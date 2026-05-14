La asamblea de Newell's confirmó que la deuda rojinegra es de 33 millones de dólares

Más de 400 socios de Newell's asistieron a la importante reunión, la primera de la gestión que lidera Ignacio Boero, que se desarrolló en el estadio cubierto

Los socios de Newell's aprobaron el presupuesto pero no el balance y recibieron la noticia del enorme pasivo que le dejó al club la comisión anterior.

Luego de una tarde-noche agitada, los socios de Newell's asistieron este jueves de manera masiva a una asamblea que se desarrolló en el estadio cubierto rojinegro y, en ese marco de relevancia institucional, aprobaron el presupuesto, pero no hicieron lo propio con el balance.

En tanto, se presentaron los resultados de la auditoría a la gestión que encabezó Ignacio Astore, que según ese relevamiento interno dejó una deuda al 31 de diciembre de 2025 de 33.607.574 dólares.

Desde las 19, en la sede del Parque, se reunieron más 400 personas. En ese marco, se votó la elección de autoridades de la asamblea, imponiéndose por unanimidad la presidencia de la misma Ignacio Boero y Juan Costa, presidente y secretario de la entidad rojinegra.

Primero el presupuesto

Continuando con el orden del día, se trató el presupuesto 2026/27. Comenzó el tesorero Camilo Cristiá con el detalle del presupuesto planificado por la actual gestión y el perjuicio por lo devengado de la gestión anterior relacionado a los derechos de televisión ya cobrados el año pasado y la ventas de jugadores.

Sobre el fútbol profesional y el mercado de pases, las autoridades mostraron que el presupuesto contempla dos mercados durante el presente ejercicio. En el primero, el club estima vender jugadores por aproximadamente 7 millones de dólares, y en el segundo por un 10% adicional.

Comunicaron que su intención es que en ambos mercados incorporar jugadores por 3 millones de dólares y traer en condición de préstamo por 2 millones, lo que arroja un superávit por mercado de 2 millones.

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El excedente, a cancelar deuda

Según detallaron, parte de ese excedente se destinará a cancelar deuda con jugadores y representantes heredada de la gestión anterior, dando continuidad a la regularización de obligaciones que el club viene afrontando.

De acuerdo a lo mostrado, la cúpula rojinegra apunta en términos de asignación de recursos, a que el ejercicio destina el 72,8 % del gasto total al fútbol (profesional, divisiones inferiores y femenino), frente al 68 % del anterior. Según destacaron, este incremento refleja la determinación de fortalecer la inversión en la actividad deportiva principal del club, en un contexto de mayor competitividad y de necesidad de sostener un plantel competitivo.

Durante la reunión también hablaron Gerardo Cassaniti (Movimiento 1903), Mauro Restifo (Autoconvocados), Marcelo Bengoa (Rojinegro Querido), y en ese tramo se aprobó el presupuesto por unanimidad.

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Muchas irregularidades en Newell's

Luego, se abrió el tratamiento del balance. En ese rato, hablaron Hernán Botta, vicepresidente segundo y Guillermo Azum (auditor jefe del informe preliminar). Ahí, se refirieron, entre otras cosas, a la ausencia de controles internos, a pagos sin respaldo, y a cesiones duplicadas de derechos de televisación.

Según el reporte de Azum, hubo pagos por mil millones de pesos sin comprobante de contraprestación, graves irregularidades del evento en Miami en cuanto a ingresos y gastos, en las renovaciones de contratos en condiciones desfavorables, y además mutuos sin documentar.

Detectaron pasivos omitidos y un contrato de bebidas renovado 5 veces inferior al anterior. Y, en esos momentos, se confirmó que la deuda de Newell’s al 31 de diciembre del año anterior, ascendía a 33.607.574 dólares.

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Números en rojo en Newell's

“Pude escuchar el informe preliminar de la auditoría antes que ustedes y sentí que le robaban a mi familia”, señaló Pablo Cerra sobre la exposición del auditor Azum. ”En 15 días de gestión, tuvimos que levantar una deuda de un millón de dólares”, confió Cerra, vocal titular, sobre cómo encontró el club cuando entró el 15 de diciembre.

“Acá no se habla de errores cometidos por la gestión anterior, acá lo que hubo fue negligencia y despojo”, indicó Cerra, quien pidió que se investigue en base al informe final de la auditoría para tomar medidas, si así lo deciden los socios, a Astore y su CD.

Vale precisar que no hubo memoria realizada por la gestión anterior y eso complicó el desarrollo de este proceso institucional. Y el balance 24/25 fue cuestionado hasta por la ex Comisión Fiscalizadora.