programados encuentros para promocionar los Juegos y distintas disciplinas deportivas. Todos se desarrollarán en espacios públicos, hasta comienzos de septiembre.

El puntapié inicial será este jueves. A partir de las 8 en la cancha de Puerto Joven habrá entrenamientos de pádel distintos niveles. Por la tarde, a las 17, se desarrollarán clases abiertas y gratuitas. A las 18 se disputará la final de la Copa Rosarina de Damas.

El viernes se repetirán los entrenamientos de las 8, a las 17 habrá clases abiertas y gratuitas y a las 18 una demostración de "glorias del pádel rosarino". A las 19 comenzará un partido exhibición de embajadores de los juegos suramericanos Santa Fe 2026. Y de 20 a 22 habrá una fiesta con DJ.

El sábado, a las 9, se jugará la Súper Serie Rosario vs San Nicolás (damas) y a las 14 largarán las semifinales de un torneo mixto con las máximas figuras del pádel rosarino, a las 19 habrá una exhibición de embajadores de los juegos y de 20 a 22 un espacio musical.

El domingo, a las 9, se jugará la Súper Serie Rosario vs San Nicolás (caballeros), a las 14 las finales del torneo de figuras y a las 17 será la entrega de premios.

En las semanas siguientes, será el turno de otras disciplinas deportivas. "Habrá clínicas de natación y deportes acuáticos; vóley, ajedrez y tenis mesa en la calle recreativa; rugby y hockey en las escuelas de la ciudad. Y se sumarán exhibiciones de esgrima y de deportes de contacto, como judo, tae kwon do y boxeo, en espacios públicos.

Y, como si esto fuera poco, también se sumará un evento de E Sports a desarrollarse en el espacio Bioceres Arena. "La idea es que la gente empiece a vivir lo que serán los Suramericanos", apunta Galdeano.

Estadios y pileta olímpica

La competencia se extenderá durante 14 días, en los cuales llegarán a la provincia más de 4 mil atletas, referentes de 57 disciplinas deportivas. Para alojarlos, en la provincia se están construyendo diez estadios y tres villas olímpicas. En Rosario, el centro de las actividades será el parque de la Independencia y el predio del ex Batallón 121 donde se alojarán las delegaciones y tendrán lugar las actividades acuáticas.

De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares.

De acuerdo al último informe del comité organizador, las obras marchan de acuerdo a lo estipulado en los distintos contratos. El Centro Acuático Provincial, que se lleva adelante en el ex predio del Batallón 121, ya presenta un avance de obra del 56 %. La estructura y cerramientos de la nave principal están casi completos y se comenzó a realizar la instalación térmica; en tanto en la pileta olímpica se completó la colocación de los paneles prefabricados y se avanza en el sistema hidráulico.

El estadio del parque Independencia tiene un avance de obra del 73,5 %. En uno de los sectores ya se avanzó en la construcción de contrapisos, instalaciones y revestimientos en locales de servicio y sanitarios. El estadio Arena tiene un avance del 76%, las tareas avanzan con el montaje de estructura metálica y colocación de cerramientos laterales y terminaciones interiores como vestuarios, gradas, escaleras y sanitarios.