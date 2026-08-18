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Voraz incendio en zona oeste: pérdidas de electrodomésticos, muebles y elementos de trabajo

El siniestro se produjo en Pellegrini al 4500. No se registraron heridos, pero los daños materiales fueron totales. No hay peligro de derrumbe

18 de agosto 2026 · 15:10hs
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Los bomberos intervinieron en un incendio en Pellegrini al 4500

Los bomberos intervinieron en un incendio en Pellegrini al 4500

Un voraz incendio consumió una vivienda en la zona oeste de Rosario. Un desperfecto eléctrico habría iniciado las llamas y aunque no se registraron heridos, Kevin, el joven que habitaba la casa, perdió electrodomésticos, muebles y elementos de trabajo. "No entro más", dijo el afectado ante los medios.

Los Bomberos Zapadores de Rosario llegaron a la zona de avenida Pellegrini al 4500, casi Servando Bayo alertados por un incendio. Al arribar al lugar se encontraron con intensas llamas que consumían la casa de Kevin, sobre un terreno que comparte con otras dos viviendas de familiares.

"De la nada se prendió fuego. Perdí todo", señaló Kevin a Telefe Rosario, uno de los medios presentes en el lugar. Esa misma señal dialogó con Maximiliano Gómez, parte del cuerpo de zapadores que llegó a la casa incendiada, que reconoció que existe una hipótesis, pero tomó recaudos: "Esperamos al perito". Por otro lado, aseguró que no hay peligro de derrumbe de la construcción.

Kevin y su familia apuntaron que la principal hipótesis es la falla en la conexión de un electrodoméstico. De todas formas, aún esperan por el estudio final de los expertos.

Corte de luz e incendio

El primero en detectar una falla en la vivienda fue Ariel, el papá de Kevin y quien habita la casa del fondo del terreno. Un corte de luz llevó al hombre a revisar las conexiones en búsqueda de la falla que los dejó sin servicio, a pesar de que sus vecinos sí contaban con energía.

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Mientras buscaba rincón por rincón y sentía olor a humo, Alicia, su madre y quien habita la casa del medio, avisó que el cielo raso del espacio de Kevín, que en ese momento dormía y rápidamente se puso de pie, se prendió fuego. "En menos de un minuto tomó todo", contó Ariel a De 12 a 14.

Al ver el avance del fuego, la familia sólo atinó a salir solicitar ayuda a los vecinos, que fueron los primeros en intentar sofocar el fuego. Al mismo tiempo llamaron a los bomberos, que llegaron al lugar, tumbaron la puerta y completaron las tareas para extinguir las llamas.

Cuando pudieron volver a ingresar al domicilio se encontraron con un panorama desolador con la pérdida total de electrodomésticos y elementos de trabajo de Kevin, que se dedica a reparar computadoras.

Luego del incendio, Alicia dialogó con Telefe Rosario y reconoció que se encuentra "bien, pero un poco nerviosa" y "angustiada por lo material, pero todo va y viene".

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