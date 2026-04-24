Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid.

El intendente fue invitado por la fundación Bloomberg para ser parte del CityLab 2026, una cumbre global sobre innovación urbana

Del 26 al 29 de abril, Rosario estará presente en el encuentro de ciudades más importantes del mundo. Madrid será la sede del Bloomberg CityLab 2026 , una cumbre global en la que participará el intendente Pablo Javkin junto a más de mil alcaldes y personalidades, entre los que se destacan los mandatarios de Londres, Madrid, Barcelona, París, Lisboa y Bogotá, entre otros.

La presencia del jefe local rosarino en el encuentro será posible gracias a una invitación cursada por Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies y exalcalde de Nueva York, quien se hará cargo de todos los gastos de traslado y estadía, por lo que la participación no requiere de erogación de dinero por parte del municipio.

Durante su estadía en España, Javkin mantendrá una intensa agenda institucional. El mandatario local irá en busca de fondos para financiar proyectos jóvenes en la ciudad, y tiene previsto un encuentro con miembros de la Casa Real de España para realizar gestiones vinculadas con la obra del Parque España.

También tiene en agenda un cónclave con el embajador argentino en España y encabezar gestiones ante la agencia española de cooperación internacional, asi como la participación en el Mayors Innovation Studio, un espacio exclusivo para alcaldes en el Museo Reina Sofía. Será parte, además, de un encuentro para alcaldes participantes de programas de liderazgo de Bloomberg y mantendrá una reunión con el director general de Casa de América.

Los temas centrales de CityLab 2026

A través de mesas redondas, entrevistas individuales, sesiones interactivas, visualizaciones de datos y recorridos por la ciudad anfitriona, Bloomberg CityLab profundizará en las soluciones que están impulsando los gobiernos locales para enfrentar desafíos urgentes y generar impactos transformadores en sus territorios.

Los ejes principales de la cumbre de este año incluyen el impacto de la inteligencia artificial en las economías urbanas, el empleo y la gobernanza; nuevas soluciones frente a las crisis de vivienda y asequibilidad; estrategias para reconstruir la confianza ciudadana en contextos de polarización; innovación pública y fortalecimiento institucional; movilidad, sostenibilidad y transformación urbana.

Entre los principales oradores confirmados para esta edición de Bloomberg CityLab se destacan Michael R. Bloomberg, empresario, filántropo y exalcalde de Nueva York, fundador de Bloomberg Philanthropies; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones y una de las principales referentes en financiamiento y desarrollo económico en Europa; Norman Foster, uno de los arquitectos más influyentes del mundo y referente en urbanismo y diseño sostenible, y Sadiq Khan, alcalde de Londres y voz destacada en políticas urbanas, transporte y vivienda.

Estarán presentes también Anne Hidalgo, reconocida por sus políticas de transformación urbana, movilidad y sustentabilidad en París; Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España; Mariana Mazzucato, economista de renombre internacional especializada en innovación pública y creación de valor social; Es Devlin, artista y diseñadora escénica reconocida por sus instalaciones inmersivas y proyectos interdisciplinarios; Yasmin Green, especialista en inteligencia artificial, seguridad digital y lucha contra la desinformación; y Daniel Ramot, emprendedor tecnológico y referente en movilidad urbana e innovación aplicada al transporte, y Pedro Sanchez, presidente del gobierno de España.

Además, participarán alcaldes de ciudades claves a nivel global como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Carlos Moedas, alcalde de Lisboa, y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

Fondos para la ciudad de Rosario

Como parte de la programación, se prevé la oficialización de una nueva edición del Fondo Jóvenes en Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, una iniciativa de alcance global que financia proyectos ambientales liderados por jóvenes de entre 15 y 24 años.

En este marco, la ciudad de Rosario ha sido seleccionada por tercer año consecutivo para acceder a un financiamiento internacional inicial de 50.000 dólares, con la posibilidad de obtener un monto adicional de igual valor en 2027, que se sumaría a los 150.000 dólares ya obtenidos en ediciones anteriores, lo que le significaría a la ciudad, un acceso a una inversión cercana a los $350.000.000, destinada al desarrollo de proyectos de rosarinos.