Ángel Di María, en boca de todo el mundo por la decisión tomada y la por tomar

Parece increíble, pero el foco de atención en una nueva final de la selección argentina , no está puesto en el mejor jugador del mundo. En efecto, Lionel Messi no figura en la previa al gran partido del domingo frente a la dura Colombia, como el que se lleva todos los flashes. No. Y eso solo se debe a otro futbolista que lo sigue en estatura, que sorteó todos los obstáculos, que como Leo fue sepultado por la crítica y resurgió a pura voluntad para llegar a este momento único. No es el soñado, porque ninguna despedida lo es, pero sí el mejor imaginado para un broche de oro que aún debe su final en su carrera profesional, por el que todo el mundo en Rosario está pendiente, más allá de que Central no lo anotó aún para disputar la Copa Sudamericana. Una historia de película. La de Angel Di María , claro.

“No puedo hablar. La verdad es que me hace muy mal. No imagino la selección sin Angel, sinceramente y no porque sea Angel. Pero bueno, como dice él, se quiere ir por la puerta grande. Yo al principio le decía: «No podés dejar ahora que estás re bien y que la gente te quiere. Ahora no dejes». Y me dijo: «No, me quiero ir así, bien». No quería que le pase lo de la otra vez, que lo dejaron de convocar”, señaló.