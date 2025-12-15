La Capital | Ovación | Argentina

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

A la espera del anuncio oficial de Conmebol y Uefa, la Albiceleste y la Roja ya saben que se verán las caras en la previa del Mundial 2026

15 de diciembre 2025 · 14:57hs
Argentina

Argentina, campeón de la Copa América, y España, ganador de la Eurocopa, se enfrentarán en la Finalissima.

El esperado duelo entre Argentina y España por la Finalissima toma forma y se dio a conocer la fecha y sede del enfrentamiento entre los campeones de la Copa América y de la Eurocopa. Tras varios meses de espera y ante la posible postergación a pedido de los entrenadores, el encuentro entre Conmebol y Uefa se jugará antes del Mundial.

Según adelantó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el partido se disputará en marzo del próximo año, luego de que el dirigente español anunció que selló una acuerdo con la Uefa y espera por el anuncio oficial.

Este torneo que enfrenta a los campeones de ambas confederaciones ya consagró al equipo de Lionel Scaloni en 2022, cuando venció 3-0 a Italia en Wembley. Para esta edición, se especuló tanto con la fecha como con el lugar en el que se disputará, pero se filtró que sería en otro estadio con gran historia para la Albiceleste.

Finalissima 2025 (1).png
Lionel Messi y Lamine Yamal fueron las figuras de los campeones, ambos en julio de 2024.

Lionel Messi y Lamine Yamal fueron las figuras de los campeones, ambos en julio de 2024.

Argentina y España, cara a cara

“Estamos a la espera de confirmación oficial”, confesó Louzán mientras las autoridades trabajan para terminar de cerrar los últimos detalles del duelo que definirá un nuevo título para alguno de los dos seleccionados.

Este partido se disputaría entre el 27 y el 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, el mismo en el que Argentina venció a Francia en la histórica final del Mundial 2022.

>> Leer más: Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Además, este encuentro contará con el condimento especial de ser el primer enfrentamiento entre Lionel Messi, ídolo máximo de Barcelona, y Lamine Yamal, actual número 10 del culé y promesa del fútbol mundial.

Un posible duelo en el Mundial

Si bien España (1º del ranking mundial) y Argentina (2º) fueron sorteados para quedar en cuadros de playoffs separados si superan la fase de grupos como primeros de su zona, el emparejamiento presentó la posibilidad de que se crucen temprano en la competencia.

La posición de ambos en su grupo será esencial. En caso de que uno de ellos se quede con el 1º lugar de su grupo y el otro sea 2º, la Roja y la Albiceleste se enfrentarían en los 16avos de final del Mundial, la instancia que se estrenará para esta edición.

Este encuentro podría ser una final anticipada y dejar a uno de los grandes candidatos al título afuera con gran parte de la competencia por disputarse. Si ambos coinciden en la misma posición, cada uno en su grupo, no se verían las caras hasta una eventual final.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei en una de sus visitas a Israel. 

Javier Milei condenó el atentado en una playa de Australia: "Horror"

Alterio protagonizó películas como “La tregua”, “Camila”, “La historia oficial” y “El hijo de la novia, entre otras.

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

El presidente Javier Milei y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, llegaron al Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel.

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina

Robert Plant vendrá a Rosario

Robert Plant llega a Rosario: el ex-Led Zeppelin agrega fechas en Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Lo último

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Fue detenido este sábado por la causa contra la banda que lidera el prófugo Matías Gazzani, donde aparecen sus vínculos con el hijo de Esteban Alvarado

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
LA CIUDAD

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Ovación
Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido
Ovación

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Policiales
Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

La Ciudad
Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
Zoom

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos