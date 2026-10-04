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Lo que dejó Sepang para Franco Colapinto: una sólida carrera para dejar atrás rápido Bakú

El argentino venía de un error importante en Bakú y se despachó avanzando ocho lugares en Sepang para finalizar por delante de Gasly, en un GP insólito

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

4 de octubre 2026 · 21:48hs
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El Alpine de Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, por el circuito de Sepang y la bandera malaya de fondo, aunque fue el GP de Baréin.

Este GP de Baréin sin dudas será recordado por varios motivos. Porque se disputó a miles de kilómetros de ese país y propició el increíble regreso a un gran autódromo como el de Sepang. Porque significó el regreso a la victoria de Max Verstappen, el primero con esta nueva generación de autos súper híbridos y el primero de Red Bull con motor propio. Porque Alpine penó con una estrategia equivocada, pero Franco Colapinto fue el que mejor la disimuló. Porque el argentino pasó página enseguida del error de Bakú y porque Lando Norris, su crítico número uno, cometió una equivocación igual en circunstancias peores. Y porque fue el primero en piso mojado del año y todo el mundo de la F1 descubrió la endeblez del nuevo reglamento, al punto que quedó a la luz que controla el software de la unidad de potencia y que por eso dejó a la luz el papelonazo de tener que suspender casi una hora el inicio de la carrera porque muchos autos simplemente aceleraban y el impulsor no les respondía.

Todo eso fue la 16ª fecha del campeonato en Sepang. Antes que nada, una muestra cabal de que la nueva era del 50 y 50 de motor de combustión y eléctrico nació mal, y alteró la esencia de una carrera de autos en la que debe ser la categoría modelo.

El bochorno de la FIA en Sepang

La marcha lenta en el primer intento de largada, 40 minutos después del temporal que azotó Sepang, fue un bochorno, con pilotos que apretaban el acelerador y no se movían, todo eso porque el software que controla el pedal (sí, quedó expuesto que la FIA los controla) daba la orden de recargar energía eléctrica en vez de acelerar a velocidades más bajas a las habituales detrás del safety car.

>>Leer más: Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Lo cierto es que el software debió ser reseteado con una nueva configuración que sacó el límite de recarga del motor de combustión en determinados de sectores, los equipos debieron cargarlo y recién ahí se pudo relanzar.

En esas circunstancias, una hora y 33 minutos después del momento programado, había dejado de llover y el piso estaba mojado, pero los dos Alpine pusieron gomas slick blandas. Extraño porque Pierre Gasly largaba 9º y en todo caso era más lógico arriesgar con Colapinto que partía 21º.

La estrategia de Alpine que no salió

Pero no fueron los únicos, como Ferrari y los Haas, que rápidamente se fueron para atrás mientras patinaban todo el tiempo y perdían mucho tiempo. El primer SC por el despiste de Bottas dejaría a todos iguales para la reanudación en la vuelta 10.

Ahí Colapinto tuvo mala suerte porque cuando salió el SC acababa de pasar por boxes. Y cuando volvió, tanto el argentino como Bearman y Gasly (que lo antecedían) no se apresuraron para alcanzar al pelotón y por lo tanto quedó lejos en la reanudación, últimos. Pero desde ahí la buena gestión de neumáticos de Colapinto hizo que precisara una parada más estirando la suya, para quedar delante de Gasly por ejemplo. Y cuando salió el otro SC por Albon, hubo una más, y ya estaba 14º.

Para las últimas 4 vueltas, en el relanzamiento contuvo el embate de Gasly y superó a Bearman, pero no pudo ir por Stroll, Hulkenberg y Lindblad, que peleaban el último punto. El 13º puesto, sin roces, sólido y delante de Gasly hizo olvidar rápido Baú. El mejor saldo para ir el domingo a Singapur.

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