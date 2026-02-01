La Capital | Ovación | Newell's

Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Después de un arranque con algunas mejoras en el segundo partido, el equipo de la dupla Orsi-Gómez intentará el batacazo ante un candidato como Boca

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

1 de febrero 2026 · 06:15hs
Michael Hoyos festeja su gol ante Independiente

Marcelo Bustamante / La Capital

Michael Hoyos festeja su gol ante Independiente, que marcó el 1 a 1 de Newell's y ratificó alguna mejoría en el equipo, mientras se acerca Franco García. Fue en la segunda fecha.

Nadie puede poner en duda que en la previa del comienzo de un torneo, los partidos frente a Boca o River suelen asumirse como parámetro para saber dónde está parado un equipo. Esta vez para Newell's el choque contra el Xeneize cierra una trilogía de encuentros donde en una semana se observaron tanto rendimientos como resultados dispares.

El comienzo del Apertura era bravo en los papeles. Las visitas a Córdoba y La Bombonera, más el choque con Independiente en el Coloso, eran exámenes complicados para una dupla técnica (Favio Orsi y Sergio Gómez) que tuvo que armar un plantel casi nuevo, con muchas bajas repentinas y altas que se dieron en forma escalonada.

Con este panorama, el puntapié inicial de Newell’s en el campeonato no fue el mejor, con un rendimiento bajo ante Talleres, tanto en lo colectivo como en los individual, lo que derivó en una derrota por 2 a 1en el Mario Alberto Kempes. Esto hizo que Orsi-Gómez retoquen tanto el mediocampo como la ofensiva para recibir al Rojo de Avellaneda, otro de los equipos señalados como uno de los animadores del certamen.

A pesar de un primer tiempo equilibrado, en el que el marcador le fue esquivo producto de una buena jugada colectiva de Independiente, la Lepra pudo revertir la imagen en el complemento, cuando mostró una mejora más desde lo anímico que de lo futbolístico que lo llevó a quedarse con un empate, un resultado que dejó un poco más satisfecha a la hinchada rojinegra.

Leer más: Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez está habilitado para jugar

La dupla mete cambios

Más allá de la leve mejoría puesta en evidencia en ese partido, para el desafío de este domingo ante Boca, Orsi-Gomez vuelven a ajustar algunos tornillos del equipo, retocando la faz ofensiva, tanto en el armado como en la definición. Pensando en la creación, saldría del once Valentino Acuña, quien todavía no pudo ser la manija definida del equipo, y Walter Núñez tendría la oportunidad de ratificar los buenos atributos mostrados en Uruguay que lo trajeron al equipo del Parque.

En la punta de lanza también habrá renovación. Volverá al equipo el autor del gol salvador ante el Rojo, Michael Hoyos, quien reemplazará a Matías Cóccaro, de un rendimiento irregular en el Coloso, donde mostró movimientos interesante en el juego colectivo pero todavía fuera de punto en lo físico.

Leer más: Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca en La Bombonera

Boca y una derrota dolorosa

Enfrente, el equipo de Claudio Ubeda también llega con un arranque irregular, con triunfo por la mínima ante Deportivo Riestra y una derrota dolorosa frente al último campeón del fútbol argentino, Estudiantes, en La Plata.

Con un Zeballos que aparece como lo más peligroso y el jugador del que más tendrá que cuidarse Newell’s, Claudio Ubeda pondrá a Santiago Ascacibar en la mitad de cancha, donde hará dupla con el cerebro del equipo, Leandro Paredes. En la delantera, en tanto, el técnico hará una apuesta fuerte al incluir a dos juveniles, Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre, quienes desplazaron a Kevin Zenón y al paraguayo Ángel Romero, que irán al banco.

Newell's y un desafío exigente

Newell’s buscará en la Bombonera empezar a mostrar el camino que sus técnicos quieren encontrar con rapidez, y que apunta a adaptar a los que llegaron con los que ya estaban. El desafío estará en exponer en rodeo ajeno un formato que incluya a un Newell’s renovado, con ansias de pelear arriba y que, según sus entrenadores, represente al exigente hincha Rojinegro.

Para lograr este objetivo, la Bombonera es el lugar ideal, porque allí las victorias se potencian y dejan marcas importantes en quienes las obtienen. Y eso le vendría muy bien a un grupo de jugadores que necesita sumar por primera vez de a tres.

Probables formaciones

Boca: A. Marchesín; J. Barinaga, L. Di Lollo, A. Costa y L. Blanco; S. Ascacibar, L. Paredes y A. Herrera; G. Gelini, I. Zufiaurre y E. Zeballos.

DT: Claudio Ubeda. 4-3-3

Newell's: G. Arias; A. Méndez, Saúl Salcedo, N. Goitea y M. Luciano; R. Herrera, J. Gómez Mattar, F. Guch y L. Herrera; W. Núñez y M. Hoyos.

DT: F. Orsi - S. Gómez. 4-4-2

Hora y TV: 19.15 - ESPN Premium

Estadio: La Bombonera

Arbitro: Darío Herrera.

Boca y Newells se enfrentan este domingo

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Michael Hoyos celebra con euforia el empate de Newells ante Independiente.

Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Newells visitará a Boca, mientras que Central jugará de local ante River

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

La dirigiencia de Newells enfrenta un tema conflicto en el plantel superior

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Con una caída en los cruces, los paradores apuestan a sumar infraestructura y servicios para atraer más clientes y sostener la rentabilidad en plena temporada de verano.

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Por Matías Petisce
La Ciudad

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo
Salud

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

