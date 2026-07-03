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Jorge Broun le puso la firma a la rescisión del contrato y dejó de ser jugador de Central

Al arquero le habían informado que no iba a ser tenido en cuenta. La rúbrica de los papeles no fue en la sede canalla, sino es una escribanía

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

3 de julio 2026 · 17:34hs
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Jorge Broun tiene toda una historia ligada al Central del que es hincha. Este viernes firmó la rescisión del contrato.

Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Broun tiene toda una historia ligada al Central del que es hincha. Este viernes firmó la rescisión del contrato.

En Central apareció una firma. Fue la de Jorge Broun, quien rubricó en los papeles la rescisión de contrato que le solicitó el club hace algunas semanas. De esta forma, el ahora exarquero canalla tendrá vía libre para buscar un nuevo horizonte, sabiendo que su relación contractual con el club de Arroyito ya finalizó.

Hace semanas que se sabía que Fatura no iba a continuar en Central, pero faltaba un paso trascendente, el de la firma de la rescisión del contrato, que se llevó a cabo en las primeras horas de la tarde de este viernes.

Un dato llamativo es que la firma de la rescisión no se realizó en la sede canalla de calle Mitre, sino que se llevó a cabo en una escribanía en el centro de la ciudad. En representación del club estuvo el gerente deportivo Rubén Massei.

La firma tras el acuerdo

Desde que se conoció la decisión que tomó la dirigencia de Central hasta este momento, se trabajó en la rescisión del contrato, intentando llegar lo más rápido posible a un acuerdo, esencialmente desde lo económico.

>>Leer más: Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

El futbolista estuvo acompañado por su representante Roberto San Juan. El propio agente de Fatura fue quien, a través de un estado de WhatsApp, confirmó que se le había puesto punto final al tema. "Rescindiendo de su más grande amor!!!!!", publicó.

El momento de la firma de Broun, que fue retratada por su representante, Roberto San Juan.

El momento de la firma de Broun, que fue retratada por su representante, Roberto San Juan.

Este 3 de julio de 2026 quedará en la memoria de Broun por ser el día en el que se despidió oficialmente del club que es hincha y en donde tenía esperanzas de seguir para transformarse en el arquero con más presencias en el Canalla.

La sorpresa en el mundo Central

Fue el pasado 19 de junio cuando se conoció esa decisión que causó sorpresa en el mundo Central. Ese día el arquero fue informado de que no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Jorge Almirón, pero no por una decisión del entrenador, sino de la propia comisión directiva.

En la dirigencia canalla no cayeron bien las declaraciones que hizo San Juan posterior a la derrota ante Estudiantes, en las que dijo que "a Fatura no le dieron la chance de competir" y que hubiese merecido otro tipo de trato. Apoyándose en esas palabras, los responsables del fútbol canalla decidieron que el arquero no continúe.

"Una decisión totalmente injusta"

Días después, el propio San Juan le dijo a Ovación que esas declaraciones "las dije yo, no Fatu" y tildó de "totalmente injusta la decisión que tomaron con el jugador".

>>Leer más: San Juan, representante de Broun: "Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu"

Broun fue campeón con Central de la Copa de la Liga 2023 y de la Liga 2025. Con Russo primero y con Holan después.

Broun fue campeón con Central de la Copa de la Liga 2023 y de la Liga 2025. Con Russo primero y con Holan después.

En el medio, las charlas para acordar los términos de la desvinculación, sobre todo las cuestiones económicas. Es que Broun tenía contrato hasta diciembre de este 2026 con Central.

Fatura fue no sólo capitán, sino uno de los máximos referentes del plantel en estos últimos años, sobre todo en aquel equipo campeón de la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo, en el que resultó determinante en todos de las instancias finales. Fue clave ante Racing por los cuartos de final, frente a River en la semi y también en la final, contra Platense.

Además, fue el arquero indiscutido en el título de la Liga 2025, ya con Ariel Holan como técnico. Además de ser el arquero con la mayor cantidad de partidos con el arco en cero, a Broun le quedaban cinco partidos por delante para transformarse en el arquero con más presencias en el arco canalla, marca hoy en poder de Edgardo Andrada.

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