De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

Un recorrido por los recuerdos escolares de grandes referentes del deporte, la música y la cultura que vivieron sus infancias en la ciudad

Antes de llenar estadios y convertirse en una estrella mundial, Lionel Messi fue un chico tímido que la descosía en los recreos de la Escuela Nº 66 "General Las Heras ", jugando al fútbol con una pelota de papel. A la Pestalozzi y la Gurruchaga, muchos la conocen como la escuela de Nicki Nicole , pese a la gran historia que tienen ambos establecimientos. Y Fito Páez suele recordar que su primera banda, Neolalia, se formó en los salones de la Dante Alighieri.

Antes de alcanzar la fama, conquistar escenarios o convertirse en referentes del deporte y la cultura, fueron chicos que compartieron aulas, recreos, compañeros y docentes en distintas escuelas de Rosario . Algunos dejaron recuerdos imborrables en esas instituciones; otros pasaron casi inadvertidos. Pero, entre clases, actos escolares y juegos en el patio, fueron construyendo parte de sus historias, mucho antes de que sus nombres se volvieran conocidos.

Un recorrido por las escuelas rosarinas permite descubrir dónde estudiaron algunas de las personalidades más reconocidas de la ciudad , recuperar anécdotas de sus años de estudiantes y conocer qué huellas dejaron en los colegios que los vieron crecer entre infancias de juegos, música y poesía.

El festejo por el Día de la Independencia de 2005 no fue un acto más en la Escuela N° 66 General Las Heras. Ese año, el acto tuvo un invitado especial: Lionel Messi, quien por entonces llevaba apenas seis años de egresado del colegio primario de zona sur, muy cercano a la casa de sus padres. Sin embargo, ya jugaba en el Barcelona y era reconocido y querido por todos. Ese día, Leo llegó junto a su familiar y lo mantuvieron escondido en el salón de actos de la escuela hasta que terminó el acto formal y las banderas bajaron del escenario. Después, salió a saludar, volvió a recorrer los salones y se sacó fotos con docentes y alumnos.

Su seño de quinto y sexto grado, Andrea Sosa, había hecho la invitación. Cada vez que la maestra habla de Messi, lo recuerda como un “niño tranquilo” y aunque afirma que no era amante de las matemáticas "cumplía con lo que tenía que hacer”. También recuerda que el momento en que brillaba era en los recreos. “Cuando sonaba el timbre, Leo y sus compinches eran los primeros en salir y los últimos en llegar”, siempre después de intensos picados.

Angel Di María también fue a un colegio de su barrio, en la zona norte de la ciudad. El Fideo hizo la primaria en el Colegio el Buen Samaritano, más conocido como "la capillita" y de niño alternaba sus días en clase con las prácticas en las canchitas de futbol. Un mundo de pocas cuadras alrededor de su casa de calle Perdriel al 2000.

Su técnico de esos días, Rubén Tomé, contó esta semana en La Capital+ que el vínculo entre Angelito y la escuela no era el mejor. "Yo hablaba mucho con los chicos y les pedía las libretas", confió y recordó que las notas del jugador dejaban bastante que desear. "Era burro", se sinceró entre risas. Pero destacó su humildad y el cariño con que siempre trató a su profe.

Antes de convertirse en la leyenda mundial del hockey, Luciana Aymar pasaba sus días entre la Escuela N° 147 y el Club Atlético Fisherton, ambas en el barrio donde pasó su infancia y adolescencia. De la mano de su mamá, profesora de educación física, alternó la práctica de hockey con el tennis, el patín y el futbol.

Pero para Lucha, el hockey fue su gran escuela de vida. En sus conferencias repite constantemente que "el deporte fue una escuela extraordinaria" y rescata los valores de la disciplina, el compromiso y la resiliencia para superar sus propios errores.

De actos escolares a grandes escenarios

El 7 de octubre del año pasado, Nicki Nicole llego a Rosario para dar un concierto gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera, en el acto central de los festejos para celebrar los 300 años de la ciudad. Pero unos días antes, revolucionó barrio Echesortu cuando volvió a su escuela primaria, la Juan Enrique Pestalozzi. para grabar una entrevista con Julio Leiva. Allí volvió a ser Nicole Denise Cucco y se reencontró con sus maestras Gabriela Gónzalez y Mónica Gratarola.

“Todo me acuerdo. De correr en los pasillos que eran interminables, yo por supuesto me sentaba atrás”, dijo la artista y reconoció todo lo que sel llevó de esa escuela primaria de barrio Echesortu. “Acá crecí, me eduqué, aprendí a leer y escribir y tuve mis primeros amigos. Tuve mis primeras experiencias musicales. Empecé a valorar la escuela pública”, dijo.

Sus maestras se emocionaron con las palabras de Nicole, como la llamaban. “A mí me gusta llamarla como la siento, porque es chiquita para mí. Uno ve a sus alumnos, sea quien sea, como pequeños”, contó la directora a La Capital en esa oportunidad.

Cuando terminó la primaria, la artista ingresó a la Escuela Gurruchaga, pero se alejó de las aulas para seguir su carrera musical.

Fito Páez suele recordar con frecuencia sus días en la escuela Dante Alighieri, donde en 1976 empezó la secundaria. No sólo tocaba el piano en los actos escolares sino que allí fundó su primera banda Neolalia, de la que participaron otros amigos del colegio como Toto Paniagua, Mario "Pájaro" Gómez y Carlos Rossi.

Páez cursó casi todo el secundario en la escuela de bulevar Oroño, pero dejó dos materias sin rendir: inglés y contabilidad.

Nacido y criado en el barrio de Arroyito, Juan Carlos Baglietto asistió al colegio Boneo, a pocas cuadras de su casa. Para el músico, sus recuerdos escolares también están íntimamente ligados a la música. Allí formó parte del grupo de folklore y dio sus primeros pasos tocando con la guitarra la Zamba de mi esperanza.

También recordó varias veces que en los primeros recitales de su banda, llamada Vía Venetto, salía al escenario vestido con su uniforme escolar.

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En el año 2022, al cumplirse casi 50 años de haber egresado, Baglietto regresó a los patios de su colegio ara dar un emotivo recital sorpresa en el marco de las celebraciones por los 150 años de Don Orione. Una forma de revivir y agradecer a la comunidad que lo vio crecer.

El amor por la poesía

En plena pandemia, Paula Marull, actriz y directora teatral, encontró un mensaje en su cuenta de instagram. “Por pedido del actual director necesitamos dar con la autora del poema que aun hoy esta escrito en la pared del baño de chicas. Todo lo que pudimos saber es que fue escrito por la promoción ´91. Si tenés algún dato para aportar te lo agradeceríamos”, decía el texto que al invitó a un viaje al pasado. Esos versos, eran los que había escrito hace 30 años en la pared del baño de mujeres del Instituto Politécnico.

"Dejar el colegio fue un duelo que todavía recuerdo. Noches enteras llorando en mi cama con un dolor que volví a sentir cada vez que fui dejando algo para siempre: un novio, una ciudad, esa sensación de lo irreversible que solo se vacía con lágrimas. En esa época yo acostumbraba a escribir clandestinamente y en unos cuadernos espiral rayados y grandes donde se podía tachar y no hacía falta abreviar tanto las palabras, le escribí un poema a mi colegio”, contó la dramaturga en una nota al diario La Nación y destacó lo vivido por esos días. "Para mí el colegio fue un espacio de contención, aprendizaje, y amor en una edad donde, como casi todos los adolescentes, tuve que atravesar cosas difíciles”, explicó.

El escritor y periodista Reynaldo Sietecase también habla de la poesía cuando recuerda sus días en la secundaria del Colegio La Salle. Es más, cada 11 de septiembre, Día del Maestro, le dedica su programa de radio “Al querido Raúl Pedemonte porque era el único que nos leía poemas en la escuela”.

En las aulas y los patios de la escuela de Mendoza al 400 también vieron nacer su vocación. Bueno para las letras, era el encargado de redactar los discursos en los actos y los manifiestos de los estudiantes. Incluso antes de que llegaran las primeras revistas literarias o su primer libro de poemas, en el 84.

Una infancia difícil

“Yo a los 7 años ya era un hombre. Y a los 12 andaba en lugares pesados. El hambre me dio la agilidad para sobrevivir en la calle”, confesó una vez Alberto Olmedo. Nacido en agosto de 1933, en el barrio de Pichincha, cuando distaba mucho de ser el centro de la movida gastronómica rosarina. Su padre, José Matuone, lo había abandonado y su madre, Matilde Olmedo, trabajaba muchas horas por día para poder mantener a sus hijos.

Cuando cumplió los siete años, el capocómico tuvo que empezar a trabajar. Así, mientras cursaba segundo grado en la Escuela Nº 78 Juan Francisco Seguí (ubicada en Riccheri 350, hoy llamada Escuela Gabriel Carrasco), se levantaba a las cuatro de la madrugada para recorrer los tres kilómetros que lo separaban del Mercado Central en un carro tirado por un caballo. Volvía durmiendo entre la lechuga o comiendo alguna fruta. Y se ganaba unos pesos haciendo de repartidor en una carnicería y verdulería de la zona. Igual curso hasta quinto grado.

La primaria la terminó recién a los quince años, en la Escuela Nocturna Almafuerte, de Salta al 2500.