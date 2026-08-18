El llamativo posteo de Candela Arizaga junto a Facundo Moyano: "No tengo la culpa que elijan mal a sus novios"

En medio de la investigación judicial, la influencer rosarina respondió a las críticas y realizó un posteo junto al exdiputado durante un viaje en París

Candela Arizaga volvió a generar repercusión en redes sociales al publicar una fotografía junto a Facundo Moyano , a dos semanas del episodio que derivó en una investigación judicial contra el exdiputado.

La modelo compartió en Instagram una imagen de un viaje anterior a Disneyland París, en la que aparece abrazada y sonriente junto al dirigente sindical. La publicación llamó la atención por el contexto judicial que atraviesa la pareja.

La Justicia investiga a Moyano por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género . Además, dispuso una restricción de acercamiento y contacto entre ambos.

Además de publicar la fotografía junto a Moyano, Arizaga utilizó sus historias de Instagram para responder a los cuestionamientos que recibió por los viajes que realizó durante el último año. Entre los destinos que se mencionaron aparecen Las Vegas, California, Punta del Este, Cancún, París y Nueva York.

"Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y 2 en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios", escribió Arizaga.

La modelo también ironizó sobre la información que circuló acerca de sus viajes: "¡Encima se olvidaron de poner un par de viajes más!".

Cómo sigue la investigación judicial en curso

La publicación apareció mientras la Justicia continúa con la investigación por el episodio que ocurrió el 4 de agosto en el departamento de Moyano, en el barrio porteño de Belgrano.

A partir de ese hecho, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires consideró que existían elementos suficientes para avanzar con la investigación y dispuso una restricción perimetral sobre Moyano.

Desde entonces, Arizaga y el exdiputado no mantienen encuentros personales debido a esa medida. Sin embargo, ambos expresaron públicamente su intención de volver a verse.

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La investigación también suma nuevos testimonios. Tres policías que tuvieron contacto con Arizaga inmediatamente después del episodio declararán este martes ante la Fiscalía.

El primer testigo es el agente que encontró a la modelo a pocas cuadras del edificio donde vive Moyano, después de que ella saliera del lugar. Luego, otra agente debe declarar sobre el traslado de Arizaga al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica después del episodio.

Por último, brindará su relato una policía que acompañó a la modelo dentro del hospital y que habría escuchado su relato sobre lo ocurrido durante aquella madrugada.

Mientras el expediente continúa su curso, la modelo volvió a mostrar públicamente una imagen junto a Moyano. La publicación reavivó el interés sobre la relación entre ambos y generó nuevas reacciones en redes sociales.