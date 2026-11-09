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Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

Es el futbolista con el récord de presencias en la historia del "World 11", ya que suma 18 veces, tres más que el segundo de la lista, Cristiano Ronaldo

9 de noviembre 2026 · 22:07hs
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Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

Lionel Messi se consolidó como el futbolista con más presencias en la historia del Fifpro “World 11”, el once ideal que el sindicato mundial elige en una encuesta en la que participaron casi 20.000 jugadores.

A los 39 años, el crack rosarino fue seleccionado para el equipo como parte de un ataque junto a Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal. Lo más llamativo fue la ausencia de Harry Kane, quien hace una semana fue galardonado con el Balón de Oro.

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Este es el 18º año en que Messi aparece en el once titular, y se alejó del segundo en la lista, Cristiano Ronaldo, que integró 15 veces la nómina que incluye a Sergio Ramos (11), Andrés Iniesta (9), Dani Alves (8) y Kylian Mbappé (7).

El delantero de Inter Miami también fue el único seleccionado del once ideal que juega para un club fuera de Europa, mientras que el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain, es el único elegido de una selección nacional fuera del Viejo Continente.

Otra curiosidad: la suma de edades de los barcelonistas Yamal y el defensor Pau Cubarsí da un total de un par de días menos que los 39 años y cuatro meses de Messi.

El otro jugador del Barcelona y la selección de España en el once ideal es Rodri Hernández, quien firmó con el club catalán procedente del Manchester City tras ganar el Balón de Oro de la Fifa como el mejor jugador del Mundial.

Suplente con la Roja, el arquero David Raya ganó la elección al once ideal por sus actuaciones con Arsenal, campeón de la Premier League y finalista de la Liga de Campeones.

El PSG, bicampeón de Europa, cuenta con un contingente de tres jugadores: Hakimi estuvo acompañado por el lateral izquierdo Nuno Mendes y el mediocampista Vitinha, ambos portugueses.

World XI masculino de FIFPRO

Arquero: David Raya (Arsenal, España)

Defensores: Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Mediocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Lamine Yamal (Barcelona, España)

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