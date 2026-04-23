Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos

Según datos de la provincia, entre marzo y abril se sumaron 16.000 niños a los servicios de copa de leche y otros 9.000 a los comedores escolares

Los comedores escolares sumaron un 30 % más de niños y adolescentes durante este año.

Como un termómetro de la realidad económica, este año aumentó en forma notable la demanda de los comedores que funcionan en las escuelas públicas y privadas de toda la provincia . Entre marzo y abril, se sumaron 16 mil niños a los servicios de copa de leche, mientras que otros 9 mil empezaron a almorzar en la escuela, lo que significa un incremento del 30 % en la asistencia alimentaria que brinda el sistema educativo.

Los datos de la provincia acompañan los resultados del relevamiento presentado este miércoles por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El trabajo reveló que 6 de cada diez niños, niñas y adolescentes del país se encuentra bajo la línea de pobreza y que la carencia más urgente que señala el informe es la falta de alimentos.

Este jueves, la vocera provincial Virginia Coudannes remarcó el acompañamiento del gobierno provincial a las familias de sectores más vulnerables, en un contexto nacional de mucha dificultad. “ Tenemos un país con una economía que no arranca, donde se estabilizó la macroeconomía, pero a los vecinos de nuestra provincia no les alcanza; esa estabilización no se traduce en bienestar si no va acompañada de otras políticas ”, sostuvo.

La funcionaria brindó una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, donde abordó la situación social a partir de los últimos datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA .

En este sentido, Coudannes advirtió que la presión sobre los dispositivos de refuerzo alimentario que brinda la provincia crece de manera sostenida. Según detalló, la demanda en comedores escolares aumentó un 30 % en la provincia, en paralelo a una actualización del 20 % en las partidas destinadas a asistencia alimentaria por parte del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

“Entre marzo y abril se sumaron 16.000 niños a las copas de leche y 9.000 a los comedores escolares”, precisó. Este incremento derivó en una ampliación del volumen de prestaciones: en las escuelas santafesinas ya se reparten 460.000 raciones de copa de leche y más de 178.000 menúes en comedores escolares en lo que va de 2026.

Inseguridad alimentaria

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que 6 de cada diez niños, niñas y adolescentes del país se encuentra bajo la línea de pobreza, lo que significa que más de la mitad de la infancia argentina nace y crece en hogares que no logran cubrir sus necesidades básicas.

El informe detalla que el 28,8% de los niños experimenta inseguridad alimentaria, una cifra que revela la incapacidad de las familias para garantizar una nutrición adecuada.

La situación escala a niveles críticos cuando se analiza la inseguridad alimentaria severa, que alcanza al 13,2% de los chicos. Esta vulnerabilidad extrema empujó la asistencia alimentaria gratuita a un récord histórico.

Actualmente, el 64,8% de los niños depende de comedores escolares, comunitarios o de la Tarjeta Alimentar para poder comer. Esta red de contención es la única barrera que evita un estallido aún mayor de la indigencia infantil, que hoy se sitúa en el 10,7%.

La salud y el hogar, el eje central

La pobreza en la niñez trasciende el ingreso monetario y se manifiesta en privaciones que marcan el futuro. El relevamiento de la UCA advierte que la crisis económica ha forzado a las familias a postergar cuidados básicos: el 19,8% de los menores dejó de atenderse con un médico por falta de recursos económicos, lo que representa un riesgo directo para la salud infantil.

>> Leer más: Indice de pobreza: la UCA advierte sobre una "ficción metodológica"

En cuanto a las condiciones de vida, el hacinamiento afecta al 20,9% de los chicos, quienes viven en espacios reducidos que dificultan el estudio y el desarrollo saludable.

El conurbano bonaerense se consolida como el epicentro de estos indicadores, donde la falta de infraestructura y la precariedad habitacional profundizan la deuda social.

A pesar de que las cifras oficiales muestran una variación respecto al año anterior, los especialistas de la UCA recalcan que el panorama sigue siendo de "catástrofe social".

La dependencia de casi el 65% de la infancia de la asistencia estatal demuestra que no existe una autonomía económica en los hogares para sustentar la crianza.

El informe concluye que, sin cambios de fondo que ataquen los déficits estructurales en educación, vivienda y empleo formal, la pobreza infantil seguirá condicionando el capital humano de la Argentina.

La realidad de seis de cada diez chicos bajo la línea de pobreza no es solo una estadística económica, sino una advertencia sobre la viabilidad del tejido social en el mediano plazo.