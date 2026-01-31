Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's visita a Boca en el estadio Alberto J. Armando por la 3ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Xeneize y la Lepra de este domingo por la tarde.
La Lepra visitará la Bombonera con algunas bajas y la necesidad de seguir sumando. En esta nota los detalles y estadísticas del partido
El partido correspondiente a la Zona A entre Boca y Newell's será este domingo 1º de febrero, desde las 19.15, en la Bombonera con el arbitraje principal de Darío Herrera como árbitro, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre el Xeneize y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
>> Leer más: Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca en La Bombonera
Boca: El entrenador Claudio Úbeda no dio indicios del once titular del Xeneize.
Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano; Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Facundo Guch, Valentino Acuña, Luciano Herrera; y Matías Cóccaro. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
