La Capital | Información General | Facundo Moyano

El llamativo posteo de Candela Arizaga junto a Facundo Moyano: "No tengo la culpa que elijan mal a sus novios"

En medio de la investigación judicial, la influencer rosarina respondió a las críticas y realizó un posteo junto al exdiputado durante un viaje en París

18 de agosto 2026 · 12:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
El posteo que compartió Candela Arizaga junto a Facundo Moyano

El posteo que compartió Candela Arizaga junto a Facundo Moyano

Candela Arizaga volvió a generar repercusión en redes sociales al publicar una fotografía junto a Facundo Moyano, a dos semanas del episodio que derivó en una investigación judicial contra el exdiputado.

La modelo compartió en Instagram una imagen de un viaje anterior a Disneyland París, en la que aparece abrazada y sonriente junto al dirigente sindical. La publicación llamó la atención por el contexto judicial que atraviesa la pareja.

La Justicia investiga a Moyano por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Además, dispuso una restricción de acercamiento y contacto entre ambos.

Además de publicar la fotografía junto a Moyano, Arizaga utilizó sus historias de Instagram para responder a los cuestionamientos que recibió por los viajes que realizó durante el último año. Entre los destinos que se mencionaron aparecen Las Vegas, California, Punta del Este, Cancún, París y Nueva York.

"Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y 2 en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios", escribió Arizaga.

La modelo también ironizó sobre la información que circuló acerca de sus viajes: "¡Encima se olvidaron de poner un par de viajes más!".

Cómo sigue la investigación judicial en curso

La publicación apareció mientras la Justicia continúa con la investigación por el episodio que ocurrió el 4 de agosto en el departamento de Moyano, en el barrio porteño de Belgrano.

A partir de ese hecho, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires consideró que existían elementos suficientes para avanzar con la investigación y dispuso una restricción perimetral sobre Moyano.

Desde entonces, Arizaga y el exdiputado no mantienen encuentros personales debido a esa medida. Sin embargo, ambos expresaron públicamente su intención de volver a verse.

>> Leer más: Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: "Tengo todo el episodio filmado"

La investigación también suma nuevos testimonios. Tres policías que tuvieron contacto con Arizaga inmediatamente después del episodio declararán este martes ante la Fiscalía.

El primer testigo es el agente que encontró a la modelo a pocas cuadras del edificio donde vive Moyano, después de que ella saliera del lugar. Luego, otra agente debe declarar sobre el traslado de Arizaga al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica después del episodio.

Por último, brindará su relato una policía que acompañó a la modelo dentro del hospital y que habría escuchado su relato sobre lo ocurrido durante aquella madrugada.

Mientras el expediente continúa su curso, la modelo volvió a mostrar públicamente una imagen junto a Moyano. La publicación reavivó el interés sobre la relación entre ambos y generó nuevas reacciones en redes sociales.

Noticias relacionadas
una rafaga de viento hizo volar un inflable en cordoba: dos chicos heridos

Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos heridos

un turista estadounidense murio tras ser alcanzado por un rayo en el monte etna

Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna

El próximo sorteo del Quini 6, a realizarse el miércoles 19, contará con un pozo estimado de 7.350 millones de pesos.

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos

murio la madre del bebe rescatado de los escombros tras el terremoto en cali

Murió la madre del bebé rescatado de los escombros tras el terremoto en Cali

Ver comentarios

Las más leídas

Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Lo último

Fray Luis Beltrán: condenan a dos hombres a prisión por abuso sexual de una nena

Fray Luis Beltrán: condenan a dos hombres a prisión por abuso sexual de una nena

Granadero Baigorria realizará una jornada de capacitación sobre acciones ante fenómenos climáticos extremos

Granadero Baigorria realizará una jornada de capacitación sobre acciones ante fenómenos climáticos extremos

A Jugar con Hugo: Gaby Roife reveló como funcionaba el programa que hizo historia en la televisión infantil

"A Jugar con Hugo": Gaby Roife reveló como funcionaba el programa que hizo historia en la televisión infantil

Fray Luis Beltrán: condenan a dos hombres a prisión por abuso sexual de una nena

Los hechos ocurrieron durante varios años cuando la víctima, hija de la pareja del principal acusado, quedaba a su cuidado

Fray Luis Beltrán: condenan a dos hombres a prisión por abuso sexual de una nena
De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario
Policiales

Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario

Recuperan los caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton
La Ciudad

Recuperan los caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton

Milei en la Bolsa de Rosario: sin baja de retenciones a la vista, piden por los trenes de carga
Economía

Milei en la Bolsa de Rosario: sin baja de retenciones a la vista, piden por los trenes de carga

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario
La Ciudad

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Por primera vez en el predio de Newells, Leones FC se impuso a Cambaceres

Por primera vez en el predio de Newell's, Leones FC se impuso a Cambaceres

Ovación
Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos
Ovación

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Dolor en Arroyito: murió Ricardo Bottura, el histórico fotógrafo de Central

Dolor en Arroyito: murió Ricardo Bottura, el histórico fotógrafo de Central

Insólito episodio del DT de Egipto: se desmayó en medio de una pelea entre sus dos esposas

Insólito episodio del DT de Egipto: se desmayó en medio de una pelea entre sus dos esposas

Policiales
Fray Luis Beltrán: condenan a dos hombres a prisión por abuso sexual de una nena
Policiales

Fray Luis Beltrán: condenan a dos hombres a prisión por abuso sexual de una nena

Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario

Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario

Denunció que su pareja salió de un ropero y lo apuñaló cuando miraba Instagram en la cama

Denunció que su pareja salió de un ropero y lo apuñaló cuando miraba Instagram en la cama

Detenidos con un ladrillo de cocaína envuelto con la insignia de Ferrari

Detenidos con un ladrillo de cocaína envuelto con la insignia de Ferrari

La Ciudad
Recuperan los caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton
La Ciudad

Recuperan los caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

El Niño avanza en Santa Fe: preparan un plan en Salud para contener los efectos

El Niño avanza en Santa Fe: preparan un plan en Salud para contener los efectos

Banderas en el Monumento: Schmuck tildó de estupidez el proyecto para limitarlas

Banderas en el Monumento: Schmuck tildó de "estupidez" el proyecto para limitarlas

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte
La ciudad

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros
La ciudad

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros

Pablo Javkin: Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia
La ciudad

Pablo Javkin: "Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia"

Milei homenajeó a San Martín: Tenemos la libertad como mandato
Política

Milei homenajeó a San Martín: "Tenemos la libertad como mandato"

El Newells de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo

Por Rodolfo Parody
Ovación

El Newell's de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo

Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de enfrentar a Corinthians

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de enfrentar a Corinthians

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos

Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos heridos
Información General

Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos heridos

Santa Fe Business Forum tracciona la llegada de compradores del exterior
Economía

Santa Fe Business Forum tracciona la llegada de compradores del exterior

Reapareció Duhalde, criticó a Milei y dijo que Kicillof sería un buen candidato
Política

Reapareció Duhalde, criticó a Milei y dijo que Kicillof sería un buen candidato

La Bolsa celebra 142 años con un acto en el Monumento y visitas a su sede histórica
La Ciudad

La Bolsa celebra 142 años con un acto en el Monumento y visitas a su sede histórica

La producción metalúrgica en el país cayó 4,4 % en julio: qué pasa en Santa Fe
Economía

La producción metalúrgica en el país cayó 4,4 % en julio: qué pasa en Santa Fe

Aumenta a 6.438 la cifra de muertos por los sismos del 24 de junio en Venezuela
Información General

Aumenta a 6.438 la cifra de muertos por los sismos del 24 de junio en Venezuela

Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna
Información General

Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna

Cristiano Ronaldo piensa en su retiro: Probablemente sea mi último año
Ovación

Cristiano Ronaldo piensa en su retiro: "Probablemente sea mi último año"

Tras denuncia por disparos al aire, incautan 4 armas de fuego en una fiesta
Policiales

Tras denuncia por disparos al aire, incautan 4 armas de fuego en una fiesta

Giuliano y Monteverde en México: analizan el proyecto del Metro Rosario
Política

Giuliano y Monteverde en México: analizan el proyecto del Metro Rosario

Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km
Novedades

Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km