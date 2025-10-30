Cumpleaños de Maradona: su carrera futbolística en imágenes

Las fotos de los grandes hitos de la historia del crack del seleccionado que salió campeón del Mundial de México de 1986

Maradona y un festejo histórico, México 86, durante la final ante Alemania, Argentina campeón del mundo.

Este jueves 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años. Polémico, genial, amado y odiado en igual medida. El más grande futbolista de todos los tiempos sigue siendo objeto de homenajes, programas de TV, radio y cuanta plataforma pueda imaginarse. Fue héroe y villano. Pero siempre le sacó una sonrisa a la pelota y se las regaló a los argentinos.

Diego fue una leyenda viva y lo es más aún hoy, cuando se celebra su cumpleaños pese a su ausencia. En los últimos años, su figura, que ya era estratosférica, creció más y más. Y se convirtió en una réplica constante de sus fotos, vídeos, momentos que inéditos de archivos generales, privados o personales.

En el aniversario por sus 65 años, un pedazo de la historia de un verdadero monstruo del fútbol mundial en imágenes.

La historia de Maradona en imágenes

Maradona argentinos juniors02.jpg

‘El Pelusa’, apodo con el que se conocía a Diego por su particular peinado, debuta en la primera de Argentinos Juniors en 1978.

maradona cysterpiller.jpg

Jorge Cyterszpiler conoció a Maradona cuando tenía nueve años y jugaba en los Cebollitas. En 1977 se convirtió en su apoderado, una figura que no existía en Argentina.

Maradona boca.jpg

El 22 de febrero de 1981 debuta con la camiseta de Boca.

Maradona barcelona01.jpg

En 1982 , Maradona se convierte en jugador del Barcelona.

Maradona Napoles.jpg

Su glorioso paso por Napoli, cuando ganó el scudetto en 1987

Maradona mano de dios.jpg

En el partido de cuartos de final del Mundial de México 86, Maradona facturó uno de los goles más polémicos de la historia.

Maradona argentina02.jpg

México 86, Maradona en lo más alto del fútbol mundial.

Maradona italia.jpg

Maradona junto a Troglio y Caniggia en el fútbol italiano.

Maradona copola.jpg

Diego y Coppola, una relación que terminó con idas y vueltas.

Maradona cuba01.jpg

Fidel recibió en varias ocasiones a Diego durante su rehabilitación en el país caribeño.

>> Leer más: Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Maradona cuba.jpg

Maradona y su mujer Claudia junto a Guillermo Coppola en Cuba, durante su rehabilitación en el año 2000.

Maradona sevilla.jpg

Maradona jugó en el Sevilla en la temporada 1992-93 en la que fue su última experiencia en Europa.

Maradona Menen.jpg

Junto al expresidente Menem en un partido a beneficio.

Maradona newells01.jpg

Diego debuta en Newell's, en octubre de 1993, tras cumplir la suspensión impuesta por Fifa.

Maradona argentina032.jpg

Diego celebra el último gol que marcaría en la Copa del Mundo de Estados Unidos, luego daría positivo ante el control anti-doping, siendo expulsado del torneo.

Maradona doping EEUU-.jpg

La famosa imagen de Diego camino a su test anti-doping acompañado de una enfermera.

Maradona mandiyu.jpg

Maradona asumió pocos meses después de haber dado positivo en el Mundial del '94 como técnico de Mandiyú de Corrientes.

Maradona boca02.jpg

En su segunda vuelta a Boca, junto a Caniggia, en 1995

Maradona racinga.jpg

A comienzos de 1996, Maradona asumió al frente de Racing de Avellaneda.

Maradona cuba02.jpg

Diego le enseña el tatuaje en su pierna con su rostro a Fidel Castro, en La Habana en 2013.

Maradona en el gigante (G de rios).jpg

Maradona como entrenador de la selección Argentina recorre el Gigante de Arroyito en la previa ante Brasil. (Gustavo de los Ríos)

Maradona seleccion (M Busta.jpg

La noche fatídica del paso de la selección por Rosario. Argentina fue goleada por Brasil en el Gigante de Arroyito. (Marcelo Bustamante)

Maradona Messi.jpg

Diego junto a Lionel Messi durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Maradona Dubai.jpg

Maradona en 2011, en el Al-Wasel football club.

Maradona Abu Dhabi.jpg

Diego en Abu Dhabi de director técnico.

Maradona Duba01i.jpg

Maradona como DT de Al Fujairah, de Emiratos Árabes.

Maradona sinaloa01.jpg

En 2018 relanza su carrera como entrenador en Dorados de México, Sinaloa.

Maradona gimnasia).jpg

Maradona debuta como director técnico de Gimnasia en septiembre de 2019.

Maradona gimnasia01.jpg

Maradona hace todo tipo de indicaciones como DT de Gimnasia y es la atracción del torneo 2019.

Maradona newells05 (A.celor).jpg

Diego visitó Rosario como entrenador de Gimnasia de la Plata y la gente de Newell's le brindó un cálido recibimiento. (Sebastián Suarez Meccia)

Maradona newells04 (A.celor).jpg

Maxi Rodríguez recibe a Diego, en la visita de Gimnasia a Rosario (Celina Mutti Lovera)

Maradona newells (H Rio)).jpg

La dirigencia de Newell's Old Boys le regaló un sillón muy particular a Maradona. El sillón que Diego usó esa noche, fue donado por el club al museo de la AFA. (Héctor Rio)