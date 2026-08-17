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Santa Fe Business Forum tracciona la llegada de compradores internacionales

Alimentos, carnes y maquinaria agrícola encabezan la demanda. Energías renovables y videojuegos la oferta exportable santafesina

17 de agosto 2026 · 20:40hs
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La edición 2026 se llevará a cabo en Rosario y en Santa Fe Capital.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La edición 2026 se llevará a cabo en Rosario y en Santa Fe Capital.

Santa Fe vuelve a poner la mira en los mercados internacionales. Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, la tercera edición del Santa Fe Business Forum reunirá a 250 compradores internacionales provenientes de todos los continentes.

El foro se consolida así como una de las principales plataformas de comercio exterior de la provincia y busca profundizar el vínculo entre la oferta productiva santafesina y la demanda de los mercados internacionales. La apuesta oficial es ampliar la frontera comercial, diversificar destinos y generar nuevas oportunidades para las empresas locales.

Uno de los principales rasgos de esta tercera edición que se llevará a cabo en Rosario y en Santa Fe Capital es la diversidad, tanto de los sectores que despiertan interés como de los países que participan. A las actividades tradicionales se suman nuevos rubros, como las energías renovables, el turismo de negocios y eventos, los videojuegos y la industria audiovisual.

La composición de los compradores permite trazar un mapa de oportunidades para las empresas santafesinas. Brasil encabeza la lista con once compradores interesados en sectores que van desde alimentos y carnes hasta maquinaria agrícola y energías renovables.

México, en tanto, concentra demandas en nueve sectores, entre ellos videojuegos y producción audiovisual. Uruguay participa con compradores interesados en alimentos, carnes, lácteos y muebles, mientras que Chile y España mantienen una fuerte demanda vinculada con alimentos, lácteos y nutrición animal. Estados Unidos, por su parte, llega con interés en autopartes, construcción y genética.

La lista se completa con compradores de mercados menos habituales para la oferta santafesina. Entre ellos aparecen Etiopía, Congo, Gambia y Kenia, en África; Filipinas, Vietnam y Singapur, en el sudeste asiático; Australia, en Oceanía, y Canadá, en Norteamérica.

Mundial de los negocios

La ampliación geográfica busca multiplicar las posibilidades para las empresas de la provincia y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de los destinos tradicionales de exportación. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó: “El Santa Fe Business Forum es nuestro Mundial de los negocios: cada comprador que llega juega su propio partido y cada empresa santafesina tiene la oportunidad de salir a la cancha y demostrar su potencial”.

El funcionario destacó que la incorporación de nuevos mercados permite que más empresas de la provincia diversifiquen sus exportaciones y construyan relaciones comerciales de largo plazo.

La información sobre la demanda internacional también permite identificar cuáles son los sectores que concentran mayor interés. Los alimentos y las carnes mantienen presencia en prácticamente todas las delegaciones, confirmando el peso que tienen dentro de la oferta exportable santafesina.

>> Leer más: Gustavo Puccini: "Nos adelantamos para que Rosario sea un hub logístico con la minería"

La maquinaria agrícola aparece, a su vez, como otro de los rubros estratégicos. Brasil, México y Perú se encuentran entre los mercados que muestran interés por esta industria, que constituye uno de los principales activos productivos de la provincia.

Pero el foro también busca mostrar que la oferta exportable santafesina no se limita a las actividades tradicionales. Los videojuegos y la industria audiovisual comienzan a ganar espacio, mientras que las energías renovables y otros servicios amplían el abanico de oportunidades.

La tercera edición del foro se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre. La inscripción se encuentra abierta a través del sitio oficial del gobierno provincial.

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