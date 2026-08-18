Hito en la aviación: bioetanol local impulsa vuelos para aspersión

La fabricante de aviones de aspersión brasileña Embraer y la de biocombustibles Essential Energy lograron un acuerdo y tuvieron su prueba inicial

El bioetanol producido en Argentina alcanzó un nuevo hito al ser utilizado por primera vez como combustible en una operación aérea en el país . La demostración se llevó a cabo con un Embraer Ipanema 203, aeronave agrícola destinada a tareas de pulverización, en el Aero Club Alto Paraná, en El dorado, Misiones.

Esto pone de relieve el potencial de la industria argentina de biocombustibles para contribuir al desarrollo de una aviación más sostenible. El bioetanol utilizado en el vuelo fue producido por Bioenergías Agropecuarias S.A., empresa integrante de la santafesina Essential Energy Holding.

La iniciativa forma parte de un Memorando de Entendimiento (MoU) suscripto a comienzos de este año y constituye un avance significativo para la industria de los biocombustibles, al tiempo que destaca la calidad del etanol argentino obtenido a partir de caña de azúcar y maíz.

Además de evidenciar la viabilidad técnica de esta alternativa energética, la experiencia pone de relieve las oportunidades de innovación, desarrollo productivo y sostenibilidad que pueden surgir de la integración entre la agroindustria y la aviación en América del Sur.

“El vuelo demuestra que el etanol argentino también puede ser protagonista en los cielos, contribuyendo a una aviación más eficiente y sostenible”, afirmó Federico Pucciariello, CEO de Essential Energy Holding.

Este acontecimiento refuerza el papel estratégico de Argentina como productor de energías renovables y abre nuevas perspectivas para el desarrollo de soluciones de movilidad aérea con menor huella de carbono, contribuyendo a la transición hacia una matriz energética más sustentable en la región.

El acuerdo

La gigante aeronáutica brasileña Embraer y Essential Energy Holding, el grupo productor de etanol Bioenergías Agropecuarias SA en la Argentina, exploran la posibilidad de ofrecer etanol en el país para agricultores y operadores del emblemático avión agrícola de aspersión Ipanema.

“Es, esencialmente, la búsqueda de un acuerdo para bajar la emisión de carbono en el campo argentino y para alinearse a normas europeas, en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE)”, sintetizó a La Capital Federico Pucciariello, CEO de Essential Energy Holding.

Si bien la Argentina tiene capacidad de producción de etanol, no existe una distribución a gran escala que facilite el acceso al mismo por parte de la aviación agrícola que se utiliza para la aspersión. Ese es el punto de partida del vínculo entre ambas firmas.

El rosarino sostuvo que con un costo barato del etanol, que representaría la mitad de precio que una nafta tradicional, es conveniente para el que utiliza el avión. Se trata de aeronaves diseñadas especialmente para operar con energía renovable. El motor que tienen es etanolero tradicional hecho en Brasil hace más de 50 años, recontra probado y con muchos años de experiencia.