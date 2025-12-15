Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

A la espera del anuncio oficial de Conmebol y Uefa, la Albiceleste y la Roja ya saben que se verán las caras en la previa del Mundial 2026

Argentina, campeón de la Copa América, y España, ganador de la Eurocopa, se enfrentarán en la Finalissima.

El esperado duelo entre Argentina y España por la Finalissima toma forma y se dio a conocer la fecha y sede del enfrentamiento entre los campeones de la Copa América y de la Eurocopa . Tras varios meses de espera y ante la posible postergación a pedido de los entrenadores, el encuentro entre Conmebol y Uefa se jugará antes del Mundial .

Según adelantó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el partido se disputará en marzo del próximo año, luego de que el dirigente español anunció que selló una acuerdo con la Uefa y espera por el anuncio oficial.

Este torneo que enfrenta a los campeones de ambas confederaciones ya consagró al equipo de Lionel Scaloni en 2022, cuando venció 3-0 a Italia en Wembley. Para esta edición, se especuló tanto con la fecha como con el lugar en el que se disputará, pero se filtró que sería en otro estadio con gran historia para la Albiceleste .

“Estamos a la espera de confirmación oficial” , confesó Louzán mientras las autoridades trabajan para terminar de cerrar los últimos detalles del duelo que definirá un nuevo título para alguno de los dos seleccionados.

Lionel Messi y Lamine Yamal fueron las figuras de los campeones, ambos en julio de 2024.

Este partido se disputaría entre el 27 y el 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, el mismo en el que Argentina venció a Francia en la histórica final del Mundial 2022.

Además, este encuentro contará con el condimento especial de ser el primer enfrentamiento entre Lionel Messi, ídolo máximo de Barcelona, y Lamine Yamal, actual número 10 del culé y promesa del fútbol mundial.

Un posible duelo en el Mundial

Si bien España (1º del ranking mundial) y Argentina (2º) fueron sorteados para quedar en cuadros de playoffs separados si superan la fase de grupos como primeros de su zona, el emparejamiento presentó la posibilidad de que se crucen temprano en la competencia.

La posición de ambos en su grupo será esencial. En caso de que uno de ellos se quede con el 1º lugar de su grupo y el otro sea 2º, la Roja y la Albiceleste se enfrentarían en los 16avos de final del Mundial, la instancia que se estrenará para esta edición.

Este encuentro podría ser una final anticipada y dejar a uno de los grandes candidatos al título afuera con gran parte de la competencia por disputarse. Si ambos coinciden en la misma posición, cada uno en su grupo, no se verían las caras hasta una eventual final.