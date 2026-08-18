Rosarinos endeudados: la Oficina del Consumidor reporta casos de hasta 71 millones de pesos

De los 824 expedientes vinculados a deudas, en la Oficina del Consumidor existen casos que comenzaron pidiendo 14 millones y la deuda se multiplica por cinco

La Oficina del Consumidor registró casos extremos de deuda de hasta 71 millones de pesos. La problemática del endeudamiento sigue en ascenso.

En apenas ocho meses del año la Oficina del Consumidor recibió 824 expedientes vinculados con deudas y sobreendeudamiento de los rosarinos. El acumulado representa un 35,5 por ciento de todos los casos iniciados en la repartición local y representa más de una queja de cada tres que se le dan curso. En este universo, las deudas de los ciudadanos comienzan por 30 mil pesos por cada uno, se han recibido situaciones extremas de reclamos por hasta 71 millones de pesos. Se trata de obligaciones que comenzaron en 14 millones de pesos y terminaron multiplicándose casi por cinco por la acumulación de intereses de tarjetas, punitorios y refinanciaciones.

Más de 20 millones de argentinos están endeudados con bancos, tarjetas y billeteras virtuales, y cerca del 60 por ciento de los hogares debió tomar créditos para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios. La falta de pago trepó de manera abrupta, multiplicando por cuatro los niveles previos de finales de 2023. Y cuatro de cada 10 argentinos con menos de 25 años de edad están en rojo en sus cuentas personales.

¿Cómo repercute esta grave situación en las reparticiones de la ciudad? En la Oficina del Consumidor se reciben más de tres consultas al día relacionadas con la problemática de los créditos impagos. Y más de uno de cada tres expedientes responden a esta problemática.

Entre diciembre del 2025 y el viernes pasado, se acumularon en la dependencia un total de 2.321 expedientes. De ellos, 824 correspondieron a situaciones de deuda, lo que representa aproximadamente el 35,5 por ciento del total. Dentro de esta problemática se identifican casos de atraso en el pago de obligaciones, como préstamos y tarjetas de crédito, y situaciones de sobreendeudamiento.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor empezó a recibir reclamos relacionados con el endeudamiento doméstico y estafas. Foto: Virginia Benedetto. La Capital.

Otros casos

Pero la realidad es más compleja que una deuda por pagar. Unos 152 casos estuvieron vinculados a situaciones de hostigamiento por deudas y 97 casos correspondieron a consultas o solicitudes de información relacionadas con los sistemas de verificación crediticia Veraz y el Banco Central de la República Argentina donde se rastrean las situaciones financieras de los rosarinos.

En este universo de números en rojo, los montos son muy diversos: los empleados de la Oficina encontraron deudas desde los 30 mil pesos a casos extremos de 71 millones. En estos últimos, se trata de obligaciones que comenzaron en 14 o 15 millones y terminaron multiplicándose casi por cinco al arrastrarse intereses de tarjetas, punitorios y refinanciaciones.

>>Leer más: Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

"Más allá de las diferencias, vemos una situación que se repite: personas que quieren pagar y regularizar sus obligaciones, pero reciben propuestas que no se corresponden con sus ingresos. Cuando una cuota es imposible de afrontar, la refinanciación no resuelve el problema; simplemente posterga y es una nueva vuelta a otra cadena de endeudamiento agravando la deuda", comentó a La Capital la titular de la Oficina, Nadia Amalevi.

Endeudamiento a través de las billeteras digitales en jaque.

Qué muestra la problemática

Durante este período se observa un cambio respecto del año anterior: las situaciones de endeudamiento comienzan a alcanzar también a sectores medios y a personas con empleo formal.

Se reitera con fuerza el fenómeno del sobreendeudamiento, asociado a ingresos que resultan insuficientes para afrontar los gastos corrientes. En este contexto, muchas personas recurren al crédito para cubrir necesidades básicas, entre ellas alimentos, vestimenta, alquiler y pago de servicios.

A partir de las situaciones de deuda aparecen además problemáticas accesorias, principalmente el hostigamiento de las personas deudoras y la necesidad de conocer o verificar su situación en bases de información crediticia.

Una señal de alerta

Los datos del período muestran que el endeudamiento no se limita a quienes se encuentran fuera del mercado laboral: también afecta a trabajadores y trabajadoras con empleo formal, cuando los ingresos no alcanzan para sostener el costo de vida y las obligaciones financieras.

En este sentido, el sobreendeudamiento aparece como una problemática que trasciende la falta de empleo y se vincula directamente con la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas.

Cabe recordar que durante el primer semestre de 2026, la Oficina registró un marcado incremento en la cantidad de consultas: un 42,7 por ciento más con respecto del mismo período del año pasado. Los conflictos vinculados a productos financieros, deudas y estafas digitales se consolidaron como la principal preocupación de quienes acudieron al organismo. El área Financiera fue la que concentró la mayor cantidad de consultas durante el semestre, con 1.631 expedientes, lo que representa un crecimiento cercano al 60% en comparación con el mismo período de 2025.

Días atrás, Amalevi había recordado que "existe un cambio en el patrón de consumo. Antes podía ser una deuda ocasional, derivada de una situación coyuntural como irse de vacaciones o tener que refinanciar la tarjeta de crédito para pagar un gasto que no se había previsto. Ahora, las personas se endeudan para gastos corrientes como comida, vestimenta, alquiler de la vivienda. Y apareció la figura del sobre endeudado, que es el que toma deuda para cubrir otra deuda”.

Sobre este último fenómeno alarmante, la jefa de la Oficina describió un círculo vicioso en el que caen muchos que piden dinero. "Empieza en un banco con un crédito personal con las tarjetas de crédito, pero ahora luego aparecen las billeteras digitales que otorgan dinero rápido con dos clicks. Cuando se agotan estos sistemas, hasta los créditos personales con intereses siderales, empieza el circuito informal con prestamistas, que exceden el área de la Oficina. Corresponde una denuncia penal por la forma de apriete para cobrar las deudas".

Por último la funcionaria había trazado un perfil actualizado del "nuevo deudor": trabajadores y trabajadoras con empleos formales, que tienen ingresos pero que no les alcanzan para sostener los gastos corrientes.