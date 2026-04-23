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Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: apagón informativo histórico tras los despidos

El SMN atraviesa un recorte que lo mantiene al límite de su operación. Se verán resentidos los vuelos y el pronóstico del tiempo

23 de abril 2026 · 15:21hs
El gobierno avanza sobre el SMN y lo deja al límite de su operatoria.

El gobierno avanza sobre el SMN y lo deja al límite de su operatoria.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa un momento delicado tras los 140 despidos dispuestos por el gobierno nacional la semana pasada. Este viernes, el organismo realizará un paro histórico ya que se trata de la primera medida de fuerza de este tipo en toda su historia.

Los trabajadores del SMN realizarán una concentración este viernes, desde las 10.30, en la sede central que el organismo tiene en la Ciudad de Buenos Aires. A la par, habrá paro un apagón informativo entre las 5 y las 12, lo que puede generar demoras en vuelos y afectar la difusión de datos clave para anticipar cualquier inclemencia del tiempo.

Esta medida puede resentir la operatoria de diversos aeropuertos en el país. Por lo pronto, desde el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) indicaron a La Capital que la actividad se desarrollará con normalidad a pesar de la medida de fuerza.

"Más allá del paro y después de tener charlas con los encargados de la estación meteorológica que está adentro del aeropuerto, nos confirmaron que van a mantener el servicio y que la operatoria del aeropuerto funcionará con normalidad", manifestó el presidente del Directorio del AIR, Juan Pío Drovetta.

Información diaria y crucial

El SMN funciona desde 1872 y brinda datos esenciales para el normal desenvolvimiento de actividades esenciales en Argentina, como la agricultura, la ganadería, los servicios aeronáuticos y la información a la ciudadanía.

Los despidos en el SMN repercuten en todo el sistema del organismo que, diariamente, no sólo brinda el pronóstico del tiempo. También aporta información clave a la sociedad, que incluye desde alertas destinadas a la ciudadanía y a Protección Civil hasta reportes especiales para el sector agropecuario, para las actividades aeronáuticas y oficios para cobrar seguros ante fenómenos como el granizo.

Datos aportados por miembros del SMN indican que en 2023 (últimos datos actualizados), se brindaron 771.095 observaciones de datos meteorológicos, 1.208 alertas. Además, se brindaron 56.940 pronósticos aeronáuticos, 11.652 avisos de tiempo severo en ruta y 37 informes de emergencia agropecuaria.

Debilitamiento del SMN

En este contexto, una de las siete estaciones que el organismo tiene en Santa Fe corre el riesgo de ser desmantelada.

Este miércoles, el gobierno nacional despidió a 140 personas del SMN, que se suman a más de 100 trabajadores despedidos hace dos años. A esa cantidad, se sumarían, antes de fin del 2026, otras 100 personas. A pesar del recorte, las tareas no cambiaron ni disminuyeron.

El SMN tiene siete estaciones meteorológicas en Santa Fe: Rosario, Sauce Viejo/Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Ceres, Sunchales y Reconquista. El caso de Ceres es uno de muchos en el país (alrededor de 50 fueron afectadas en esta tanda de recortes; algunas icónicas, como las de Ushuaia y La Quiaca), ya que se trata de una estación clave para el noroeste provincial que corre el riesgo de cerrar por los recortes. Particularmente, la estación tiene una larga trayectoria (funciona desde hace 130 años) y los datos que brinda son esenciales para una zona clave en materia de producción agropecuaria.

>> Leer más: Despidos en el SMN: una estación meteorológica en Santa Fe opera al límite y corre riesgo de cierre

Hasta el miércoles de la semana pasada, la estación de Ceres contaba con seis observadores meteorológicos, pero dos de ellos formaron parte de la tanda de 140 despedidos por lo que su operatoria normal ya comenzó a resentirse en una zona que viene siendo golpeada desde hace varias semanas por las lluvias intensas.

Evaluaciones hechas por distintas gestiones que pasaron por la Casa Rosada estimaron que, para funcionar correctamente, el SMN debe contar con un piso mínimo de 1200 personas. Tras la tanda de despidos de la semana pasada y potenciales nuevos recortes (se estima que echarán a otros 100 trabajadores), la planta quedaría en unas 600 personas que tendrían que encargarse de servicios y productos originados para funcionar con el doble de personal.

Para ofrecer los servicios que brinda, el SMN tiene, al día de hoy, trabajadores sobrexigidos, cubriendo el doble de horas y desarrollando tareas que deberían hacerlas más de una persona. Los pronósticos se hacen para zonas cada vez más grandes y los alertas que puedan surgir a último momento no se pueden abordar con la urgencia necesaria por la sobreexigencia de tareas.

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