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Pablo Javkin: "Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia"

El intendente presidió el acto por el 176º aniversario por la muerte del general San Martín. "Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de su coraje", subrayó.

17 de agosto 2026 · 10:17hs
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El intendente Pablo Javkin durante su discurso en el acto por los 176 años de la muerte del general San Martín

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

El intendente Pablo Javkin durante su discurso en el acto por los 176 años de la muerte del general San Martín
Javkin: Rosario también supo construir su historia de grandeza

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

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Excombatientes de Malvinas rindieron homenaje a San Martín

Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Excombatientes de Malvinas rindieron homenaje a San Martín

El intendente Pablo Javkin encabezó este lunes el acto oficial por los 176 años del fallecimiento del general José de San Martín, y en su discurso, además de remarcar las hazañas emancipadoras del prócer, destacó los avances que en materia de seguridad tuvo Rosario en los últimos años.

“Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia y que tanto daño hicieron a nuestra gente. Después de dar la pelea, el miedo, definitivamente cambió de lado”, subrayó Javkin en uno de los pasajes de su mensaje.

El acto por el 176º aniversario de la muerte de San Martín se llevó adelante en la plaza que le rinde homenaje al Padre de la Patria en Rosario, en la manzana delimitada por las calles Santa Fe, Córdoba, Moreno y Dorrego. Participaron de la ceremonia autoridades y representantes de los tres poderes del estado, tanto a nivel provincial como municipal, legisladores y referentes de las fuerzas armadas y de seguridad y representantes de ex combatientes de Malvinas

El intendente de Rosario leyó su mensaje en el que en primer lugar destacó el papel de San Martín en la epopeya emancipadora del país y el legado del prócer proyectado en la actualidad.

El legado inmortal de San Martín

“Cada 17 de agosto honramos el legado inmortal del General José de San Martín. Su lucha por la independencia, la libertad y la unidad de los pueblos cambió para siempre el destino de América del Sud. San Martín soñó y actuó en grande. Su convicción le hizo ver más allá de lo que hasta ese entonces parecía imposible. El Plan Continental no conocía límites ni fronteras. Cruzó los Andes y llevó la causa de la independencia mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Si hay una palabra que define la obra de aquel hombre de principios, héroe, prócer, militar, libertador de América, es la grandeza. Ese es el legado que conmemoramos”, destacó el mandatario rosarino.

Javkin: "Rosario también supo construir su historia de grandeza, marcada por la osadía, el espíritu de progreso y la resiliencia"

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Javkin remarcó que Rosario “también supo construir su historia de grandeza, marcada por la osadía, el espíritu de progreso y la resiliencia. Se hizo ciudad a sí misma sin un fundador y sin estar siquiera en los planes de nadie. Creció como ninguna urbe de la Argentina. Se rebeló ante imposiciones ajenas, resistió a las adversidades con un tesón único, levantándose una y otra vez. Y algunos años antes de ser ciudad, cuando apenas era un pequeño poblado, asumió su compromiso con la causa nacional. Belgrano decidió crear el manto patrio de unión en esta tierra, la misma tierra que San Martín protegería con el Regimiento de Granaderos a caballo rumbo al heroico combate de San Lorenzo”.

>> Leer más: Política y pus: Javkin levanta la bandera de la seguridad

“Como herederos de esa historia, tenemos la responsabilidad de estar a la altura de su coraje, avanzando en los tiempos desafiantes con firmeza y determinación. El gen de la grandeza nos dió la valentía de salvar a Rosario: había que sacarla de la inmundicia en la que estaba sumida. Como dignos rosarinos y rosarinas que somos, nos unimos en un gran ejército de más de un millón de gente de bien con el mismo coraje con el que el General San Martín dió la lucha para vencer a los enemigos”.

Trabajo conjunto de los poderes del estado

“Nación, Provincia y Municipio, todos los poderes del Estado trabajando juntos con la justicia como guía, el orden como bandera, y el valiente accionar de las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales. Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia y que tanto daño hicieron a nuestra gente. Después de dar la pelea, el miedo, definitivamente cambió de lado”, afirmó Javkin.

El titular del Ejecutivo municipal destacó enseguida que hoy, los rosarinos miran “aquel tiempo oscuro como un recuerdo cada vez más lejano, con la certeza de haber actuado con altura y unidos, como lo hubiera hecho el padre de la patria, en una causa que siempre debe ser de todos: la paz de Rosario. Rosario volvió.

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“Ahora se habla de esta ciudad de bien con el respeto que merece. Nos enorgullece decirnos y sentirnos rosarinos y rosarinas. Las familias disfrutan de las plazas, los parques, el río. Los turistas vuelven, los grandes eventos eligen a Rosario. Este es el lugar en el que tenía que estar esta ciudad: bien arriba. Rosario tuvo la grandeza de volver a ponerse de pie. Lo decimos con el corazón latiendo fuerte, con la frente en alto, mirando a ese futuro que esperábamos, por el que durante muchos años reclamamos”.

“En el año de nuestro tricentenario, honramos el legado sanmartiniano y consagramos la autonomía de Rosario. Después de más de 100 años, Rosario tiene al fin las herramientas necesarias para decidir por sí misma con libertad y ser protagonista de su destino. Ese es el mandato que esta fecha nos recuerda: cuando los pueblos tienen la decisión y el coraje de construir su destino no hay límite alguno que impida hacerlo. Arriba San Martín. Arriba la grandeza. Arriba Rosario”, concluyó Javkin.

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