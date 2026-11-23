El zaguero combatió y por lo general ganó en los mano a mano, a pesar de que no tuvo la misma velocidad que antes de que se lesionara

El once de Newell's que salió a la cancha del Bosque para enfrentar a Gimnasia.

En un partido de alta intensidad y vibrante, el zaguero de Newell's Lucas Carrizo se esforzó por sostener la seguridad en el fondo. Falló en el cierre in extremis en la jugada del segundo gol de Gimnasia , pero en el resto del partido quitó mucho. Y eso que tuvo cierta falta de explosión en esta vuelta tras la lesión. Fue el mejor del equipo de Frank Kudelka en la derrota por 4 a 2, por los octavos de final. Este es el puntaje de Ovación :

Josué Reinatti 4,5: no tuvo la mejor reacción en el gol de Miramón. En un año en el que se destacó, su último partido fue discreto.

Martín Ortega 4,5: batalló sobre su banda, aunque trepó poco y no fue opción de ataque. Tenía amarilla y le pegó un pelotazo a Nacho Fernández innecesario.

Bruno Cabrera 5,5: disputó el partido con la vehemencia que se requería. Metió mucho.

Lucas Carrizo 6: duro en el uno contra uno, aunque tuvo un punto negativo: la barrida que falló en el segundo gol del Lobo con Marimón.

Jerónimo Russo 4: a veces equivocó el camino pero se proyectó con determinación. Estaba al límite, Kudelka no lo sacó y fue expulsado por doble amarilla

Rodrigo Herrera 4,5: tuvo más oficio para ocupar espacios y acompañar, que despliegue físico. Se notó que venía de una inactividad.

Luca Regiardo 4,5: tuvo perdidas peligrosas y en una llegó el primer tanto local. Con temperamento, luego levantó un poco.

Walter Mazzantti 6: lo mejor y casi lo único, aunque no es poco, fue la ejecución de los penales. Desniveló poco.

Facundo Guch 5,5: habilitó a Solari en los dos penales que le cometieron. La actitud para atacar, aunque no siempre le salió. Falló en el segundo de Gimnasia.

Santiago Solari 6: a veces no fue claro con la pelota, pero intentó ir siempre hacia delante. Le hicieron los dos penales.

Matías Cóccaro 4,5: otro que dejó en evidencia que le faltaba ritmo. Intentó, aunque no pesó.

Ingresaron en el equipo de Frank Kudelka

Jerónimo Gómez Mattar 4,5: se mostró y avanzó, aunque con frecuencias fue confuso. Para colmo se resintió y jugó condicionado.

Alan Soñora 4: trató de darle claridad al equipo, pero no lo consiguió.

Juan Ignacio Ramírez 4: ingresó ante la molestia que sintió Cóccaro, pero no le quedó ninguna.

Franco Escobar 4: entró ante la roja a Russo y en la primera que tocó, desvío un tiro libre y la metió en su arco.

Walter Núñez -: buscó perforar por afuera, pero el trámite ya estaba cuesta arriba para la Lepra.

Francisco Scarpeccio -: entró para pescar alguna pelota de arriba, pero no pudo.

El DT

Frank Kudelka 5,5: un equipo limitado en cuanto a jerarquía compitió de igual a igual ante Gimnasia y le llegó bastante. La diferencia pasó por la categoría para definir alguna de esas ocasiones y a errores de costumbre. El técnico se equivocó al no sacar a Russo, que estaba en riesgo de ser expulsado, y sucedió. En esa falta del lateral, llegó el tercer gol del Lobo.