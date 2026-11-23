En un partido de alta intensidad y vibrante, el zaguero de Newell's Lucas Carrizo se esforzó por sostener la seguridad en el fondo. Falló en el cierre in extremis en la jugada del segundo gol de Gimnasia, pero en el resto del partido quitó mucho. Y eso que tuvo cierta falta de explosión en esta vuelta tras la lesión. Fue el mejor del equipo de Frank Kudelka en la derrota por 4 a 2, por los octavos de final. Este es el puntaje de Ovación:
Josué Reinatti 4,5: no tuvo la mejor reacción en el gol de Miramón. En un año en el que se destacó, su último partido fue discreto.
Martín Ortega 4,5: batalló sobre su banda, aunque trepó poco y no fue opción de ataque. Tenía amarilla y le pegó un pelotazo a Nacho Fernández innecesario.
Bruno Cabrera 5,5: disputó el partido con la vehemencia que se requería. Metió mucho.
Lucas Carrizo 6: duro en el uno contra uno, aunque tuvo un punto negativo: la barrida que falló en el segundo gol del Lobo con Marimón.
Jerónimo Russo 4: a veces equivocó el camino pero se proyectó con determinación. Estaba al límite, Kudelka no lo sacó y fue expulsado por doble amarilla
Rodrigo Herrera 4,5: tuvo más oficio para ocupar espacios y acompañar, que despliegue físico. Se notó que venía de una inactividad.
Luca Regiardo 4,5: tuvo perdidas peligrosas y en una llegó el primer tanto local. Con temperamento, luego levantó un poco.
Walter Mazzantti 6: lo mejor y casi lo único, aunque no es poco, fue la ejecución de los penales. Desniveló poco.
Facundo Guch 5,5: habilitó a Solari en los dos penales que le cometieron. La actitud para atacar, aunque no siempre le salió. Falló en el segundo de Gimnasia.
Santiago Solari 6: a veces no fue claro con la pelota, pero intentó ir siempre hacia delante. Le hicieron los dos penales.
Matías Cóccaro 4,5: otro que dejó en evidencia que le faltaba ritmo. Intentó, aunque no pesó.
Ingresaron en el equipo de Frank Kudelka
Jerónimo Gómez Mattar 4,5: se mostró y avanzó, aunque con frecuencias fue confuso. Para colmo se resintió y jugó condicionado.
Alan Soñora 4: trató de darle claridad al equipo, pero no lo consiguió.
Juan Ignacio Ramírez 4: ingresó ante la molestia que sintió Cóccaro, pero no le quedó ninguna.
Franco Escobar 4: entró ante la roja a Russo y en la primera que tocó, desvío un tiro libre y la metió en su arco.
Walter Núñez -: buscó perforar por afuera, pero el trámite ya estaba cuesta arriba para la Lepra.
Francisco Scarpeccio -: entró para pescar alguna pelota de arriba, pero no pudo.
El DT
Frank Kudelka 5,5: un equipo limitado en cuanto a jerarquía compitió de igual a igual ante Gimnasia y le llegó bastante. La diferencia pasó por la categoría para definir alguna de esas ocasiones y a errores de costumbre. El técnico se equivocó al no sacar a Russo, que estaba en riesgo de ser expulsado, y sucedió. En esa falta del lateral, llegó el tercer gol del Lobo.