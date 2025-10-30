Cumpleaños de Maradona: su carrera futbolística en imágenes

Este jueves 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años. Polémico, genial, amado y odiado en igual medida. El más grande futbolista de todos los tiempos sigue siendo objeto de homenajes, programas de TV, radio y cuanta plataforma pueda imaginarse. Fue héroe y villano. Pero siempre le sacó una sonrisa a la pelota y se las regaló a los argentinos.
Diego fue una leyenda viva y lo es más aún hoy, cuando se celebra su cumpleaños pese a su ausencia. En los últimos años, su figura, que ya era estratosférica, creció más y más. Y se convirtió en una réplica constante de sus fotos, vídeos, momentos que inéditos de archivos generales, privados o personales.
En el aniversario por sus 65 años, un pedazo de la historia de un verdadero monstruo del fútbol mundial en imágenes.
La historia de Maradona en imágenes
Maradona argentinos juniors02.jpg
‘El Pelusa’, apodo con el que se conocía a Diego por su particular peinado, debuta en la primera de Argentinos Juniors en 1978.
maradona cysterpiller.jpg
Jorge Cyterszpiler conoció a Maradona cuando tenía nueve años y jugaba en los Cebollitas. En 1977 se convirtió en su apoderado, una figura que no existía en Argentina.
El 22 de febrero de 1981 debuta con la camiseta de Boca.
En 1982 , Maradona se convierte en jugador del Barcelona.
Su glorioso paso por Napoli, cuando ganó el scudetto en 1987
Maradona mano de dios.jpg
En el partido de cuartos de final del Mundial de México 86, Maradona facturó uno de los goles más polémicos de la historia.
México 86, Maradona en lo más alto del fútbol mundial.
Maradona junto a Troglio y Caniggia en el fútbol italiano.
Diego y Coppola, una relación que terminó con idas y vueltas.
Fidel recibió en varias ocasiones a Diego durante su rehabilitación en el país caribeño.
Maradona y su mujer Claudia junto a Guillermo Coppola en Cuba, durante su rehabilitación en el año 2000.
Maradona jugó en el Sevilla en la temporada 1992-93 en la que fue su última experiencia en Europa.
Junto al expresidente Menem en un partido a beneficio.
Diego debuta en Newell's, en octubre de 1993, tras cumplir la suspensión impuesta por Fifa.
Maradona argentina032.jpg
Diego celebra el último gol que marcaría en la Copa del Mundo de Estados Unidos, luego daría positivo ante el control anti-doping, siendo expulsado del torneo.
Maradona doping EEUU-.jpg
La famosa imagen de Diego camino a su test anti-doping acompañado de una enfermera.
Maradona asumió pocos meses después de haber dado positivo en el Mundial del '94 como técnico de Mandiyú de Corrientes.
En su segunda vuelta a Boca, junto a Caniggia, en 1995
A comienzos de 1996, Maradona asumió al frente de Racing de Avellaneda.
Diego le enseña el tatuaje en su pierna con su rostro a Fidel Castro, en La Habana en 2013.
Maradona en el gigante (G de rios).jpg
Maradona como entrenador de la selección Argentina recorre el Gigante de Arroyito en la previa ante Brasil. (Gustavo de los Ríos)
Maradona seleccion (M Busta.jpg
La noche fatídica del paso de la selección por Rosario. Argentina fue goleada por Brasil en el Gigante de Arroyito. (Marcelo Bustamante)
Diego junto a Lionel Messi durante el Mundial de Sudáfrica 2010.
Maradona en 2011, en el Al-Wasel football club.
Diego en Abu Dhabi de director técnico.
Maradona como DT de Al Fujairah, de Emiratos Árabes.
En 2018 relanza su carrera como entrenador en Dorados de México, Sinaloa.
Maradona debuta como director técnico de Gimnasia en septiembre de 2019.
Maradona hace todo tipo de indicaciones como DT de Gimnasia y es la atracción del torneo 2019.
Maradona newells05 (A.celor).jpg
Diego visitó Rosario como entrenador de Gimnasia de la Plata y la gente de Newell's le brindó un cálido recibimiento. (Sebastián Suarez Meccia)
Maradona newells04 (A.celor).jpg
Maxi Rodríguez recibe a Diego, en la visita de Gimnasia a Rosario (Celina Mutti Lovera)
Maradona newells (H Rio)).jpg
La dirigencia de Newell's Old Boys le regaló un sillón muy particular a Maradona. El sillón que Diego usó esa noche, fue donado por el club al museo de la AFA. (Héctor Rio)