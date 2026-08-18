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Banderas extranjeras en el Monumento: Schmuck tildó de "estupidez" el proyecto para limitarlas

La iniciativa busca reservar el mástil escolta para enseñas oficiales. Las colectividades cuestionan que no fueron consultadas y defienden una tradición de décadas

18 de agosto 2026 · 09:42hs
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María Eugenia Schmuck cuestionó el proyecto contra la limitación de banderas extranjeras en el Monumento

María Eugenia Schmuck cuestionó el proyecto contra la limitación de banderas extranjeras en el Monumento

Esta semana comenzará a debatirse en el Concejo municipal de Rosario el proyecto del sector del peronismo que busca limitar el uso de banderas extranjeras en el Monumento Nacional a la Bandera. La iniciativa generó el rechazo del oficialismo al punto que la presidenta de cuerpo legislativo, María Eugenia Schmuck, lo calificó de “estupidez”.

El proyecto presentado por los concejales del Movimiento Evita Pablo Basso, Mariano Romero y María José Poncino propone limitar el uso del mástil escolta, que se utiliza para conmemorar la independencia de otras naciones, y reservarlo para la bandera argentina, las enseñas oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellas vinculadas con conmemoraciones patrias o hechos históricos argentinos.

La iniciativa generó rechazo entre representantes de las colectividades rosarinas que no fueron consultados. Pero también el oficialismo local rechazó la iniciativa como el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, que la calificó de "cuasi fascista".

Schmuck contra el proyecto

Esta semana se empieza a debatir en comisiones. “Discutir esas estupideces… la ciudad tiene problemas graves. No debería ni debatirse porque Rosario es una ciudad que se originó a partir de su diversidad y pluralismo, de cientos de colectividades que la conforman”, sostuvo Schmuck durante el fin de semana.

La bandera de Estados Unidos fue izada el 4 de julio de 2026 en el Monumento Nacional a la Bandera por el aniversario de la declaración de independencia del país norteamericano.

La bandera de Estados Unidos fue izada el 4 de julio de 2026 en el Monumento Nacional a la Bandera por el aniversario de la declaración de independencia del país norteamericano.

“Está en el ADN rosarino el no saber qué migrante es preponderante. Discutir que queramos sacar las banderas de las colectividades que nos enorgullecen me da bronca y vergüenza porque esas personas hace tres años no se preocupaban porque su gobierno no hacía nada para que salgamos a la calle cuando contábamos muertos”.

Por último sostuvo: “Hay que empezar a discutir cosas en serio porque la ciudad volvió y queremos que el cuerpo legislativo esté a la altura de los desafíos que están por delante”.

La polémica

La bandera de Estados Unidos que flameó el pasado 4 de julio en el mástil escolta del Monumento Nacional a la Bandera generó una fuerte polémica en redes sociales. Su presencia coincidió con el 250º aniversario de la independencia estadounidense y fue interpretada por algunos usuarios como un gesto político. Sin embargo, aquel izamiento forma parte de una práctica con décadas de historia y que fue formalizada por un decreto municipal en 2011.

El uso del mástil escolta para banderas extranjeras no comenzó con ese decreto. Según explicó el historiador Miguel Carrillo Bascary a este diario hace algunas semanas, integrante del Instituto Belgraniano y exdirector del Monumento, la tradición existe prácticamente desde los primeros años del edificio y lleva alrededor de 69 años.

El criterio, explicó, responde a un gesto de cortesía hacia países que mantienen relaciones diplomáticas con la Argentina o que cuentan con comunidades importantes en Rosario.

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