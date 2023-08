Del Potro no podrá cumplir su sueño de jugar el US Open

"Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100%", explicó el tandilense.

Juan Martín Del Potro no podrá cumplir su sueño de volver al US Open, el cuarto Gran Slam de la temporada. Pese a que en abril dio una conferencia de prensa en la que aseguró que estaba entrenando y que lograría llegar en condiciones para el torneo que lo consagró tenísticamente, este miércoles anunció que no podrá lograr su objetivo. Lo hizo con un sentido mensaje a sus seguidores a través de su perfil de la red social Twitter.