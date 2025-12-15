La Capital | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Cinco de los seis entrenadores argentinos que participarán de la Copa del Mundo son santafesinos. Además, tres de ellos ya participaron de copas del mundo

15 de diciembre 2025 · 13:10hs
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina.

El Mundial 2026 marcará un hecho inédito para Santa Fe ya que será la provincia con la mayor cantidad de directores técnicos. De los 48 entrenadores que participarán del certamen en Estados Unidos, México y Canadá, seis de ellos son argentinos, entre los que se encuentran cinco nacidos en territorio santafesino.

Este suceso refuerza una tendencia histórica que vincula a la provincia con el desarrollo del fútbol argentino, un territorio donde la formación de jugadores y técnicos dejó una marca profunda. De esos clubes de barrio donde surgieron figuras como Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez, "Trinche" Carlovich y, antes, camadas enteras que definieron la identidad futbolera argentina.

En este caso, el legado delos entrenadores se repite y dejó una huella que se transmite de generaciones en generaciones. Desde César Luis Menotti a Lionel Scaloni, la provincia consolidó una línea de técnicos que dejó huella en el fútbol mundial.

Entre los jugadores frecuentes de la selección argentina se encuentran Lionel Messi y Giovani Lo Celso, mientras que Ángel Correa se encuentra peleando por un lugar en la lista para la Copa del Mundo.

>> Leer más: Mundial 2026: habrá dos cortes en los partidos para hidratarse y tres ceremonias de apertura

Quiénes son los técnicos santafesinos que participarán del Mundial 2026

Lionel Scaloni, oriundo de Pujato, estará por segunda vez al mando de la selección argentina en esta competición luego de consagrarse campeón en Qatar 2022. Con cuatro títulos desde que asumió hace 7 años, el ahora entrenador también formó parte del cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018.

Sebastián Beccacece, actual DT de Ecuador, nació en Rosario hace 44 años y ya sabe lo que es participar de una Copa del Mundo. El exentrenador de Independiente y Racing fue ayudante de campo de la selección argentina en Rusia. Además, es la primera experiencia del reconocido hincha de Newell's al frente de un combinado nacional, luego de pasos por el fútbol de España, Argentina y Chile.

Otro de los debutantes en citas mundialistas será Mauricio Pochettino, surgido de Newell's. El nacido en Murphy dirigirá a la selección estadounidense, que se enfrentará a Paraguay, Australia y un rival proveniente del repechaje europeo.

Por otro lado, estará Gustavo Alfaro, oriundo de Rafaela. "Lechuga" estuvo al mando del combinado ecuatoriano en el mundial de Qatar, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

Por último se encuentra Marcelo Bielsa. El ídolo de la "Lepra" será el encargado de dar las órdenes para la selección de Uruguay. El "Loco" participará por tercera vez en citas mundialistas, luego de dirigir a Argentina en 2002 y Paraguay en 2010.

El único representante no nacido en Santa Fe es Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia. El oriundo de Villa Celina, provincia de Buenos Aires, tiene amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, con ciclos en Boca Juniors, San Lorenzo, Melgar de Perú, entre otros equipos.

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Novedades

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"