Presentan el último libro del escritor y periodista Sebastián Riestra en Carcarañá Será este jueves 20 de agosto a las 20 en la cooperativa Independencia, con la participación de Eduardo Bilbao y Gerardo Álvarez, además del propio Riestra. “La ciudad de los amores perdidos” fue publicado por Homo Sapiens 18 de agosto 2026 · 20:00hs

Alejandro Guerrero Sebastián Riestra.

Este jueves 20 de agosto, a las 20, se presenta en la sala de reuniones de la Cooperativa Independencia, avenida Belgrano 1166, 2ª piso, Carcarañá, el libro “La ciudad de los amores perdidos”, del escritor y periodista rosarino Sebastián Riestra, publicado por Homo Sapiens.

Riestra es subsecretario de Redacción de La Capital, donde también ha sido editorialista y editor del suplemento Cultura y Libros. “La ciudad de los amores perdidos”, ya presentado en Rosario y Cañada de Gómez, tiene un prólogo de Beatriz Vignoli, Premio Nacional de Poesía 2026, y "explora el amor y el desamor, el erotismo, los espacios urbanos y el turbulento pasado político argentino".

Esta actividad cultural ha sido organizada por la Cooperativa Independencia, su Fundación Educativa y Cultural, y Centro 3-Biblioteca Pizzurno. Dará inicio a la reunión el presidente de la Cooperativa, doctor Eduardo Bilbao, y luego Gerardo Álvarez, director de la Fundación, presentará la obra en diálogo con el propio Riestra.

Entre los libros publicados por Sebastián Riestra se cuentan El ácido en las manos, El porvenir de los muertos, Rémora, Lunita rosarina y La muerte duplicada. Textos suyos están incluidos en la antología de la poesía rosarina La única ciudad, así como en Autopista, volumen que reúne textos de escritores de Córdoba y Rosario, y Las cosas tienen movimiento. 40 años de la Trova Rosarina.