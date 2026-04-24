Tensión internacional por las Islas Malvinas: EEUU evalúa revisar su apoyo a Gran Bretaña

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina hace "todo lo humanamente posible” para recuperar la soberanía en el archipiélago del Atlántico sur

Estados Unidos analiza revisar su política internacional con respecto a las Islas Malvinas . En concreto, estudia quitarle el apoyo a Reino Unido sobre la soberanía británica en el Atlántico Sur tras los encontronazos con países europeos por la guerra en Medio Oriente.

Históricamente, Estados Unidos apoyó la ocupación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, hasta llegó a ser un aliado estratégico en la guerra de 1982 . Sin embargo, el gobierno de Donald Trump podría romper con ese esquema tras los cruces con Reino Unido y otros países de Europa por la intervención militar en Irán. Así lo expuso un correo filtrado de las oficinas del Pentágono en Virginia.

La revisión del gobierno de Estados Unidos se debe a “posesiones imperiales”, en particular sobre las Islas Malvinas , Georgias del sur y Sándwich del sur, que están bajo administración del Reino Unido, pero son insistentemente reclamadas por la Argentina.

La filtración no tardó en repercutir en la Argentina y fue el presidente Javier Milei el que confirmó la postura estadounidense: “Estamos haciendo avances como nunca se han hecho”.

Qué dijo Milei sobre las Malvinas

Aunque reconoció que la soberanía “no depende solo de la Argentina”, Milei dijo que su gobierno realiza gestiones para volver a administrar las Islas Malvinas: “Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible”, afirmó.

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“La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente’”, apuntó el mandatario en una entrevista con el streaming Neura.

El presidente recordó que en cuanto foro internacional que la Argentina se presenta se repite el reclamo. Uno de los países que ya revisó su postura fue Chile, otro de los aliados históricos de Reino Unido. Por otro lado, mencionó a los tres cancilleres que pasaron por su gestión (Diana Mondino, Gerardo Wethein y Pablo Quirno) y subrayó: “Es un tema que nosotros vivimos tirando arriba de todas las mesas”.

Estados Unidos vs. Reino Unido

Las distancias entre el país americano y el europeo se incrementaron desde el comienzo del conflicto bélico en Medio Oriente. Donald Trump manifestó su disgusto con el primer ministro británico Keir Starmer y lo acusó de cobarde por no unirse a la guerra contra Irán.

Una postura similar tomó la Argentina, que se mostró en contra del gobierno iraní y a favor de la presencia de tropas militares estadounidenses en Irán. El gesto enlazó las relaciones con Estados Unidos y en las últimas horas comenzó a circular la versión de un posible cambio de postura sobre la soberanía en las Islas Malvinas.