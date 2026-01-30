Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca en La Bombonera

La dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez tiene casi todo listo en la conformación del equipo para visitar el domingo a los Xeneizes

Newell's ajusta motores para la exigente visita del domingo, a las 19.15, ante Boca , por la 3ª fecha del torneo Apertura. La Lepra viene de caer 2 a 1 en la primera fecha ante Talleres en Córdoba y luego igualar 1 a 1 con Independiente el Coloso . Ahora tendrá enfrente nada menos que al Xeneize en La Bombonera.

La dupla de técnicos integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez ya parece tener el equipo en mente para ir en busca del primer triunfo de su ciclo, lo que sería resonante y significaría un gran envión para lo que viene.

En principio, sería con un esquema 4-4-2 , con un par de cambios respecto a los que vienen de igualar con el Rojo en el Parque.

Newell's y bajas obligadas

Vale recordar que Bruno Cabrera, que estaba en condiciones de regresar tras la expulsión en la primera fecha, no podrá hacerlo porque acarrea un desgarro que no le permitirá estar a disposición.

En tanto, Oscar Salomón, quien sufrió una distensión en la entrada en calor ante Independiente, tampoco podrá estar a mano de los nuevos técnicos. También se encuentra en recuperación Ian Glavinovich, lo que obstaculiza aún más el armado defensivo.

Además podrían salir del equipo, por una cuestión táctica, el juvenil número diez Valentino Acuña y el delantero Matías Cóccaro, según lo ensayado este viernes en la práctica de fútbol.

El probable equipo ante Boca

De ser así, la Lepra saldrá a la cancha con un once que arranca en el arco con Gabriel Arias. La defensa de cuatro jugadores estaría integrada por Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano.

El doble cinco seguiría con Rodrigo Herrera y el pibe Jerónimo Gómez Mattar. Facundo Guch y Luciano Herrera irían por las bandas. Mientras que los ingresados Walter Núñez y el autor del gol ante el Rojo, Michael Hoyos, formarían el ataque.

Igual, este sábado será el último entrenamiento y se definirá el equipo para visitar el domingo a Boca.