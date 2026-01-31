Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez está habilitado para jugar

El delantero uruguayo quedó a disposición de los entrenadores e integra el plantel que está rumbo a la ciudad de Buenos Aires

El Colo Ramírez y Gabriel Arias, antes de partir hacia Buenos Aires, donde Newell's se enfrentará mañana a Boca.

Newell's ya está rumbo a la ciudad de Buenos Aires para afrontar su partido por la tercera fecha del torneo Apertura ante Boca, este domingo en la Bombonera. Antes de partir, llegó una buena noticia: el Colo Ramírez está habilitado para jugar y a disposición de los técnicos.

Ramírez entrena desde hace un par de semanas con el plantel rojinegro en Bella Vista, pero hasta ahora no había podido estar en las convocatorias para los partidos ante Talleres e Independiente, por la primera y segunda fecha del torneo.

Como el jugador regresó antes de tiempo de un préstamo al Sport Recife, necesitaba la habilitación de la Confederación Brasileña de Fútbol para poder jugar oficialmente en Newell's.

Ese permiso no había llegado, hasta este sábado: la novedad se conoció un poco antes de que el plantel emprendiera viaje hacia la capital argentina, por lo que el Colo Ramírez quedó a disposoción de la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez y fue incluido en la convocatoria.

Significa que el delantero uruguay podría jugar mañana ante Boca, si los entrenadores lo dispusieran. Por ahora no hay pistas sobre el plan de Orsi-Gómez para el Colo, si jugará de arranque o irá al banco, aunque la segunda posibilidad parece la más razonable.

Por qué volvió de Sport Recife

Ramírez volvió antes de tiempo de Sport Recibe debido a que el club brasileño, que en 2025 descendió a la Serie B del Brasileirao, incurrió en una serie de incumplimientos que involucran al propio jugador y también a Newell's.

Concretamente, Sport Recibe nunca terminó de pagar la cesión a préstamo de Newell's, que terminaba en diciembre de este año, y tampoco cumplió con el futbolista, a quien le adeuda salarios.

Ramírez le agrega una opción a los entrenadores rojinegros, que ya cuentan en el plantel con dos delanteros de peso (Matías Cóccaro y Michael Hoyos, quien hizo el gol del empate ante Independiente en la fecha pasada) y ahora contarán también con el uruguayo.