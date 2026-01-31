La Capital | Ovación | Newell's

Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez está habilitado para jugar

El delantero uruguayo quedó a disposición de los entrenadores e integra el plantel que está rumbo a la ciudad de Buenos Aires

31 de enero 2026 · 14:22hs
El Colo Ramírez y Gabriel Arias

El Colo Ramírez y Gabriel Arias, antes de partir hacia Buenos Aires, donde Newell's se enfrentará mañana a Boca.

Newell's ya está rumbo a la ciudad de Buenos Aires para afrontar su partido por la tercera fecha del torneo Apertura ante Boca, este domingo en la Bombonera. Antes de partir, llegó una buena noticia: el Colo Ramírez está habilitado para jugar y a disposición de los técnicos.

Ramírez entrena desde hace un par de semanas con el plantel rojinegro en Bella Vista, pero hasta ahora no había podido estar en las convocatorias para los partidos ante Talleres e Independiente, por la primera y segunda fecha del torneo.

Como el jugador regresó antes de tiempo de un préstamo al Sport Recife, necesitaba la habilitación de la Confederación Brasileña de Fútbol para poder jugar oficialmente en Newell's.

El Colo Ramírez, listo para jugar

Ese permiso no había llegado, hasta este sábado: la novedad se conoció un poco antes de que el plantel emprendiera viaje hacia la capital argentina, por lo que el Colo Ramírez quedó a disposoción de la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez y fue incluido en la convocatoria.

Leer más: Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca en La Bombonera

Significa que el delantero uruguay podría jugar mañana ante Boca, si los entrenadores lo dispusieran. Por ahora no hay pistas sobre el plan de Orsi-Gómez para el Colo, si jugará de arranque o irá al banco, aunque la segunda posibilidad parece la más razonable.

Por qué volvió de Sport Recife

Ramírez volvió antes de tiempo de Sport Recibe debido a que el club brasileño, que en 2025 descendió a la Serie B del Brasileirao, incurrió en una serie de incumplimientos que involucran al propio jugador y también a Newell's.

Concretamente, Sport Recibe nunca terminó de pagar la cesión a préstamo de Newell's, que terminaba en diciembre de este año, y tampoco cumplió con el futbolista, a quien le adeuda salarios.

Ramírez le agrega una opción a los entrenadores rojinegros, que ya cuentan en el plantel con dos delanteros de peso (Matías Cóccaro y Michael Hoyos, quien hizo el gol del empate ante Independiente en la fecha pasada) y ahora contarán también con el uruguayo.

Newells visitará a Boca, mientras que Central jugará de local ante River

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

La dirigiencia de Newells enfrenta un tema conflicto en el plantel superior

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

En una semana de trabajos  muy corta, los técnicos de Newell’s tienen que definir el esquema base, analizando el contexto, el rival y las ausencias.

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Las autoridades de la AFA eligieron los árbitros, los asistentes, y a los que serán los encargados del VAR en esta 3ª jornada del torneo Apertura.    

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newell's y Central

