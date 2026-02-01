Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Después de un arranque con algunas mejoras en el segundo partido, el equipo de la dupla Orsi-Gómez intentará el batacazo ante un candidato como Boca

Michael Hoyos festeja su gol ante Independiente, que marcó el 1 a 1 de Newell's y ratificó alguna mejoría en el equipo, mientras se acerca Franco García. Fue en la segunda fecha.

Nadie puede poner en duda que en la previa del comienzo de un torneo, los partidos frente a Boca o River suelen asumirse como parámetro para saber dónde está parado un equipo. Esta vez para Newell's el choque contra el Xeneize cierra una trilogía de encuentros donde en una semana se observaron tanto rendimientos como resultados dispares.

El comienzo del Apertura era bravo en los papeles. Las visitas a Córdoba y La Bombonera, más el choque con Independiente en el Coloso, eran exámenes complicados para una dupla técnica (Favio Orsi y Sergio Gómez) que tuvo que armar un plantel casi nuevo, con muchas bajas repentinas y altas que se dieron en forma escalonada.

Con este panorama, el puntapié inicial de Newell’s en el campeonato no fue el mejor, con un rendimiento bajo ante Talleres, tanto en lo colectivo como en los individual, lo que derivó en una derrota por 2 a 1en el Mario Alberto Kempes. Esto hizo que Orsi-Gómez retoquen tanto el mediocampo como la ofensiva para recibir al Rojo de Avellaneda, otro de los equipos señalados como uno de los animadores del certamen.

A pesar de un primer tiempo equilibrado, en el que el marcador le fue esquivo producto de una buena jugada colectiva de Independiente, la Lepra pudo revertir la imagen en el complemento, cuando mostró una mejora más desde lo anímico que de lo futbolístico que lo llevó a quedarse con un empate, un resultado que dejó un poco más satisfecha a la hinchada rojinegra.

La dupla mete cambios

Más allá de la leve mejoría puesta en evidencia en ese partido, para el desafío de este domingo ante Boca, Orsi-Gomez vuelven a ajustar algunos tornillos del equipo, retocando la faz ofensiva, tanto en el armado como en la definición. Pensando en la creación, saldría del once Valentino Acuña, quien todavía no pudo ser la manija definida del equipo, y Walter Núñez tendría la oportunidad de ratificar los buenos atributos mostrados en Uruguay que lo trajeron al equipo del Parque.

En la punta de lanza también habrá renovación. Volverá al equipo el autor del gol salvador ante el Rojo, Michael Hoyos, quien reemplazará a Matías Cóccaro, de un rendimiento irregular en el Coloso, donde mostró movimientos interesante en el juego colectivo pero todavía fuera de punto en lo físico.

Boca y una derrota dolorosa

Enfrente, el equipo de Claudio Ubeda también llega con un arranque irregular, con triunfo por la mínima ante Deportivo Riestra y una derrota dolorosa frente al último campeón del fútbol argentino, Estudiantes, en La Plata.

Con un Zeballos que aparece como lo más peligroso y el jugador del que más tendrá que cuidarse Newell’s, Claudio Ubeda pondrá a Santiago Ascacibar en la mitad de cancha, donde hará dupla con el cerebro del equipo, Leandro Paredes. En la delantera, en tanto, el técnico hará una apuesta fuerte al incluir a dos juveniles, Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre, quienes desplazaron a Kevin Zenón y al paraguayo Ángel Romero, que irán al banco.

Newell's y un desafío exigente

Newell’s buscará en la Bombonera empezar a mostrar el camino que sus técnicos quieren encontrar con rapidez, y que apunta a adaptar a los que llegaron con los que ya estaban. El desafío estará en exponer en rodeo ajeno un formato que incluya a un Newell’s renovado, con ansias de pelear arriba y que, según sus entrenadores, represente al exigente hincha Rojinegro.

Para lograr este objetivo, la Bombonera es el lugar ideal, porque allí las victorias se potencian y dejan marcas importantes en quienes las obtienen. Y eso le vendría muy bien a un grupo de jugadores que necesita sumar por primera vez de a tres.

Probables formaciones

Boca: A. Marchesín; J. Barinaga, L. Di Lollo, A. Costa y L. Blanco; S. Ascacibar, L. Paredes y A. Herrera; G. Gelini, I. Zufiaurre y E. Zeballos.

DT: Claudio Ubeda. 4-3-3

Newell's: G. Arias; A. Méndez, Saúl Salcedo, N. Goitea y M. Luciano; R. Herrera, J. Gómez Mattar, F. Guch y L. Herrera; W. Núñez y M. Hoyos.

DT: F. Orsi - S. Gómez. 4-4-2

Hora y TV: 19.15 - ESPN Premium

Estadio: La Bombonera

Arbitro: Darío Herrera.