La novedad con fuerte impacto en Central antes de la revancha con Corinthians en la Copa Libertadores

Cada vez falta menos para la revancha entre Corinthians y Central por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará este jueves a las 21.30 en el Neo Química Arena de San Pablo. En el partido de ida igualaron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito.

En Rosario, Central buscó el partido pero no pudo doblegar a la defensa de Corinthians. El sistema defensivo es, al cabo, uno de los aspectos que más consiguió mejorar el entrenador Fernando Diniz desde su llegada al Timao, en abril de este año.

Se espera que en el partido de vuelta el equipo de San Pablo asuma la iniciativa. Aunque Diniz respeta a Central, que por momentos manejó el partido en el Gigante, está obligado a hacerse cargo de la localía y salir a buscar el partido desde el primer minuto.

Para conseguirlo, el entrenador del equipo paulista (campeón de la Copa Libertadores en 2023 con Fluminense) contará con un refuerzo inesperado. Se trata de Memphis Depay, a quien el club anunció la semana pasada que no le renovaría el contrato y finalmente cambió la decisión.

Leer más: Universidad Católica o Estudiantes, en el camino de Central si sigue sigue en la Copa Libertadores

Memphis Depay, la estrella de Corinthians

El jugador, nacido en Países Bajos, es la estrella de Corinthians y una de sus principales cartas ofensivas en los últimos tiempos. Además, jugó el Mundial 2026 para la selección de su país y, durante estos días en los que parecía que no continuaría en el Timao, recibió varias ofertas, algunas muy tentadoras.

Lo cierto es que Depay podría estar el jueves ante Central en el Neo Química Arena. En Brasil especulan con que se sentará en el banco de suplentes, aunque teniendo en cuenta la cantidad de jugadores ofensivos lesionados que hay en el plantel, no se puede descartar nada. Cuando se enteró que Corinthians no iba a renovarle a Depay, Diniz puso el grito en el cielo. Finalmente lo escucharon y podría ser su gran carta ofensiva para el choque contra los canallas en búsqueda de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Leer más: Agustín Módica, el nueve goleador del Clausura como el que Central necesita

Los números de Memphis Depay

Depay llegó a Corinthians en 2024 procedente de Atlético de Madrid y desde entonces jugó 79 partidos y marcó 20 goles. En su carrera, que incluye a los clubes PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon y Barcelona, además de Atlético Madrid y Corinthians, lleva jugados 516 partidos, con 179 goles.