La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid

El intendente fue invitado por la fundación Bloomberg para ser parte del CityLab 2026, una cumbre global sobre innovación urbana

24 de abril 2026 · 13:39hs
Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid.

Del 26 al 29 de abril, Rosario estará presente en el encuentro de ciudades más importantes del mundo. Madrid será la sede del Bloomberg CityLab 2026, una cumbre global en la que participará el intendente Pablo Javkin junto a más de mil alcaldes y personalidades, entre los que se destacan los mandatarios de Londres, Madrid, Barcelona, París, Lisboa y Bogotá, entre otros.

La presencia del jefe local rosarino en el encuentro será posible gracias a una invitación cursada por Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies y exalcalde de Nueva York, quien se hará cargo de todos los gastos de traslado y estadía, por lo que la participación no requiere de erogación de dinero por parte del municipio.

Durante su estadía en España, Javkin mantendrá una intensa agenda institucional. El mandatario local irá en busca de fondos para financiar proyectos jóvenes en la ciudad, y tiene previsto un encuentro con miembros de la Casa Real de España para realizar gestiones vinculadas con la obra del Parque España.

También tiene en agenda un cónclave con el embajador argentino en España y encabezar gestiones ante la agencia española de cooperación internacional, asi como la participación en el Mayors Innovation Studio, un espacio exclusivo para alcaldes en el Museo Reina Sofía. Será parte, además, de un encuentro para alcaldes participantes de programas de liderazgo de Bloomberg y mantendrá una reunión con el director general de Casa de América.

Los temas centrales de CityLab 2026

A través de mesas redondas, entrevistas individuales, sesiones interactivas, visualizaciones de datos y recorridos por la ciudad anfitriona, Bloomberg CityLab profundizará en las soluciones que están impulsando los gobiernos locales para enfrentar desafíos urgentes y generar impactos transformadores en sus territorios.

Los ejes principales de la cumbre de este año incluyen el impacto de la inteligencia artificial en las economías urbanas, el empleo y la gobernanza; nuevas soluciones frente a las crisis de vivienda y asequibilidad; estrategias para reconstruir la confianza ciudadana en contextos de polarización; innovación pública y fortalecimiento institucional; movilidad, sostenibilidad y transformación urbana.

Entre los principales oradores confirmados para esta edición de Bloomberg CityLab se destacan Michael R. Bloomberg, empresario, filántropo y exalcalde de Nueva York, fundador de Bloomberg Philanthropies; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones y una de las principales referentes en financiamiento y desarrollo económico en Europa; Norman Foster, uno de los arquitectos más influyentes del mundo y referente en urbanismo y diseño sostenible, y Sadiq Khan, alcalde de Londres y voz destacada en políticas urbanas, transporte y vivienda.

Estarán presentes también Anne Hidalgo, reconocida por sus políticas de transformación urbana, movilidad y sustentabilidad en París; Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España; Mariana Mazzucato, economista de renombre internacional especializada en innovación pública y creación de valor social; Es Devlin, artista y diseñadora escénica reconocida por sus instalaciones inmersivas y proyectos interdisciplinarios; Yasmin Green, especialista en inteligencia artificial, seguridad digital y lucha contra la desinformación; y Daniel Ramot, emprendedor tecnológico y referente en movilidad urbana e innovación aplicada al transporte, y Pedro Sanchez, presidente del gobierno de España.

Además, participarán alcaldes de ciudades claves a nivel global como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Carlos Moedas, alcalde de Lisboa, y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

Fondos para la ciudad de Rosario

Como parte de la programación, se prevé la oficialización de una nueva edición del Fondo Jóvenes en Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, una iniciativa de alcance global que financia proyectos ambientales liderados por jóvenes de entre 15 y 24 años.

En este marco, la ciudad de Rosario ha sido seleccionada por tercer año consecutivo para acceder a un financiamiento internacional inicial de 50.000 dólares, con la posibilidad de obtener un monto adicional de igual valor en 2027, que se sumaría a los 150.000 dólares ya obtenidos en ediciones anteriores, lo que le significaría a la ciudad, un acceso a una inversión cercana a los $350.000.000, destinada al desarrollo de proyectos de rosarinos.

Noticias relacionadas
rabinos de jabad de todo el pais se reunieron en rosario y fueron recibidos por javkin

Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin

“Prefieren que una propiedad se caiga antes de generar una solución que permita sostenerla”, dijo Pablo Javkin 

Constructores privados también cuestionan al "club de defensores de las ruinas"

El intendente Pablo Javkin en el congreso de la Cámara Argentina de la Construcción. 

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública

La escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque

Ver comentarios

Las más leídas

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Lo último

La misteriosa rescisión y retiro de un jugador de Instituto, próximo rival de Newells

La misteriosa rescisión y retiro de un jugador de Instituto, próximo rival de Newell's

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Tensión internacional por las Islas Malvinas: EEUU evalúa revisar su apoyo a Gran Bretaña

Tensión internacional por las Islas Malvinas: EEUU evalúa revisar su apoyo a Gran Bretaña

Fuertes reclamos a la Nación en el remate del primer lote de soja

En la Bolsa de Comercio, el gobernador se quejó del retiro nacional en el financiamiento de obras y prestaciones elementales en Santa Fe. "La Nación sostiene el equilibrio fiscal con recursos de las provincias", se quejó. El presidente de la BCR pidió avanzar con la eliminación de las retenciones

Fuertes reclamos a la Nación en el remate del primer lote de soja
Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente
La Ciudad

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911
LA CIUDAD

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque
La Ciudad

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque

Franco Colapinto, sueños cumplidos y por cumplir, y el road show como trampolín a un GP de Argentina

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto, sueños cumplidos y por cumplir, y el road show como trampolín a un GP de Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

Ovación
Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

La Fórmula 1 anunció la vuelta de un circuito histórico en 2027: cómo quedará el calendario

La Fórmula 1 anunció la vuelta de un circuito histórico en 2027: cómo quedará el calendario

Newells mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque
La Ciudad

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

Universitarios participaron de marcha de las antorchas por la ley de financiamiento
La Ciudad

Universitarios participaron de marcha de las antorchas por la ley de financiamiento

Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso
Política

Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Por Martín Stoianovich
Policiales

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Ovnis en Rosario: harán un congreso de contactismo y fenómenos paranormales

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Ovnis en Rosario: harán un congreso de contactismo y fenómenos paranormales

Almirón, de ver al equipo cansado a la prueba con varios titulares entre los once

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, de ver al equipo "cansado" a la prueba con varios titulares entre los once

En Newells, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria
Ovación

En Newell's, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto
La Ciudad

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas
LA CIUDAD

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano
Información General

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio
Policiales

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos
El Mundo

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral
Economía

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso
La Ciudad

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile
Información General

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería
Policiales

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados
La Región

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central
La Ciudad

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos
La Ciudad

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas
La Región

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos
informacion general

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos