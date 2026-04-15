Copa Libertadores: Central juega en Paraguay con la necesidad de traerse algo en los bolsillos

Por la segunda fecha del torneo continental, el Canalla visita a Libertad, que perdió en el debut. La misión, los tres puntos, pero de mínima necesita no perder

El mundo de la Copa Libertadores tiene un sinfín de frases hechas, que no implican que no sean ciertas, miles de secretos, de detalles, y en medio de ese amplio espectro de razonamiento, la afirmación de que cada punto vale como si fuera oro. Ni para Central ni para cualquier otro de los 32 equipos que forman parte de la competencia esta segunda fecha se presenta como un escenario de “todo o nada”, pero sí habrá tendencias que jueguen a favor o en contra . Central visita a Libertad de Paraguay y el partido al Canalla se le presenta como una excursión de la cual deberá traerse algo, aunque sea una chuchería . Eso sí, lo intentará sin su jugador estrella: Ángel Di María , quien debió ser bajado de la lista por una molestia. Toda una complicación.

Se trata recién de la segunda fecha de este Grupo H de la Copa , pero hay cosas que, claramente, hay que decirlas con todas las letras. Central necesita meterse algo en el bolsillo porque, de lo contrario, quedará parado en una situación un tanto incómoda.

En medio de esa afirmación hay una verdad irrefutable también que compete al rival de turno. Libertad necesita tanto o más los puntos que el Canalla por el muy mal resultado que obtuvo en la primera fecha.

Es que una cosa tiene que ver con la otra. Esa derrota de Libertad frente a Universidad Central , en Venezuela, hace que una victoria de Central en suelo guaraní le pinte un panorama muy sombrío al rival de turno. Sería algo así como empezar a sacarse de encima a uno de los rivales que en la previa se preveía como potencial candidato a clasificarse a los octavos de final.

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Central2LV Ignacio Ovando estuvo cerca de convertir para Central contra los ecuatorianos, pero no alcanzó a conectar. Leonardo Vincenti / La Capital

Es simplemente una cuestión matemática. Si Central logra su cometido de sumar de a tres, Libertad necesitaría ya dos partidos de los cuatro restantes para al menos darle alcance. Por supuesto que también habrá que prestarles atención a los otros dos rivales, pero el Canalla sabe que tendrá la chance de los dos mano a mano que le quedan con Universidad Central de Venezuela, equipo contra el que Libertad ya gastó un cartucho.

No hay por qué meterle dramatismo al tema ni mucho menos, pero sí la cuota de realidad que la cosa amerita. Porque, por más que se trate de la segunda fecha, los números, se insiste, pueden empezar a establecer ciertas directivas. Y este equipo de Jorge Almirón va a Paraguay con cierta dosis de obligación, que no es tan pronunciada como la que tendrá Libertad, pero existe.

A favor del Canalla

Justamente, esa situación más apremiante que vive el conjunto paraguayo es algo de lo que el Canalla podría sacar rédito. Además del juego que se verá obligado a exhibir, también podrá sacar algún usufructo de las urgencias que tiene Libertad.

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Lo único que tiene como antecedente el Canalla de cara a este partido son esos 90 minutos jugados en el Gigante contra Independiente del Valle, en los que el equipo de Almirón mereció mucho más que el empate frente a un rival que dejó en claro que le va a complicar la existencia a cualquiera que se le ponga enfrente, mucho más cuando le toque jugar en la altura de Quito.

Central3CML La previa del partido por la Copa Libertadores fue con derrota para Central, ante Huracán por el torneo Apertura. Celina Mutti Lovera / La Capital

Con ese equipo base, Central pondrá segunda en esta Copa Libertadores. De allí la sensación de que lo que le sucedió en cancha de Huracán no sirve demasiado como base. Igual, el golpazo que el Canalla se dio en el Tomás A. Ducó seguramente golpeó el ánimo del plantel.

Almirón guardó a la mayoría

Más allá de esto último, el equipo no llega fatigado desde lo físico porque Almirón guardó a prácticamente todos (los únicos que estuvieron desde el arranque fueron Emanuel Coronel, Enzo Giménez y Vicente Pizarro) los que serán titulares en Paraguay. ¿Por qué? Por la idea anteriormente expuesta. El entrenador (también los futbolistas) sabe mejor que nadie que lo que se juega Central en Paraguay es demasiado importante.

Los bolsillos de Central están abiertos para ponerle algo adentro. De mínima, el Canalla debe lograr que esa carga extra que se tiene que traer de Asunción sea un punto. Si son tres, el negocio habrá sido redondo.